Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kita Abenteuerhaus Obernburg: Baumaßnahmen im Sommer fertig?

Stadtrat: Planer stellt Obernburger Gremium aktuellen Stand vor - Verzögerungen und Kostensteigerung

Obernburg 03.04.2022 - 14:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Planer stellte dem Gremium den aktuellen Stand der Dinge vor. Dass die Einrichtung wegen des gestiegenen Betreuungsbedarfs erweitert werden muss, stand bereits 2019 fest. Die Arbeiten hatten sich aber immer wieder verzögert: Zunächst war von einer Neueröffnung Ende 2021 die Rede, dann April 2022. Doch bereits in der Februar-Stadtratssitzung stand fest, dass auch damit nichts wird: Jetzt hoffe man, dass im Sommer alles fertig werde, sodass man mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September der Betrieb wieder normal laufen lassen könne, so Hohm. In dem Anbau sollen dann drei zusätzliche Gruppen Platz finden.

Grund für die Verzögerungen sei unter anderem gewesen, dass man mit dem Schadstoff PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) belastetes Material habe beseitigen und entsorgen müssen. Dann sei die Holzbeschaffung aufgrund der hohen Holzpreise vor einem Jahr schwierig gewesen. Hinzu sei ein kompletter Lieferstopp bei Fenstern und Türen gekommen. »Wir wollten keine Kunststofffenster, sondern welche als Aluminium und Holz«, so Martin Hohm. Weil die Fenster nicht rechtzeitig gekommen seien, habe man im Dezember nicht mit Innenputz und Estrich starten können. Im Januar habe dann viel Wasser auf dem Boden gestanden.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung der Kita sind laut Planer Martin Hohm um 13 Prozent gestiegen: Rechnete man zu Beginn mit 2,9 Millionen Euro, seien es nun knapp 3,3 Millionen Euro. Grund sei der Erdwall, der wegen des notwendigen Hochwasserschutzes habe errichtet werden müssen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und die kostspielige Entsorgung des PAK-belasteten Materials.

Stadtrat Richard Knecht (Freie Wähler) kritisierte die Verzögerungen scharf und sieht den Fehler bei der späten Vergabe der Aufträge. Hohm verwies an die Fristen, an die sich jede Firma zu halten habe. Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) und Klaus Fischer (Aktive Liste) erinnerten daran, dass die Corona-Situation es eben allen schwer gemacht habe. mir

Miriam Schnurr