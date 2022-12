Kirchzell ehrt Lukas Grimm mit Sportmedaille in Gold

Hintergrund

KIRCHZELL. In der Gemeinderatsitzung am Freitag in Kirchzell wurden folgende weitere Themen behandelt.

Wasserversorgung: Im Zuge der Bauarbeiten zum Ringschluss der Wasserleitung in Breitenbuch wurde festgestellt, dass drei Hausanschlüsse nicht erfasst waren, die aber ebenfalls an die neue Verbindungswasserleitung umgebunden werden mussten. Ein Nachtragsangebot über 5500 Euro wurde erstellt. Zum Vermeiden einer Bauverzögerung hatte Bürgermeister Stefan Schwab nach Prüfung des Angebotes durch das Büro Johann & Eck den Auftrag zur Ausführung der Arbeiten an die ausführende Firma Brand erteilt. Diese Auftragsvergabe genehmigte der Gemeinderat im Nachhinein einstimmig.

Straßenbeleuchtung: Entschieden wurde über eine Änderung der Schaltung für die Straßenbeleuchtung. Während in den Ortsteilen Breitenbuch und Preunschen Dämmerungsschalter eingebaut sind, ist dies in den restlichen Ortsteilen nicht der Fall. Hier brennt die Beleuchtung auch dann, wenn es noch oder bereits hell ist. Abhilfe kann aber nur über das vorgegebene Schaltprogramm aus zwei Stufen erfolgen. Einstimmig wurde beschlossen, das lange Schaltprogramm durch das kurze zu ersetzen. Das bedeutet, dass die Leuchten morgens zehn Minuten früher ausgeschaltet und abends zehn Minuten später eingeschaltet werden. 120 Brennstunden werden damit im Jahr eingespart.

Mobilfunk: Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im November die Realisierung eines Dachstandortes innerhalb von Watterbach zur Herstellung einer Mobilfunkversorgung befürwortet, die Telekom hat daraufhin das Pfarrhaus als den am besten geeigneten Standort definiert. Die wahlberechtigten Watterbacher Bürger können jetzt ähnlich einer Briefwahl bis zum 10. Januar 2023 auf freiwilliger Basis abstimmen, ob sie den Dachstandort auf dem Pfarrhaus befürworten. Das Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung fließt in die Entscheidungsfindung der Kirchenverwaltung ein.

Verwaltung: Bürgermeister Schwab informierte darüber, dass der Kämmerer Siegfried Walz im Sommer 2024 seinen Ruhestand antritt. Die Stelle werde bereits jetzt ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist ende am 17. Januar 2023.

Photovoltaik: Die Firmen PZM Photovoltaikzentrum Mauder aus Weilbach und die Firma AKS aus Miltenberg haben die möglichen Standorte Vereinsheim, Schulgebäude, Krippengebäude und Halle an der Kläranlage besichtigt. Beide Unternehmen werden Angebote zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf diesen gemeindlichen Dächern einreichen. Danach entscheidet der Gemeinderat, welche Gebäude tatsächlich bestückt werden.

Waldbrände: In Abstimmung mit ihrem Förster Bernd Trunk hat die Gemeinde eine Waldbrandversicherung abgeschlossen. Im Rahmen dieser Versicherung werden stehende Bäume sowie das geschlagene Holz gegen Brand-, Blitz- und Explosionsschäden sowie Schäden durch Anprall oder Absturz von lenkbaren Flugkörpern, deren Teile oder Ladung versichert. Ersetzt werden auch Feuerlöschkosten, wenn eine Verpflichtung zum Ersatz dieser Aufwendungen besteht. Entschädigt werden zusätzlich die im Schadenfall notwendigen Schadenminderungskosten und die dabei entstehenden Schäden am versicherten Bestand. Für die bis zu 30-jährigen Bestände werden für einen Versicherungsbeitrag von 1.650 Euro pro Jahr die nach einem Schaden erforderlichen Abräumkosten bis 1.000 Euro pro Hektar entschädigt.

Jahresrückblick: Bürgermeister Stefan Schwab brachte noch einmal die Entscheidungen des Gemeinderates im Jahr 2022 in Erinnerung. Das wichtigste Projekt sei die Fertigstellung des Baugebietes "Am Bucher Weg" gewesen, wo die Gemeinde zuletzt den Bauplatzpreis als sogenannten Ablösebetrag auf 110 Euro pro Quadratmeter festgesetzt hatte. Nachdem die Anzahl der Anfragen die vorhandenen Plätze übersteigt, wurden vom Gemeinderat Vergabekriterien festgelegt, anhand derer die Bauplätze veräußert werden. Er erinnerte nochmals an den Stromausfall von über einem Tag Anfang April und erläuterte die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden. Bevor er sich bei der Verwaltung und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit bedankte, nannte er die Maßnahmen im Ort, die für das kommende Jahr anstehen. Die 2. Bürgermeisterin Susanne Wörner (FWG) gab im Namen des Gemeinderates den Dank zurück. Auch in diesem Jahr sei die Zusammenarbeit wieder transparent und kollegial gewesen. hjf