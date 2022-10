Kita Sonnenhügel: Technische Ausstattung für Neubau abgesegnet

Strom: Situation angespannt

Obernburg. Norbert Berres, Geschäftsführer der EZV Energie- und Service-GmbH, hat in der Sitzung des Obernburger Stadtrats am Donnerstag den Beteiligungsbericht 2021 vor und ging auf die angespannte Situation durch den Ukraine-Krieg ein. Er rechnet beispielsweise mit einer Verdoppelung der Strompreise im kommenden Jahr. Die Bedenken von Winno Elbert (Grüne) dass es einen größeren Stromausfall geben könnte, räumte er aus: Man sei an ein großes Netz mit anderen Ländern angeschlossen, wenn, dann seien Ausfälle nur örtlich begrenzt. Berres gab zu, dass die Nachfrage nach Photovoltaik immer mehr zunehme. Pro Tag bekomme sein Unternehmen 15 Anträge. »Aber die Leute können nicht mehr als arbeiten.« Wasserkraft als zusätzliche Stromgewinnung hält er für nicht ausreichend. Das Wörther Werk habe beispielsweise lediglich eine Leistung von 50 Kilowatt, das entspreche einer kleinen Photovoltaikanlage. Die zunehmende Trockenheit erschwere die Situation. Von sogenannten Balkonkraftwerken, also selbst installierten Solarpanels, hält er auch nichts, antwortete Berres auf die Frage von Richard Knecht. Man wisse nicht, ob die Prüfsiegel immer echt seien. »Die Teile sind brandgefährlich.« (mir)