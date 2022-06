Kirchzellern geht ein kaltes Licht auf

Warum das Bayernwerk auf LED-Technik umstellt

Kirchzell Sonntag, 12.06.2022 - 14:34 Uhr

Von An­woh­ner­pro­b­le­men mit der auf LED um­ge­s­tell­ten Stra­ßen­be­leuch­tung be­rich­te­te Bür­ger­meis­ter Ste­fan Schwab in der Ge­mein­de­rat­sit­zung am Frei­tag in Kirch­zell. Das Bay­ern­werk hat im Fe­ri­en­ge­biet »Am Son­nen­hang« be­reits da­mit be­gon­nen, die Stra­ßen­lam­pen auf LED um­zu­s­tel­len.