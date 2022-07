Kirchzell will Schulden abbauen

9,4-Millionen-Euro-Haushalt beschlossen

Kirchzell 13.07.2022 - 16:31 Uhr 4 Min.

Wie in den letzten Jahren ist laut Bürgermeister Stefan Schwab die wirtschaftliche Situation der Gemeinde zwar angespannt, aber beherrsch- und vertretbar. Diese späte Verabschiedung des Haushaltes in diesem Jahr sei auf die personellen Änderungen in der Gemeindeverwaltung in diesem Jahr zurückzuführen. Der Gesamthaushalt hat ein Volumen von 9,4 Millionen Euro, davon entfallen 4,1 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt und 5,3 Millionen Umfang hat der Verwaltungshaushalt, der damit den gleichen Umfang wie im vorigen Jahr hat.

Zur restlichen Finanzierung des Vermögenshaushaltes kann die allgemeine Rücklage aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 883.000 Euro verwendet werden, über 76.000 Euro muss voraussichtlich ein Darlehen aufgenommen werden, das mit dem »Höfebonusprogramm«, der Anbindung der Weiler und Einzelgehöfte an das Glasfasernetz, zusammenhängt. Der Freistaat Bayern hatte hierfür bereits im Jahre 2018 einen Förderbescheid in Höhe von 90 Prozent der Baukosten erteilt. Für den zehnprozentigen Gemeindeanteil in Höhe von 76.000 Euro ist die Aufnahme dieses Darlehens zu Sonderkonditionen vorgesehen. Mit dem Glasfaserausbau sind außerdem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 382.000 Euro verbunden.

Fast 2000 Euro pro Kopf

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde betrug zum Ende letzten Jahres 4,3 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1952 Euro entspricht. Bei einer jährlichen Tilgungsleistung von 250.000 Euro wird sich der Gesamtschuldenstand zum Ende des Jahres auf 4,1 Millionen Euro verringern, was dann noch eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.849 Euro bedeutet. Mit einer Tilgung von 250.000 Euro und einer Zinsbelastung in Höhe von 44.000 Euro hat die Gemeinde einen jährlichen Schuldendienst von rund 300.000 Euro zu bewerkstelligen.

Als Gradmesser für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde gilt jedoch nicht der Schuldenstand oder die Pro-Kopf-Verschuldung, sondern die sogenannte freie Finanzspanne. Diese berechnet sich aus der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der Tilgungen. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ist nach 260.000 Euro im Vorjahr in 2022 mit 590.000 Euro kalkuliert. Somit beläuft sich die freie Finanzspanne auf 340.000 Euro. Hinzu kommt noch die sogenannte Investitionspauschale, die in diesem Jahr mit gut 133.000 Euro eingerechnet ist, sodass sich das sogenannte »bereinigte Ergebnis« in 2022 auf gut 470.000 Euro belaufen wird. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist auf 500.000 Euro beschränkt.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Informationen des Bürgermeisters: Der im Rahmen der Erdverkabelung hergestellte Trafo auf Höhe des Campingplatzes wird aufgrund seiner hochwassergefährdeten Lage durch das Bayernwerk um einen Meter höher gesetzt. Die Deutsche Funkturm GmbH wurde in einem Telefonat über den geplanten Mobilfunkmast der Vantage Towers AG, die für Vodafone tätig ist, auf einem Privatgebäude in Breitenbuch informiert mit der Folge, dass diese die Planungen für den eigenen Mobilfunkmast aufgeben. Die Firma Vorrink beginnt Anfang August mit der Sanierung der linken Wasserkammer des Hochbehälters. Das Bayernwerk hat ein Angebot über 3.700 Euro brutto für eine Solarleuchte zur besseren Ausleuchtung der Lennetreppe abgegeben. Der Kriechtunnel für den Spielplatz wurde Anfang Juli geliefert. Die Gesamtkosten betrugen 7.400 Euro brutto. Digitales Rathaus: Im Rahmen der Entscheidung zur Beschaffung eines Ratsinformationssystems wurde angeregt, künftig auch die nichtöffentlichen Protokolle allen Gemeinderäten schriftlich zur Verfügung zu stellen. Das Landratsamt Miltenberg hat auf Nachfrage klargestellt, dass eine Veröffentlichung der nichtöffentlichen Niederschriften im Ratsinformationssystem nicht möglich sei. Diese können durch die Ratsmitglieder nur eingesehen werden, um Missbrauch vorzubeugen Neue Satzung: Der Marktgemeinderat hatte einer beantragten Erhöhung der Bestattungsleistungen durch den beauftragten Dienstleister ab dem kommenden Jahr bereits zugestimmt. Die dazu notwendige Friedhofsgebührensatzung wurde jetzt vorgestellt und einstimmig beschlossen. Abwasserbeseitigung: Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg bestätigte das Ergebnis der Variantenuntersuchung, wonach der Neubau einer eigenen Kläranlage im Vergleich zu einem Anschluss an den AZV Main-Mud die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Im Hinblick auf die anstehende Erneuerung der Kläranlage wurde durch die Behörde die Fortschreibung der bestehenden Schmutzfrachtberechnung für das Gesamteinzugsgebiet der Kläranlage Kirchzell gefordert. Den Auftrag dazu erhielt das Büro Arz aus Würzburg zum Brutto-Angebotspreis von 10.000 Euro. Je nach Ergebnis dieser Schmutzfrachtberechnung können eventuell noch Optimierungsrechnungen notwendig werden. Sollte dies der Fall sein, würde das Büro Arz ein neues, ergänzendes Honorarangebot vorlegen. Vor diesem Hintergrund wird daher mit den Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für einen Neubau begonnen. Diese Beschlüsse fasste der Gemeinderat einstimmig. Handwerkerparkausweise: Der Gemeinderat begrüßte einstimmig die Möglichkeit, dass Handwerksbetriebe sich jetzt Handwerkerparkausweise für die Region Frankfurt-Rhein-Main und den Bayerischen Untermain ausstellen lassen können und nahm die bereits erfolgte Unterzeichnung der erforderlichen Vereinbarung durch den Bürgermeister zur Kenntnis. Jugendprogramm: Der Verein Erleben, Arbeiten und Lernen e.V. aus Würzburg führt für den Markt Weilbach eine Ferienbetreuung durch. Dort gibt es noch freie Kapazitäten, so dass auch Schulkinder aus Kirchzell teilnehmen können. Das Anmeldeformular wurde über die Schule verteilt. Die Gesamtkosten teilen sich der Markt Weilbach, der Markt Kirchzell und die Eltern. Für die Beförderung nach Weilbach haben die Eltern zu sorgen. Grundschule: Im Nachgang wurde ein zur Mittagsbetreuung im Schuljahr 2022/2023 angemeldetes Kind für die Betreuung bis 16 Uhr wieder abgemeldet. Da jetzt die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, findet im kommenden Schuljahr auch am Mittwoch und Donnerstag keine verlängerte Mittagsbetreuung statt. Vertretungsweise wird noch eine zusätzliche Betreuungskraft gesucht. Neue Sirenen: Die Firma Abel und Käufl aus Landshut, die eine Schallpegelberechnung für die Sirenen vorgestellt hatte, erläuterte auf Nachfrage hinsichtlich einer stärkeren Lärmbelästigung, dass die Sirenenhörner grundsätzlich nach oben gerichtet sind, um den Sirenenalarm soweit wie möglich zu transportieren. Es könne deshalb sogar sein, dass bei den neuen Sirenen diese weniger laut empfunden werden als die bisherigen. Es wäre auch möglich, eine separate Sirenenschleifung so zu schalten, dass beispielsweise nur bei Katastrophenalarm die Sirene am Campingplatz angehe.

Zahlen und Fakten: Haushalt 2022 Einnahmen Vermögenshaushaushalt: Fördermittel für verschiedene Projekte und Zuwendungen 2,56 Millionen Euro, Darlehen 76.000 Euro, Entnahme Rücklage 883.000 Euro, Zuführung vom Verwaltungshaushalt 590.000 Euro. Ausgaben Vermögenshaushalt: Beschaffungen Feuerwehr und Katastrophenschutz 242.000 Euro, Straßen- und Wegebau 662.000 Euro, Wasser/Abwasser 1,27 Millionen Euro, Bauprojekte 246.000 Euro, Verwaltung/Schulen/Kindergärten 83.000 Euro, Breitbandausbau Weiler 386.000 Euro, Elektrizitätsversorgung 273.000 Euro, Spielplätze 68.000 Euro, Tilgungen 250.000 Euro, Zuführung Rücklage 600.000 Euro. Einnahmen Verwaltungshaushalt: anteilige Steuereinnahmen und Zuweisungen 2,33 Millionen Euro, Gemeindesteuern 547.000 Euro, Gebühren 849.000 Euro, Waldbewirtschaftung 476.000 Euro, Zuschüsse/Zuweisungen 425.000 Euro, Mieten/sonstige Einnahmen 70.000 Euro, Abschreibungen/Verzinsungen/Verrechnungen 591.000 Euro Ausgaben Verwaltungshaushalt: Personalausgaben 1,59 Millionen Euro, Unterhalt Liegenschaften 513.000 Euro, Mehrwertsteuer 247.000 Euro, Zuweisungen 174.000 Euro, Umlagen 967.000 Euro, Abschreibungen/Verzinsungen/Verrechnungen 591.000 Euro, Geschäftsausgaben 361.000 Euro, Allgemeine Kosten 251.000 Euro, Zuführung Vermögenshaushalt 591.000 Euro.