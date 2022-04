Kitagebühren in Kirchzell steigen

Gemeinderat in Kürze

Auftragsvergaben: Die Firma 112-Store aus Rottendorf erhielt den Auftrag zur Lieferung von drei Chiemsee-Pumpen mit Rollcontainer zum Angebotspreis von 16.000 Euro. Das Verkehrsgutachten im Rahmen der Planung eines Brückenneubaus zum Baugebiet "Am Bucher Weg" wird das Büro Obermeyer Infrastruktur für 12.000 Euro erstellen. Nachträglich genehmigte der Gemeinderat die im Wege einer Eilentscheidung erfolgte Auftragsvergabe zur Lieferung und Montage von zwei Pumpen für das Pumpenhaus "Am Bucher Weg" zum Netto-Angebotspreis von knapp 16.000 Euro durch die Firma KSB Service aus Frankenthal. Diese Anschaffung dient der Versorgung des Stadtteils Beuchen der Stadt Amorbach. Deshalb hat diese die Kosten zu tragen.

Feldgeschworene: Die im Ortsteil Preunschen neu gewählten Feldgeschworenen Nicolas Blumenschein und Frank Schwab wurden einstimmig bestätigt.

Brückensituation: Bereits im Dezember letzten Jahres wurde festgestellt, dass die Brücke über den Gabelbach zum ehemaligen Kindergarten marode ist und seither teilweise gesperrt ist. Ein Ersatzbau kostet in Holz etwa 60.000 Euro, in Stahl etwa 100.000 Euro. Da das Gremium die Notwendigkeit der Brücke nicht abschätzen konnte, wurde beschlossen, in der anstehenden Bürgerversammlung die Meinung der Bürger dazu zu hören.

Glasfaserausbau: Derzeit läuft die Vorvermarktung der BBV Deutschland für die Beantragung eines Glasfaseranschlusses. Bürgermeister Stefan Schwab informierte, dass die Verwaltung die gemeindlichen Gebäude sowie einzelne Nutzungseinheiten dafür anmeldet. Die Einnahmen aus der Vereinsregelung werden später dann auf die Vereine verteilt.

Flüchtlinge: Im Kickersheim wurde eine Notunterkunft für 50 Flüchtlinge eingerichtet. Eine Belegung erfolgt, wenn kurzfristig eine Vielzahl von Flüchtlingen untergebracht werden muss. Es werden hierfür noch freiwillige Helfer gesucht, die sich beim FC Kickers oder der Gemeindeverwaltung melden können.

Baumaßnahmen: Abgerechnet wurde mittlerweile die Erweiterung der Grundschule Kirchzell um ein weiteres Gebäude für die Mittagsbetreuung. Die veranschlagten Kosten von 1,24 Millionen Euro wurden geringfügig unterschritten. Gefördert wird die Maßnahme nach erfolgter Abrechnung mit 624.000 Euro, 611.000 Euro muss die Gemeinde selber tragen. Von der Fördersumme wurden bereits zwei Abschläge von insgesamt 504.000 Euro gezahlt, der restliche Betrag von 120.000 Euro wird im Laufe des Monats auf dem Konto der Gemeinde erwartet. Der von der Kommune zu tragende Anteil wurde über ein Darlehen mit 0,5 Prozent Zinsen und einer Laufzeit von 30 Jahren finanziert.

Regionalbudget: Die Förderbescheide des Regionalbudgets 2022 sehen vor, dass die drei Doppelschaukeln für die Spielplätze in Breitenbuch, Preunschen und in der Flurstraße in Kirchzell bei Gesamtkosten von 6.400 Euro mit 4.200 Euro gefördert werden. Für das Spielgerät im Baugebiet "Am Bucher Weg" wurde der Maximalförderbetrag von 10.000 Euro bewilligt. Der beantragte, öffentliche Bücherschrank könnte mit einer verminderten Förderquote (1300 Euro bei 7000 Euro brutto Anschaffungskosten) angeschafft werden. Ob dies gewünscht ist, wurde nicht endgültig entschieden.