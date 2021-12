Kirchgang führt Sulzbacher in Polizeigewahrsam

Statt im Gottesdienst in Soden in der Polizeiinspektion gelandet

Sulzbach 14.12.2021

Bernhard Münkel aus Sulzbach.

Über die Wegewahl von Bernhard Münkel darf man durchaus geteilter Meinung sein. Denn von seiner Wohnung in der Hauptstraße marschierte er auf der Spessartstraße zum Ortsende und wollte entlang der Kreisstraße auf kürzestem Weg nach Soden.

Vorschriftsmäßig am Rand

Keine gute Idee, mag mancher denken, an einem dunklen, nassen Dezemberabend am Fahrbahnrand einer Straße zu laufen, auf der Autos mit Tempo 100 unterwegs sein dürfen. In Lebensgefahr fühlte sich Münkel jedoch nicht. »Ich gehe diese Strecke oft«, sagt er. Er sei vorschriftsmäßig am linken Fahrbahnrand gegangen, immer aufmerksam, jederzeit bereit bei entgegenkommenden Autos einen Schritt zur Seite in den Grünstreifen zu machen.

Das unwirtliche Wetter ließ ihn jedoch einen halben Kilometer hinter dem Ortsschild bei einer jungen Autofahrerin einsteigen, die gestoppt und angeboten hatte, ihn mitzunehmen.

»Sie zeigten sich uneinsichtig«

Doch die Fahrt ging nicht weit. Die junge Frau stoppte an der Einfahrt zu Buchenmühle, gut zwei Kilometer vor Soden, und eröffnete dem überraschten Münkel, sie habe die Polizei gerufen und er müsse jetzt mit ihr auf die Streife warten.

»Sie zeigten sich uneinsichtig. Selbst nach mehrmaliger Aufforderung sich anderweitig fortzubewegen, gaben sie nicht nach und wollten der Weg weiter fortsetzen«, heißt es im Protokoll über die anschließende Diskussion zwischen dem verhinderten Kirchgänger und den beiden relativ rasch eingetroffenen Ordnungshütern der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

»Die wollten, dass ich mir ein Taxi rufe oder jemanden, der mich abholt«, erinnert sich Münkel. Dabei habe er angeboten, den Fußweg nach Soden zu nehmen, der rund 400 Meter nach der Buchenmühle beginnt. »Das kleine Stück hätte die Streife oder auch die junge Frau mich ja noch fahren können«, sagt er.

Wenn der 67-Jährige den weiteren Fortgang der Dinge geahnt hätte, wäre zu dem Zeitpunkt der Ruf eines Taxis noch die zeitsparendste Lösung gewesen. Denn im erklärten Willen Münkels, zu Fuß weiterzugehen, sahen die Polizeibeamten die Gefahr »weiterer Sicherheitsstörungen« und nahmen ihn in Sicherheitsgewahrsam.

Vielleicht auch, weil die Frau, die Münkel von der Straße aufgelesen hatte, ihre Begegnung dramatisch schilderte. Sie sei Fahranfängerin und habe sich wegen des Fußgängers zu Tode erschrocken, erzählte sie den Beamten. Der Mann sei auch irgendwie komisch gegangen. Den komischen Gang kann Münkel erklären. Er ist nach einem Unfall vor vielen Jahren leicht gehbehindert, sei aber dennoch »sehr gut zu Fuß«.

Vor die Tür gesetzt

Trotzdem musste er zur Polizeiinspektion nach Nilkheim mitfahren, wo die Beamten den Vorfall protokollierten, den 67-Jährigen unterschreiben ließen und ihn dann vor die Tür setzten. Offensichtlich in der Überzeugung, dass dem »Sicherheitsstörer« die gut zehn Kilometer von Nilkheim zurück nach Sulzbach zu Fuß zu weit sind und er sich jetzt ein Taxi rufen wird. Zum eigentlichen Ziel Münkels, der Sodener Kirche, sind es sogar 15 Kilometer gewesen, aber zu dem Zeitpunkt war der Gottesdienst ohnehin vorbei.

Die Frage, ob in dem Fall nicht auch ein Handeln als »Freund und Helfer« statt als Ordnungsmacht möglich gewesen wäre, wollte die Pressestelle der Polizeiinspektion so nicht beantworten. Die Diskussion vor Ort sei schwierig verlaufen, so dass die Streife keine andere Möglichkeit gesehen habe, die Situation aufzulösen. In dunkler Kleidung an einer vielbefahrenen Kreisstraße zu gehen, sei einfach gefährlich.

Kein Verkehrsverstoß

Außer den verpassten Gottesdienst und dem verdorbenen Abend hat die Gewahrsamnahme für Bernhard Münkel keine weiteren Folgen. Das Protokoll nennt »Uneinsichtigkeit« als einziges Fehlverhalten des 67-Jährigen. Ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung (siehe Hintergrund) war der missglückte Kirchgang jedenfalls nicht. Der Sulzbacher sieht in seinem Zwangstransport nach Aschaffenburg deshalb Grund genug für eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die beiden Streifenbeamten.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Fußgänger im Straßenverkehr Auch Rechte und Pflichten von Fußgängern sind in der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt. Zwar gibt es einen Benutzungspflicht von Gehwegen, wenn keine vorhanden sind, darf jedoch auf der Straße gegangen werden. In Absatz 1 von Paragraf 25 StVO heißt es dazu wörtlich: "Wer zu Fuß geht, muss die Gehwege benutzen. Auf der Fahrbahn darf nur gegangen werden, wenn die Straße weder einen Gehweg noch einen Seitenstreifen hat. Wird die Fahrbahn benutzt, muss innerhalb geschlossener Ortschaften am rechten oder linken Fahrbahnrand gegangen werden; außerhalb geschlossener Ortschaften muss am linken Fahrbahnrand gegangen werden, wenn das zumutbar ist. Bei Dunkelheit, bei schlechter Sicht oder wenn die Verkehrslage es erfordert, muss einzeln hintereinander gegangen werden." kü