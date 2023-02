Kita-Neubau in Trennfurt: Außenanlage nimmt Gestalt an

Stadtrat beschließt Änderungen bei Pflaster, Sitzmöbeln und Rasenflächen

Klingenberg a.Main 09.02.2023 - 14:07 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Bauarbeiten an der Trennfurter Kita sind in vollem Gange.

So wird auf ein Pflaster innerhalb des Areals bis auf eine Befestigung um das Amphitheater verzichtet. Statt Beton-Quadern sind Sitzmöbel aus Stammholz vorgesehen, eine für die Anlage von Wegen vorgesehene Fläche wird als Wiese eingesät. Der Zaun unterhalb des Kita-Neubaus soll bestehen bleiben, während der Zaun nach oben hin erneuert werden soll.

Abgelehnt wurde eine von Farrenkopf vorgeschlagene Erneuerung der Straße Gänserain in Höhe des Eingangs zur Kita. Dirk Wetzka (FW Trennfurt) meinte, dies bringe wenig, um den Verkehr zu entschleunigen. »Berliner Kissen sind das Einzige, was zum Langsamfahren zwingt«: Mit diesem Vorschlag hatte er die Mehrheit seiner Ratskolleginnen und -kollegen auf seiner Seite. Bürgermeister Ralf Reichwein merkte an, bei einem späteren Ausbau sei an die anstehende Kanalsanierung zu denken, was in der Kürze der Zeit aktuell nicht zu stemmen sei.