Kirschfurter fühlen sich vernachlässigt

Kritik in Collenberger Bürgerversammlung

Collenberg 13.10.2022 - 16:13 Uhr 4 Min.

Der Streckerring in Fechenbach soll bis Ende des Jahres fertig saniert sein.

Bürgermeister Andreas Freiburg informierte die Besucher, dass es dringend notwendig sei, ein für alle Gemeindeteile besseres Verkehrsraum- und Parkraumkonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept sei deshalb erforderlich, da der Aufruf des Gemeinderates an die Bevölkerung, eigene private Parkmöglichkeiten besser zu nutzen und die allgemeingültigen Verkehrsregeln einzuhalten, nur wenig Beachtung gefunden habe. Das Ratsgremium werde sich deshalb im Rahmen einer Klausur diesem Problem verstärkt annehmen, und Lösungen erarbeiten.

Hilfe von Energieberater

Die strategische Ausrichtung zum Thema Nachhaltigkeit im Hinblick auf ein effizienteres Energiemanagement für die gemeindeeigenen Liegenschaften werde für die Zukunft ebenfalls von großer Bedeutung sein, so Freiburg. Man werde sich hierzu Hilfe durch einen Energieberater einholen - auch um Möglichkeiten der Energieeinsparung und energetisch sinnvoller Sanierungsmaßnahmen zu finden. Ein Notfallmanagement für die Gemeinde soll aufgrund der aktuellen Situation (Ukraine-Krieg, möglicher längerer Stromausfall) ebenfalls erarbeitet werden. Hierzu werden in den nächsten Tagen Gespräche mit dem Landratsamt und den zuständigen Organisationen im Landkreis stattfinden.

Die Sanierungsmaßnahmen (in der Gartenstraße und im Streckerring sind größtenteils bereits abgeschlossen und eine Fertigstellung wird laut Freiburg noch bis Jahresende angestrebt. Die Pflasterarbeiten sowie die Umzäunung des Bauhofs, die Ende September begonnen haben, sollen ebenfalls noch dieses Jahr zum Abschluss kommen. Aktuell laufe eine Ausschreibung für eine Urnenfeldanlage (48 Grabflächen) für den Friedhof Reistenhausen und eine neue Urnenfeldanlage (24 Grabflächen) für den Friedhof in Fechenbach. Die Fertigstellung dieser Baumaßnahmen soll bis Ende März 2023 umgesetzt werden.

Ausblick auf Projekte

Für das kommende Haushaltsjahr 2023 nannte Freiburg verstärkt Maßnahmen zur Innenentwicklung der Gemeinde sowie die Reaktivierung von bislang ungenutzten bebauten oder unbebauten Flächen und Grundstücke. Entwicklungsplanungen für den Ortsteil Kirschfurt (Feuerwehrhaus, Dorfgemeinschaftshaus, Gestaltung Ortsmittelpunkt) und die Fortführung oder Umsetzung der »Neugestaltung Mainvorland« stünden ebenfalls auf der Agenda der Verwaltung und des Gemeinderats für das kommende Jahr. Das noch ausstehende Planfeststellungsverfahren für den Brückenneubau Freudenberg-Collenberg mit Ortsumfahrung von Kirschfurt soll laut Freiburg im Mai nächsten Jahres eröffnet werden. Der beschlossene Wechsel auf elektronische Wasseruhren soll ab September 2023 erfolgen.

Dass die Ortsstraße Am Alten Fahr in Kirschfurt zu den sanierungsbedürftigsten Straßen im Ortsgebiet gehört, ist der Verwaltung und dem Gemeinderat seit ein paar Jahren bekannt und bereits Teil der langfristigen Investitionsplanung. Eine grundlegende Sanierung der Straße einschließlich Erneuerung der Wasserversorgung sei aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, weil das Planfeststellungsverfahren für den Brückenneubau erst im kommenden Jahr eröffnet werde, und man in diesem Zusammenhang mit einer notwendigen Nutzung von Straßenflächen als Brückenbaustellenzufahrt ausgehe, und in Folge mit einer nutzungsbedingten Beschädigung gerechnet werden muss, so Bürgermeister Freiburg. Deshalb wurden kürzlich die gröbsten Schäden im Straßenbelag durch den Bauhof behoben, um für Radfahrer diese Teilstrecke sicherer zu machen.

Kritik an »Flickschusterei«

Thomas Lotz, selbst Anwohner »Am Alten Fahr«, nannte die ausgeführten Ausbesserungsarbeiten »Flickschusterei« und in hohem Maße mangelhaft und sieht in seinen Augen, die Umsetzung alles andere als fachgerecht ausgeführt. Die Bauhofmitarbeiter hätten schlichtweg keine Qualität abgeliefert und aus seiner Sicht somit die Sicherheit der Radfahrer nicht erhöht, meinte Lotz. Er frage sich zudem, warum die Gemeinde keine erkennbare Straßenabtrennung für Radfahrer in Form einer gestrichelten Linie anbringe, um die idealerweise für Radfahrer vorgesehene Radfahrfahrbahnfläche besser sichtbar zu machen.

Lotz fragte den Bürgermeister, »wo das Geld aus den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde der letzten Jahre geblieben sei«, und »welche Projekte hiervon für den Ortsteil Kirschfurt umgesetzt wurden«. Er selbst als Geschäftsführer der Haacon Hebetechnik habe schließlich größtenteils zu den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde beigetragen: »Mit der von seinem Unternehmen gezahlten Gewerbesteuer der letzten Jahrzehnte hätte man die Ortsstraße Am Alten Fahr bereits mehrfach sanieren können.« Freiburg widersprach dieser Aussage dahingehend, dass die notwendigen Ausbesserungsarbeiten im Rahmen der Möglichkeiten des Bauhofs fachgerecht ausgeführt wurden, wobei er einräumte, dass diese Maßnahmen im Hinblick auf das kommende Planfeststellungsverfahren durch den Brückenneubau nicht als endgültig angesehen werden können. Den Vorschlag von Lotz, seitliche Markierungen als Schutzstreifen anzubringen werde man prüfen und gegebenenfalls auch umsetzen, so Freiburg.

Dem Vorwurf von Lotz, die Gemeinde tue »nichts für den Ortsteil Kirschfurt«, widersprach der Bürgermeister entschieden. Auch ein Unternehmen wie die Haacon Hebetechnik habe keinen Rechtsanspruch auf die Verwendung der von ihm gezahlten Gewerbesteuer. Sämtliche gemeindlichen Investitionen und Maßnahmen in allen Ortsteilen würden ausschließlich nach Abstimmung und Genehmigung durch das Ratsgremium erfolgen, so Freiburg.

Gescheitertes Baugebiet

Josef Biernath kritisierte die vom Gemeinderat beschlossene Einstellung der Maßnahmen für das Baugebiet »Im Sand«. Es tue ihm als ehemaliger Gemeinderat im »Herzen weh« dieses Baugebiet, nach vielen Jahrzehnten der Planung jetzt so einfach zu verwerfen. Er frage sich, warum die Gemeinde nicht im Hinblick auf künftige Generationen die geplanten rund 1,2 Millionen Euro Erschließungskosten in die Hand nehme, um weitere Baugrundstücke auszuweisen.

Bürgermeister Freiburg antwortete, dass sowohl die Kosten und die reduzierte Abrechnungsfähigkeit als auch die äußerst geringe Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer die entscheidenden Gründe für den mehrheitlichen Gremiumsbeschluss zur Einstellung weiterer Maßnahmen waren. Bei der Neuerschließung von Baugebieten sei aber heute die Ankaufmöglichkeit und Verfügbarkeit der vorgesehen Bauflächen eine elementare Voraussetzung für die Neuerschließung eines jeden Baugebietes, so Freiburg.

Werner Rodenfels

Zahlen und Fakten: Gemeinde Collenberg Bevölkerung (2022): 2676 Einwohner (davon 349 Ausländer), 13 Geburten, 16 Eheschließungen, 24 Sterbefälle, drei Einbürgerungen. Kitas (2022): Kinderkrippe Collenberg St. Martin: 18 Kinder; Kindergarten Collenberg St. Martin: 53 Kinder; Kinderkrippe Freudenberg: zwei Kinder; Kindergarten Freudenberg: sieben Kinder; Nachmittagsbetreuung: 45 Kinder Schulen (2022): Grundschule Collenberg: 81 Schüler; Mittelschule Bürgstadt/Miltenberg: 44 Schüler; Gesamtschule Miltenberg: sechs Schüler; Realschulen Miltenberg/Amorbach: 21 Schüler; Gymnasien Miltenberg/Amorbach: 41 Schüler; Sprachschulen: drei Schüler. Finanzen (2021): Verwaltungshaushalt 5,78 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 2,96 Millionen Euro; Verschuldung pro Kopf 443 Euro. Wasserverbrauch (2021): 84.314 Kubikmeter (2020: 86.697 Kubikmeter) Investitionen (Auswahl): Ausstellung Buntsandsteingeschichten in der alten Kirche Reistenhausen: 397.000 Euro (Förderanteil 162.300 Euro); Sandsteinerlebnisweg: 72.000 Euro (Förderanteil 35.000 Euro); Heizungsverbund Schule/Kindergarten/Kinderkrippe mit 520.000 Euro (Förderung 223.350 Euro); Sirenen: 34.000 Euro (Förderung 32.500 Euro); Ausstellungsfläche am Dorfmuseum in Reistenhausen: 37.000 Euro (Förderung 25.500 Euro); Neugestaltung des Pfarrgartens mit Sanierung der Alten Schule in Fechenbach: 1,7 Millionen Euro (Förderung 973.000); Fertigstellung der Kinderkrippe mit Außenanlage und Parkplätzen: 1,62 Millionen Euro (Förderung 897.000 Euro).