Kirchzell macht mit beim Klimaschutz

Gemeinderat sagt Ja zu finanzieller Beteiligung an interkommunalen Stellen

Kirchzell 13.02.2023 - 15:37 Uhr 3 Min.

Kirchzell: Sommerflug 2010 - Luftbild vom 02.08.2010. Fotograf: Victoria Schilde

Bürgermeister Stefan Schwab erläuterte die neu zu schaffenden Aufgabengebiete und nannte die Fördergelder, die dafür durch Bundes- und Landesprogramme bereitstehen. Dem Klimaschutz soll eine stärkere Beachtung geschenkt werden und deshalb dafür ein eigener Arbeitsplatz entstehen. Dort werden dann für die ILE Odenwald-Allianz Maßnahmen im Themenbereich "Umwelt, Energie und Klimaschutz" entwickelt und in Absprache mit den Mitgliedskommunen sowie lokalen Akteuren umgesetzt. Von der neuen Stelle sollen auch Förderanträge bearbeitet, Ausschreibungen an externe Dienstleister erstellt, die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren zur Umsetzung der Maßnahmen gesucht und auch die Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Der Markt Kleinheubach hat sich dazu bereit erklärt, die Stelle organisatorisch bei sich anzusiedeln.

Ziel: Verbräuche senken

Ziel des neuen kommunalen Energiemanagement ist es, die Strom-, Wärme- und Wasserverbräuche in den Liegenschaften der Kommunen zu reduzieren und damit Kosten zu sparen. Dazu sind die Verbräuche stetig zu erfassen und Maßnahmen zu erarbeiten, die zu einer spürbaren Senkung der Verbräuche führen. Zur Erfassung und Steuerung der Verbräuche kommt eine spezielle Soft- und Hardware zum Einsatz.

Für die neuen Arbeitsplätze, deren Eingruppierung in eine Entgeltgruppe noch festgelegt werden muss, stehen hohe Fördergelder bereit. Werden beide Stellen geschaffen, kann die Förderung aus Bundes- und Landesmitteln bis zu 90 Prozent, befristet auf vier Jahre, betragen. Einzeln wären lediglich 70 beziehungsweise 50 Prozent möglich. Der zu tragende Eigenanteil wird auf die teilnehmenden Kommunen aufgeteilt.

Bei einer Gegenstimme wurde die Unterstützung der Gemeinde Kirchzell für die Schaffung der beiden interkommunalen Stellen beschlossen und die Bereitschaft erklärt, sich an den entstehenden Personal- und Sachaufwandskosten zu beteiligen. Aufwendungen für Maßnahmen sollen separat geprüft werden. Außerdem wurde beschlossen, dass sich der Markt Kirchzell nicht an dem geplanten Klimaschutznetzwerk beteiligen werde. Begründet wurde dies damit, dass die Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach in ein überregionales Klimaschutznetzwerk einbezogen werde. Hier biete sich für die Kommunen der Odenwald-Allianz an, sich an dieses Netzwerk und nicht an ein weiteres mit anzubinden.

Gemeinderat in Kürze Sperrungen: Bürgermeister Stefan Schwab informierte über die kurzfristig angekündigte Sperrung des Fahrradweges Buch-Mudau. Laut Informationen der Leiningenschen Verwaltung finden dort vom 15. bis voraussichtlich 28. Februar Forstarbeiten statt. Die Arbeiten betreffen den Bereich ab dem Smartpfad-Spielplatz Zeibertsklinge bis zur Straße nach Preunschen. Auch der Wanderweg ab dem Parkplatz an dieser Straße bis zur Wildenburg wird dadurch beeinträchtigt. Im Zuge des Neubaus einer Mobilfunkanlage in Breitenbuch muss die dortige Ortsdurchfahrt vom 7. bis voraussichtlich 9. März gesperrt werden. Eine Durchfahrt nach Würzberg ist nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über Amorbach und Boxbrunn. Personal: Christiane Bauer wird neue Kämmerin der Marktgemeinde Kirchzell und damit Nachfolgerin von Siegfried Walz, der im Sommer 2024 seinen Ruhestand antritt. Feuerwehr: Die Feuerwehr Kirchzell erhält nach einstimmigem Beschluss zur Unterstützung ihrer Arbeit eine Drohne mit Gesamtkosten von 19.000 Euro. Mit ihrer Hilfe stehen im Einsatzfall schnell wichtige und umfangreiche Informationen über den Brandherd und seinen Verlauf bereit. Zunächst werden etwa sechs bis acht Feuerwehrleute für den Einsatz geschult, die danach weitere Mitglieder in die einzelnen Funktionen des Gerätes einweisen. Dem Gemeinderat war es wichtig, die Feuerwehr darauf hinzuweisen, dass bei dem Einsatz dieses leistungsstarken Gerätes die Privatsphäre der Bevölkerung unbedingt respektiert werden müsse und die Feuerwehrleute beim Einsatz der Drohne diese nur für ihre eigentliche Aufgaben verwenden. Baumaßnahmen: Die Instandsetzung der Einlaufrinne am Preunscher Weg war aufwendiger als zunächst geplant. Die dazu notwendigen Mehrkosten von 6000 Euro genehmigte der Rat einstimmig. Mit 9000 Euro etwas günstiger als angeboten wurde die Beseitigung von Oberflächenwasser mittels einer Rinne "Im Steinig". Die aktuell beauftragte Straßenbeleuchtung in verschiedenen Ortsbereichen können nach Auskunft des Bayernwerkes voraussichtlich erst Ende März umgesetzt werden. Abgeschlossen sind die Arbeiten zur Erdverkabelung Ottorfszell. Zur Beseitigung der Asphaltablagerungen am Friedhof Kirchzell, die bei der Glasfasererschließung des Baugebietes "Am Bucher Weg" anfielen, hat die Gemeinde der Telekom eine letzte Frist bis Ende Februar 2023 gesetzt. Biberdamm: Sorgen bereitet die Population der Biber im Bereich des Gabelbachs und die damit verbundenen Auswirkungen auf das dortige Brückenbauwerk und die landwirtschaftlichen Flächen. Dort fließt das Wasser des Bachs aufgrund eines Biberdamms am Bachbett vorbei über das Sohlpflaster der Legbrücke und überschwemmt als Folge eine große landwirtschaftliche Fläche. Das Staatliche Bauamt wurde als Baulastträger um Auskunft darüber gebeten, ob die Standsicherheit der Brücke weiterhin gewährleistet sei. Die Behörde teilte mit, dass durch den Biberbau die eigentliche Gründung des Bauwerks unbeeinträchtigt bleibe. Trotzdem sei festzustellen, dass der dadurch langzeitig erhöhte Wasserstand Bauteile der Brücke beschädige und auch bei steigendem Wasserstand die Dammböschungsbereiche betroffen sein könnten. Diese Schäden müssten allerdings toleriert werden, solange keine ersichtliche Gefahr für die Standsicherheit der Brücke bestehe. Die gleiche Problematik betreffe weitere Brückenbauwerke. Nur dann könne in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ein Rückbau oder Teilrückbau des Biberdamms veranlasst werden. Das begründe sich mit dem Schutzstatus des Bibers. Glasfaserausbau: Die Firma BBV kann derzeit für ihren flächendeckenden Glasfaserausbau noch keinen konkreten Ausbauzeitplan mitteilen, da die Planungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Telekom habe auf Anfrage mitgeteilt, dass hinsichtlich eines eigenen Ausbaus noch keine Aussage getroffen werden kann. Kupferdiebstahl: Im Zeitraum vom 27. Januar bis 1. Februar ist das komplette etwa 42 Quadratmeter große Kupferdach des Hochbehälters in Kirchzell gestohlen worden. Dorfladen: Für den geplanten Dorfladen haben mittlerweile die Umbauarbeiten im Verkaufsraum der ehemaligen Bäckerei Zipp begonnen. Als Eröffnungstermin ist Ende März 2023 vorgesehen.