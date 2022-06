Kita Spatzennest: Röllbacher Gemeinderat reagiert auf Elternprotest

Streichung der längsten Buchungszeiten wird zurückgenommen

Röllbach 28.06.2022 - 14:36 Uhr 3 Min.

Der Röllbacher Kindergarten Spatzennest: Nach Elternprotesten verzichtet der Gemeinderat auf die bereits beschlossene Streichung der bisher längsten Öffnungs- und Buchungszeiten.

In dem Antrag wurde angemerkt, dass eine Mitsprache des Elternbeirats bei der Einschränkung der Öffnungs- und damit Buchungszeiten nicht möglich gewesen sei, da der Punkt erst in der Diskussion im Gremium aufgekommen sei. Eine solche Absprache sei aber vorgesehen. Auch dies veranlasste die Kommune nun dazu, das Thema nochmals aufzugreifen. Die Gemeinde sei zu einem Dialog bereit, werde auch die kommunale Sicht erläutern.

Der Bürgermeister erklärte, dass, wie in der Mai-Sitzung bereits dargelegt, das Defizit beim Betrieb der Kita über die vergangenen Jahre immer weiter angestiegen sei. Es sei mit den gefassten Beschlüssen nicht darum gegangen, das Defizit zu verhindern, sondern lediglich auf ein jährlich für die Kommune zu schulterndes Maß zu deckeln. Schwing nannte als Beispiel, dass alleine die Tariferhöhungen bei den Personalkosten die Gemeinde künftig 20.000 Euro Zusatzkosten verursachen würden. Dieser Betrag stelle alleine die Erhöhungen, dar, nicht die Personalkosten an sich. Eine Erhöhung der Gebühren, wie beschlossen, falle dagegen in der Gesamtbilanz geringfügig aus, lediglich 5000 Euro brächten höhere Gebühren der Gemeinde ein.

Die Entscheidung des Gremiums im Mai sei, so Schwing, nach Abwägung zwischen Personalkosten und Anzahl der Kinder, welche die maximale Buchungszeit bisher nutzten, erfolgt. Für wenige - nämlich nach damaligen Wissensstand vier - Kinder, welche die längste Buchungszeit am Nachmittag nutzten, fielen vergleichsweise hohe Personalkosten an.

Fehler eingeräumt

Von Seiten des Bürgermeisters und in der Diskussion auch von Seiten der Gemeinderatsmitglieder wurden allerdings Fehler eingeräumt: Beachtet wurde dabei nicht, dass manche Kinder nicht gleich zur Öffnung morgens gebracht werden und dennoch die längstmögliche Betreuungszeit am Nachmittag bis zur spätmöglichsten Abholung in Anspruch nehmen - allerdings dann ohne die maximale Buchungszeit zu erreichen. Von Seiten der anwesenden Eltern wurde sogar Verständnis für höhere Gebühren aufgebracht, nicht aber für die Einschränkung der Buchungszeiten: In Zeiten von Inflation und Preissteigerungen seien viele Eltern noch mehr als zuvor auf ihre Jobs angewiesen und bräuchten deshalb die Betreuung wie bisher angeboten.

Wie auch die Eltern sprach sich das Gremium dafür aus, miteinander zu reden. Es solle ein Weg gefunden werden, bei dem die Gemeinde den Eltern die Hand reiche und umgekehrt, so Miriam Müller (Röllbacher Liste). »Wir werden nicht für jede Lebensplanung aller Eltern ein Modell finden«, sagte Schwing dahingehend, dass es die Gemeinde letztlich nicht allen recht machen könne. Er sei aber ebenfalls dafür, die bestmögliche Lösung zu finden.

Reinhold Zimlich (Röllbacher Liste) schlug vor, künftig bis Januar/Februar Buchungszeiten für das jeweils kommende Kindergartenjahr bekannt zu geben, damit auch Eltern in Bezug auf ihre Arbeitsstellen besser planen können. Es wurden letztendlich mehrere Beschlüsse zum Themenkomplex gefasst: Zum einen, dass die Gebührenerhöhung wie am 30. Mai beschlossen bleibt, dass die an gleichem Datum Streichung der Buchungszeiten aber zurück genommen werden. Beide Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Darüber hinaus wurde bei der Gegenstimme von Vanessa Englert (Röllbacher Liste) beschlossen, dass die Gebühren bei nun die wieder vorhandenen, längsten Buchungszeiten von acht bis neun Stunden im Kindergarten von 133 auf 153 Euro erhöht werden und bei Buchungszeiten von sieben bis acht Stunden bei der Krippe bei den bisherigen 283 Euro bleiben. Die Beschlüsse gelten für das Kindergartenjahr 2022/23. Generell, so der Grundtenor, möchte sich der Gemeinderat dann noch für das Kindergartenjahr 2023/24 und die Zeit darüber hinaus Gedanken zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Modell in Sachen Öffnungs- und Buchungszeiten machen.

Marco Burgemeister

Gemeinderat in Kürze Nicht-öffentliche Beschlüsse: Bürgermeister Michael Schwing informierte über zwei nicht-öffentlich gefasste Beschlüsse: Zum einen vergab der Gemeinderat zur Aufrüstung der Regenüberlaufbauwerke mit einer kontinuierlichen Wasserstandsmesseinrichtung den Auftrag an eine Fachfirma in Höhe von 17.661 Euro. Der Bauhof bekommt für 13.238 Euro ein Mulchgerät.Jahresrechnung 2021: Kämmerin Verena Hammer stellte die Jahresrechnung 2021 vor, die im Verwaltungshaushalt mit gut 3,7 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit knapp 1,9 Millionen Euro abschließt. In den Sollausgaben ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 551.100 Euro enthalten, der "Sonderrücklage Abwasser" wurden 56.127 Euro zugeführt, der allgemeinen Rücklage 611 281 Euro entnommen. Kredite wurden 2021 nicht aufgenommen, es mussten ebenfalls keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Zum Jahresende 2021 war die Gemeinde Röllbach schuldenfrei.Wasserleitung: Der Zweite Bürgermeister Christian Speth (Röllbacher Liste) gab bekannt, dass der Bau der Wasserleitung zum Hochbehälter in Schmachtenberg gut vorankomme. Am Montag, 11. Juli, soll die neue Wasserleitung angeschlossen werden. Speth warnte, dass es an diesem Tag teils zu Druckabfällen im Wassernetz kommen könne und appellierte an die Bürger, am besagten Tag auf sparsamen Verbrauch zu achten und beispielsweise nicht gerade den Pool aufzufüllen.Zweckvereinbarung Datenschutz: Der landkreisweiten Zweckvereinbarung Datenschutz hatte Röllbach - wie etliche andere Kommunen auch - bereits zugestimmt. Nun möchte auch noch Großwallstadt in die Reihe der Unterzeichner mit aufgenommen werden, was der Zustimmung aller bisher beteiligten Städte und Gemeinden bedarf. Von Seiten des Röllbacher Gremiums geschah dies einstimmig.