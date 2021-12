Kita St. Elisabeth muss nicht erweitert werden

Bedarf an Krippenplätzen in Großheubach derzeit gedeckt

Planänderung in Sachen Sanierung und Erweiterung: Nachdem seit Jahren angedacht ist, die Großheubacher Kita St. Elisabeth (Foto) mit einem Anbau zwecks Erweiterung des Krippenangebots zu versehen, zeichnet sich nun ab, dass dafür kein Bedarf besteht, die Krippenplätze in der Gemeinde reichen aus. Der Großheubacher Jugendtreff soll von seinem bisherigen Standort in der Vereinsstraße in dieses gemeindliche Gebäude mit der Adresse "Freihof 8" (Foto) verlagert werden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

In den Anfängen der ursprünglichen Planungen wurde noch ein Bedarf an mehr Krippenplätzen erwartet. Nun zeichne sich aktuell ab, dass die Anzahl der Krippenplätze in der Gemeinde insgesamt ausreiche, wie Bürgermeister Gernot Winter erklärte. Eine Generalsanierung soll dennoch erfolgen. In einem zweiten Beschluss, der ebenfalls einstimmig gefasst wurde, wurde daher die Verwaltung damit beauftragt, die erforderlichen Schritte für eine Generalsanierung mit räumlicher Umstrukturierung anzugehen. Zuvor ließ der Bürgermeister nochmals die bisherigen Sanierungs- und Erweiterungspläne Revue passieren.

In der Sitzung des Gemeinderats am 3. Juli 2018 habe der damalige erste Bürgermeister Günther Oettinger bekannt gegeben, dass die Kita St. Elisabeth eine Generalsanierung anstrebe. Nach Vorgesprächen habe das Gremium am 11. Juni 2019 den Beschluss gefasst, die Generalsanierung und die Erweiterung der Kita mitzutragen und schloss - wie von der Diözese gefordert - einen Treuhandvertrag mit der Katholischen Kirchenstiftung, die Träger der Kita St. Elisabeth ist, ab. Winter erklärte dazu, dass dieser Vertrag zur Folge habe, dass während der Bau-, Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten die Kita wie ein gemeindliches Gebäude behandelt werde. Die Gemeinde habe seinerzeit bereits die Vorbereitung und Umsetzung aller Arbeiten inklusive Vergabeverfahren geleitet. Im Juli 2019 sei die Kontaktaufnahme mit einem Architekturbüro zur Realisierung des Vergabeverfahrens erfolgt. Am 1. Oktober 2019 habe das Gremium den entsprechenden Auftrag an das Büro zum Bruttopreis von 10.234 Euro vergeben, am 14. Oktober 2019 habe Oettinger den Auftrag erteilt.

Nach seiner Amtsübernahme habe er sich dann am 9. Juli 2020 beim Architekturbüro nach dem Sachstand erkundigt, wie Winter berichtete. Seit der Auftragserteilung sei nichts unternommen worden, per Mail und in Telefonaten seien offene Fragen geklärt worden. Das Vergabeverfahren sei im Mai 2021 eröffnet worden und habe vorläufig abgeschlossen werden können. Es seien Bewerbungsgespräche mit zwei Architekturbüros vorgesehen gewesen.

Der Bürgermeister sagte, entgegen einer ersten Einschätzung des Landratsamts vom 4. Juli 2019 bestehe nun kein Bedarf an weiteren Krippenplätzen in Großheubach. Die Konsequenz sei nun, dass ohne diesen Bedarf eine staatliche Förderung für den Erweiterungsbau an St. Elisabeth versagt bleibe. Das bisherige Vergabeverfahren können nach Informationen des Architekturbüros nicht auf eine alleinige Generalsanierung übertragen werden, die für diese 1,7 Millionen Euro und für die Erweiterung ebenfalls 1,7 Millionen Euro eingeplant gewesen seien. Mit jetzigem Stand würde sich das Vorhaben in finanzieller Hinsicht halbieren, was eine zu große Abweichung zum bisherigen Sachstand darstelle - somit müsse ein neues Vergabeverfahren erfolgen oder geprüft werden, ob ein neues erforderlich sei.

Das Honorar für das Architekturbüro soll entsprechend für die bisher geleistete Arbeit neu verhandelt werden. Die Generalsanierung von St. Elisabeth sieht unter anderem nach aktuellen Stand die Verlagerung der Verwaltung ins Obergeschoss, eine Verlagerung der Krippe ins Erdgeschoss und die Errichtung eines Speisesaales und eventuell einen im Vergleich zur bisherigen Planung kleineren Anbau vor. Michael Repp (CSU) erwähnte in Sachen Krippenplätze, dass trotz des ausreichenden Bedarfs die Verteilung - drei Krippengruppen in St. Peter, eine in St. Elisabeth - etwas ungünstig sei.

Gemeinderat in Kürze Jugendtreff: Der Jugendtreff soll von seinem jetzigen Standort in der alten Schule in der Vereinsstraße in ein gemeindliches Gebäude in der Straße Freihof 8 verlegt werden. Dies wurde mit 11:8 Stimmen beschlossen. Hintergrund der Maßnahme ist, dass gemäß dem "Konzept 21 - Überlegungen zu gemeindlichen Gebäuden" diverse gemeindliche Immobilien veräußert werden sollen. Um das aktuell noch als Jugendtreff genutzte verkaufen zu können, muss die Einrichtung umziehen. Da im neuen Anwesen nach dem vergangenen Winter 2021 die Heizung repariert und die Fenster erneuert wurden, besteht aktuell kein großer Bedarf an Renovierungsarbeiten. Mit seinem mehrheitlichen Beschluss folgte das Gremium der Empfehlung der Gemeindeverwaltung zur Umnutzung des Freihof-Hauses. Baurechtliche Prüfungen sollen noch erfolgen. Nicht alle Räte hielten das Haus im Freihof als ideal für einen Treff. Mariska Pietsch (Heimat mit Zukunft) sagte beispielsweise, dass ihrer Meinung nach die Kapazität des neuen Gebäudes nicht ausreiche und deshalb dieses deshalb nicht für einen Jugendtreff geeignet sei. Sie sei dafür, für den Jugendtreff einen besseren Standort zu suchen. Parkplatz Seegärten: Mit 17:2 Stimmen gab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Gemeinschaftshaus grünes Licht für den Abschluss eines Ingenieurvertrags über den Ausbau des Parkplatzes in der Straße In den Seegärten. Wie Bürgermeister Gernot Winter erläuterte, sei über die Planung bisher noch kein Ingenieurvertrag abgeschlossen worden. Für die Arbeiten zur Parkplatzgestaltung sei ein solcher Vertrag, der vom beauftragten Büro angefordert wurde, eine klare Basis. Bei den Honorarsätzen seien günstige Konditionen gewährt. Im Haushalt stehen für das Projekt in diesem Jahr 200.000 Euro zur Verfügung, von denen bisher noch nichts in Anspruch genommen wurde. Mit der Zustimmung zum Vertrag erfolgte auch gleichzeitig die Billigung des entsprechenden Honorars in Höhe von 17.376 Euro. Werkstattwagen für Wasserwerk: Mit zwölf zu sieben Stimmen beschloss der Gemeinderat den Kauf eines Fahrgestells für einen neuen Werkstattwagen des gemeindlichen Wasserwerks zum Bruttopreis von 109.840 Euro (netto: 92.303 Euro). Das neue Modell hat einen Tachostand von 1137 Kilometer. Für den Werkstattwagenausbau erfolge derzeit eine gesonderten Ausschreibung, wie Bürgermeister Gernot Winter berichtete. In einem weiteren Beschluss, der mit zehn zu neun Stimmen erfolgte, wurde die Gemeindeverwaltung dazu ermächtigt, ein vergleichbares Fahrzeug zum maximalen Bruttopreis von 121.380 Euro zu kaufen, falls das erwähnte auf der entsprechenden Online-Plattform nicht mehr verfügbar sein sollte. Dies sind rund 10 Prozent mehr als der ursprüngliche Preis für das angedachte Fahrzeug.Lüftungsanlagen für Schule: Nachdem sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses auf Antrag der Heimat mit Zukunft-Fraktion bei seinen Ortseinsichten am 30. November bereits ein Bild von den schlecht zu lüftenden Klassenzimmern in der örtlichen Grund- und Mittelschule machen konnten, ging nun per einstimmigem Beschluss der Auftrag an die Gemeindeverwaltung, mit einem Experten für Gebäudetechnik bei einem Vor-Ort-Termin die Thematik rund um den Luftwechsel und die Frischluftzufuhr zu erörtern und sich Lösungsmöglichkeiten aufzeigen zu lassen, damit in den aktuellen Pandemie-Zeiten eine gute Luft gewährleistet ist, ohne dass die Schüler aufgrund ständigen Lüftens frieren müssen. Diese Lösungsmöglichkeiten sollen dem Gemeinderat zeitnah vorgelegt werden, die Verwaltung soll ferner prüfen, ob ein Einbau im Jahr 2022 mit einem derzeit schon bestehenden Förderprogramm unterstützt werden kann. Mit dem Beschluss folgte das Gremium nochmals dem Vorschlag von Ulrike Oettinger (HmZ) und anderen Ratsmitgliedern, eine fachliche Einschätzung der Situation vornehmen zu lassen. Engelberg-Beleuchtung: Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Beleuchtung am Engelberg ausgetauscht werden soll. Diese sei defekt, Ersatzteile seien nur schwer erhältlich. Für den Wechsel der Beleuchtung seien entsprechende Haushaltsmittel erforderlich, welche im nächsten Jahr berücksichtigt werden sollen. Toilettentür zerstört: Winter berichtete, dass in der Zeit zwischen dem 3. und 4. Dezember die Tür der Herrentoilette auf dem gemeindlichen Friedhof zerstört worden sei. Eine Anzeige sei erfolgt.Bauarbeiten Heubachbrücke: Nachdem die Arbeiten an der Heubachbrücke am Fahrradweg nahe des Luna Parks am 22. November begonnen haben, soll nun nach Informationen des Bürgermeisters die neue Brückenplatte am 16. Dezember eingehoben werden.