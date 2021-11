Kirchenkonzert "Pastorale" in Miltenberg

Süddeutscher Kammerchor zusammen mit jungen Orchestermusikern in der Pfarrkirche

Miltenberg 14.11.2021

Gerhard Jennemann präsentierte mit dem Süddeutschen Kammerchor und einem Ensemble mit jungen Musikern ein Konzert der Extraklasse in Miltenbergs Stadtpfarrkirche. Foto: Heinz Linduschka

Tatsächlich waren sehr schnell die notgedrungen spärlich besetzten Bänke und die Maskenpflicht vergessen, als unter der souveränen und erfreulich uneitlen Leitung von Gerhard Jennemann der Süddeutsche Kammerchor mit 21 Frauen- und elf Männerstimmen zusammen mit jungen Orchestermusikern der Extraklasse aus acht Ländern in wechselnden Besetzungen eine mitreißende und nur leicht verspätete Hommage an zwei "Geburtstagskinder" zelebrierte: an Friedrich Hölderlin und vor allem an Ludwig van Beethoven - beide 1770 geboren, beide vom Leben durchaus "gebeutelt" und auf das starke (Überlebens-)Mittel Kunst angewiesen: der eine auf die Literatur, der andere auf die Musik.

Die beiden ersten Stücke des Abends, beide selten zu hören, waren musikalische Glanzlichter in überzeugender Interpretation: Bachs Kantate von 1724 stimmte in das Thema des Konzerts perfekt ein mit Psalmversen und mal zarten, mal zuversichtlich festen Klängen des kleinen, feinen Orchesters, die in die Zeilen mündeten: "Mein Herr ist mein getreuer Hirt, dem ich mich ganz vertraue"

Auch die folgende "Cantata" von Igor Strawinsky, rund 70 Jahre alt und eine spannende Mischung aus anonymen englischen Liedern der Elisabethanischen Zeit, aus sakralen und sehr weltlichen Momenten, im mal sehr intensiven, dann wieder fast distanziert-verfremdet klingenden Strawinsky-Sound, spielte das Motiv der Hirtenmusik, der Idylle neben der harten Lebensrealität in vielen Versionen durch. Ein Genuss: der Frauenchor in der "Cantata", der zusammen mit dem höchst sensiblen und wunderbar transparenten Klang des kleinen Ensembles aus zwei Flöten, Oboe, Englischhorn und Violoncello den beiden Solisten die ideale Basis für ihren Einsatz schuf: Die Sopranistin Annika Gerhards nutzt das im Ricercar mit ihrer klaren, sauberen Stimme überzeugend. Tenorpart im Konzert ganz kurzfristig umbesetzt werden musste, führte dazu, dass das ungewöhnliche und auch faszinierende Tenorricercar von einem sehr gut artikulierenden Sprecher übernommen werden musste. Vielleicht war das sogar ein Vorteil, da man so diese verblüffende Erzählung Jesu über das Ostergeschehen ganz deutlich verstehen und nachvollziehen konnte.

Mehr als ein Auftakt waren diese Kompositionen, dennoch folgte jetzt erst der absolute Höhepunkt des Konzerts: Beethovens 6. Sinfonie, die Pastorale, und zwar in der Fassung für Vokal- und Kammerensemble und mit fünf Gedichten von Friedrich Hölderlin, die mit Versen von einem idyllisches Erwachen am grünen Quellgrund, über Gewitter und Sturm in die abschließenden Hirtengesängen mündete, ein Schluss, in dem die brillanten Streicher eine bewegende, fast mit Händen zu greifende Erleichterung zelebrierten, eben die von Beethoven gewollten "frühen und dankbaren Gefühle nach dem Sturm." Ein wunderbarer Kontrast zu den Versen Hölderlins, der am Ende Kälte, tiefe Trauer und Hoffnungslosigkeit in Worte fasste, ein deutlicher Anklang an die drastische Zweiteilung seines vielleicht berühmtesten Gedichts "Hälfe des Lebens". "Starb für mich die freundliche Natur" und "meines Herzens Frühling ist verblüht könnten dort im zweiten Teil stehen.

Ein verfehlter Gegensatz von Text und tröstlichen, sanften, fast himmlischen Streicherklängen der wunderbaren Ensembles und dem zarten, transparenten und unglaublichen präzisen Gesang des Chors? Im Gegenteil: Eher ein Beleg dafür, dass Musik auch in schweren Zeiten Hoffnungsfunken entzündet, dass diese Fassung der Beethoven-Sinfonie keine "Notlösung" ist, sondern die Schönheiten und wirkungsmächtigen Momente der Pastorale noch besser, noch intensiver zur Geltung bringt als die Originalversion, über deren Schluss in einer Musikgeschichte zu lesen ist: "Auch hier wird, wie in der Fünften, das Düstere überwunden, doch am Ende steht nicht der siegende Held, sondern der fromme, in schlichter Weise dankende Mensch." In Miltenberg standen da in minutenlangem, euphorischem Beifall gut 100 begeisterte und dankbare Zuhörer, die Chor, Orchester, Solisten und dem Dirigenten für ein wunderbares Geschenk in schweren Zeiten von Herzen dankten.

Heinz Linduschka