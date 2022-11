Kirchzell muss Einbrüche beim Holzverkauf verkraften

Kämmerer Walz gibt Zwischenbericht zum Haushalt

Kirchzell 06.11.2022 - 11:27 Uhr 3 Min.

Der Gesamthaushalt 2021 schließt mit einem Volumen von 8,1 Millionen Euro, davon 5,1 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und drei Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Aus der allgemeinen Rücklage aus 2020 wurden 1,1 Millionen Euro entnommen und Ende des Jahres wieder 900.000 Euro zugeführt werden, der Vermögenshaushalt erhielt eine Million Euro.

Klärschlamm geräumt

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die einzeln vorgestellten überplanmäßigen Ausgaben der Verwaltung in einer Höhe von insgesamt 88.000 Euro und die außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 144.000 Euro. Größter Einzelposten bei den außerplanmäßigen Ausgaben war die unaufschiebbare Klärschlammräumung in der Kläranlage für 125.000 Euro, für 18.000 Euro wurde im Rahmen der Arbeiten in der Ortsdurchfahrt die Pfarrgasse neu gestaltet. Überplanmäßig fielen neben einigen kleineren Aufwendungen bei der Erweiterung der Mittagsbetreuung in der Schule 21.000 Euro zusätzlich an, 18.000 Euro kosteten die Speedpipes beim Glasfaserausbau, zusätzliche Architektenkosten wurden bei der Schule und dem Kindergarten in Höhe von 28.000 Euro in Rechnung gestellt, die Einrichtung des Kindergartens war 7000 Euro teurer geworden.

Kämmerer Siegfried Walz gab einen Zwischenbericht zum laufenden Haushalt 2022. Im Verwaltungshaushalt kann bei der Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von rund 200.000 Euro gegenüber dem Ansatz gerechnet werden. Dagegen werde der Ansatz beim Holzverkauf bei weitem nicht erreicht. Infolge Windwurf, Schneebruch und Käferholz konnten die geplanten Hiebe nicht realisiert werden, da zunächst die Schäden beseitigt werden mussten. Zudem wurde für das aufgearbeitete Kalamitätsholz nur eine geringe Einnahme erzielt. Bei Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen und Kraftstoffen wird der Ansatz überschritten, kann jedoch durch voraussichtliche Mindereinnahmen bei anderen Deckungskreisen ausgeglichen werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann bei restriktiver Betrachtung mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rund 500.000 Euro bei einem ursprünglichen Ansatz 590.000 Euro ausgegangen werden.

Nachtragshaushalt nicht erforderlich

Anfallende über- und außerplanmäßige Ausgaben können im Vermögenshaushalt durch die Mehreinnahmen beziehungsweise Minderausgaben abgefangen werden, so dass ein Nachtragshaushalt derzeit nicht als erforderlich angesehen wird. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende rund 4,1 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2196 Euro entspricht.

Die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Miltenberg hat die Jahresrechnungen der Marktgemeinde für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 geprüft und die Ergebnisse in einem ausführlichen Prüfbericht dokumentiert. Es wurden keine größeren Beanstandungen festgestellt. Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt lag in jedem Jahr deutlich über den Vorgaben, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben war.

Künftig soll laut Kreisbehörde in Kirchzell darauf geachtet werden, dass bei der Verrechnung von Arbeitskosten der Mitarbeiter des Bauhofes, die in Gebühren einfließen, auch ein Gemeinkostenzuschlag von 18 Prozent berücksichtigt werden soll. Bei Auftragsvergaben sei hinsichtlich weiterer einzuholender Angebote das Vergaberecht zu beachten. Bei Straßensanierungen seien Arbeiten, die Kanal und Wasserleitungen betreffen, separat zu erfassen, da sie in die Gebührenkalkulation mit eingingen. Um bei Rechnungen die Vorsteuer geltend zu machen, müsse die Gemeinde Adressat der Rechnung sein. Einstimmig nahm der Gemeinderat den Bericht zur Kenntnis und beschloss die Änderungsvorschläge.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat Kirchzell in Kürze Strombezug: Jetzt ist auch der Strombezug für die Jahre 2023 bis 2025 in Kirchzell gesichert. Lieferant ist weiterhin als günstigster Anbieter die Energieversorgung Lohr-Karlstadt. Sie wird in 2023 den Strom zu einem Nettopreis von 43,50 Cent pro Kilowattstunde liefern, 2024 für 29,50 Cent und 2025 für 19,9 Cent. Auf diese Preise sind noch etwa 20 Cent aufzuschlagen, um den Arbeitspreis zu erhalten. Bauplatzvergabe: Im August hatte der Gemeinderat die Vergabe von 14 gemeindeeigenen Bauplätzen im 2. Bauabschnitt im Baugebiet "Am Bucher Weg" beschlossen. Die dazu notwendigen Vergaberichtlinie genehmigte der Gemeinderat einstimmig. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Vergabeverfahren durchzuführen. Die Vergabe erfolgt anhand eines Punktesystems, hierzu müssen die festgelegten "Ortsbezugs-" und/oder "Sozialkriterien" entsprechend erfüllt sein. Die Anträge sind innerhalb einer festzulegenden Frist beim Markt Kirchzell einzureichen. Die Frist wird ortsüblich bekannt gemacht. Trinkwasser: Die Trinkwasserversorgung im Raum Amorbach soll langfristig gesichert bleiben. Dazu haben die Bürgermeister der Stadt Amorbach sowie der Märkte Kirchzell, Schneeberg und Weilbach ein gemeinsames Vorgehen zur Sicherstellung der langfristigen Trinkwasserversorgung im Raum Amorbach vereinbart. Basis soll eine wasserwirtschaftlichen Studie für die vier Gemeinden sein, mit deren Erstellung das Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH in Gießen bei Kosten von 20.000 Euro beauftragt wurde. Die Maßnahme ist förderfähig. Der Markt Kirchzell übernimmt die Federführung. Die Kostenaufteilung erfolgt anhand der Einwohnerzahl. Diesen Planungen wurde einstimmig zugestimmt. Mobilfunk: Die Telekom hatte ursprünglich erklärt, dass eine Mobilfunkversorgung des Ortsteils Watterbach in absehbarer Zeit nicht möglich sei. Jetzt hat das Unternehmen erklärt, dass es unter gewissen Voraussetzungen doch die Möglichkeit zur Versorgung gäbe. Die Verwaltung hat der Telekom bereits mögliche Standorte auf Dächern für die Antenne mitgeteilt. Diese werden von der Funknetzplanung hinsichtlich ihrer Geeignetheit geprüft. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig die Realisierung eines Dachstandortes innerhalb der Ortslage von Watterbach zur Herstellung einer Mobilfunkversorgung. Vereinsförderung: Der Markt Kirchzell gewährt den Ortsvereinen für das Jahr 2022 nach den beschlossenen Fördergrundsätzen und auf der Grundlage der Mitgliedermeldungen der Vereine eine Gesamtförderung von insgesamt 9300 Euro, die damit um 800 Euro höher ausfällt als im letzten Jahr. Den einzelnen Förderungen wurde einstimmig zugestimmt.