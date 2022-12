Das The­ma früh­kind­li­che Bil­dung und die ak­tu­el­le Ki­ta-Si­tua­ti­on war das The­ma ei­ner lei­den­schaft­lich ge­führ­ten Po­di­ums­dis­kus­si­on am Don­ners­tag in El­sen­feld. Da­bei ging es vor­ran­gig um die Rah­men­be­din­gun­gen in den Kin­der­ta­ges­stät­ten, um zu Lö­sungs­an­sät­zen für po­si­ti­ve Ve­r­än­de­run­gen zu kom­men. Mit 280 in­ter­es­sier­ten Er­zie­hern und Gäs­ten war das Bür­ger­zen­trum gut be­sucht.