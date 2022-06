Kita-Erweiterung bleibt Dauerbrenner in Schneeberg

Aus der Bürgerversammlung

Schneeberg 25.06.2022 - 23:13 Uhr 3 Min.

Schneeberger Dauerthema: Die Überlastung des Kindergartens und die Suche nach einer kostengünstigen Lösung.

Was alles den Markt Schneeberg seit 2020 beschäftigt hat, noch mitten im Entstehungsprozess ist und was die Gemeinde in naher Zukunft plant, erklärte Bürgermeister Kurt Repp (CSU) während der zweieinhalbstündigen Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Dorfwiesenhaus. Für Repp war es die erste Bürgerversammlung seit Antritt seines Bürgermeisteramtes, die er souverän mit dem richtigen Quäntchen Humor meisterte. Die 46 Besucher applaudierten zwischendurch mehrmals. Größere Diskussionen gab es nicht.

Seit Juni 2020 beschäftigen sich die Ratsmitglieder mit der Erweiterung beziehungsweise dem Neubau eines Kindergartens, um eine bezahlbare Lösung zu finden. Damals erreichte den Markt seitens der Fachaufsicht des Landratsamtes die Mitteilung, dass für das Betreiben der Kindergarteneinrichtung aufgrund der Überbelastung und beengten Räumlichkeiten keine Betriebserlaubnis erteilt werde.

Neubau zu teuer

Auf die Schnelle habe die Gemeinde dann den Jugendraum im Dorfwiesenhaus unter strengen Auflagen für eine Kindergartengruppe für 10.500 Euro umgestaltet. Daraufhin habe die Fachaufsicht eine Betriebserlaubnis für drei Jahre, bis zum 31. August 2024, mit dem Hinweis eine ordentliche Lösung zu finden, erteilt und ein Raumprogramm auferlegt, dass unbedingt eingehalten werden muss, führte der Bürgermeister aus und erklärte weiter: "Nach intensiver Prüfung wurde klar, dass dies am bestehenden Gebäude nicht zu realisieren ist."

Schließlich beauftragte das Gremium ein Ingenieurbüro mit einer Machbarkeitsstudie. Zuletzt informierte Kurt Repp in der Gemeinderatssitzung vom April über die daraus resultierenden acht Varianten und ging nun noch einmal darauf ein. Keine der acht Möglichkeiten erwies sich demnach als geeignet. Nur ein Neubau auf dem Gelände in den "Sandwiesen" gegenüber der Gärtnerei kristallisierte sich als einzige Möglichkeit heraus, scheiterte jedoch an der Kostenschätzung von sechs bis sieben Millionen Euro.

Hinzu komme, dass die Finanzausgleichzuwendungen, die Schneeberg in der Vergangenheit für Anbau und Sanierungsarbeiten am bisherigen Kindergarten erhalten habe, zum Zeitwert zurückbezahlt werden müssten, wenn das Altgebäude nicht mehr genutzt werde. Das seien in etwa 400.000 Euro, erläuterte der Rathauschef und betonte: "Die Gemeinde würde sich derart verschulden und hätte eine enorme finanzielle Belastung über viele Generationen hinweg."

Alle unter einem Dach

Auch die jüngste kostengünstige Idee auf dem jetzigen Kindergartenspielplatz ein Gebäude für eine Kindergartengruppe zu errichten und diese als Naturgruppe im Kindergartenkonzept zu führen, die der Markt samt Skizze dem Landratsamt und der Regierung zukommen ließ, sei abgelehnt worden. Als Begründung sei angeführt worden, dass die Gruppen unter einem Dach sein müssten, damit alle Kinder die Möglichkeit haben alle Räume zu nutzen. Zudem sei eine Zufahrt nicht gewährleistet und somit der Kindergarten nicht mehr barrierefrei. Außerdem fehlten die Rettungswege. Weiter müsse der bisherige Kindergarten mit einem Aufzug versehen werden.

Man solle überlegen, eine eigenständige Einrichtung mit einem anderen Träger zu errichten. Für Repp unvorstellbar: "Das ist aus unserer Sicht nicht zu realisieren. Dann hätten wir zwei Kindergärten mit zusätzlichen Personalkosten und dergleichen. Wir haben auch die Bevölkerung nach unserer Idee gefragt und die findet die Lösung gut".

Unverständnis herrschte auch bei Peter Horn, der sich zu Wort meldete: "Wir haben eine Gruppe im Dorfwiesenhaus. Die Räumlichkeiten sind ebenerdig zugänglich. Ich verstehe nicht, warum die Dauer für diesen Zustand begrenzt sein soll". Der Bürgermeister gab Horn daraufhin Recht und erklärte, dass es sich nur um eine Notlösung handele, alle Kinder unter einem Dach sein sollen und er überzeugt sei, in drei Jahren Schwierigkeiten mit der Verlängerung der Betriebserlaubnis zu bekommen. Heinz Beuchert meinte daraufhin, dass nicht so ein "Gedöns" gemacht werden solle und es wieder weniger Kinder werden können.

Weitere Themen

Herbert Bischof sprach weiter ein Geländer in der Bahnhofsstraße, das erneuert werden müsse und ein verbogenes Schild nahe der ehemaligen Raiffeisenbank an. Außerdem ging der Rathauschef noch auf verschiedene geplante Arbeiten bei der Wasserversorgung ein, stellte die Einmessung der Sirenenstandorte sowie die neuen geplanten Sirenen für Schneeberg und seine Ortsteile Hambrunn und Zittenfelden vor, die geplante Sanierung zweier Fußgängerbrücken und den aus Sicherheitsgründen geplanten Abriss der Gebäude Hauptstraße 38 und 40. Bezüglich des Mobilfunks in Zittenfelden informierte Kurt Repp, dass, wenn alles gut läuft, mit der Errichtung des Funkmastes im nächsten Jahr begonnen werden könne. Auch die BBV beginne nun mit der Feinplanung und mache noch in diesem Jahr den ersten Spatenstich für die Breitbandversorgung.

Ende August soll der Teilabbruch eines einstöckigen Gebäudes in Holzständerbauweise auf dem bestehenden Gewölbekeller auf dem gemeindeeigenen Grundstück Hangweg 5, auch bekannt als »Lenze-Gehöft« und im Anschluss ein Wiederaufbau in Holzständerbauweise erfolgen. Zudem könne mit Glück im Herbst nach einem schwierigeren Ablauf als ursprünglich geplant mit der Umsetzung des Grüngutsammelplatzes begonnen werden. Florian Bleifuß von der Verwaltung stellte weiter anhand einer anschaulichen Präsentation über den Beamer das digitale Rathaus mit dem digitalen Bürgerservice vor.

Jennifer Lässig

Zahlen und Fakten: Marktgemeinde Schneeberg In der Marktgemeinde Schneeberg mit ihren Ortsteilen Hambrunn und Zittenfelden leben derzeit 1904 Einwohner, 23 mehr als im Vorjahr. Die älteste Bürgerin ist 96 und feiert im Dezember ihren 97. Geburtstag. 2021 wurden sechs Ehen geschlossen, 16 Sterbefälle und 21 Geburten verzeichnet. Zum Jahresende liegt die Verschuldung bei 570.000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 326 Euro entspricht (Landesdurchschnitt 631 Euro).