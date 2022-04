Kirchen in Kreis Miltenberg als "begehbare Bilder"

Neue Kameratechnik ermöglicht 3-D-Panorama-Aufnahmen

Miltenberg 26.04.2022 - 15:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Matterport-Kamera macht Kirchenräume erlebbar. Viele Einzelaufnahmen werde so zusammengesetzt, dass Betrachter sich dreidimensional durch das Gebäude bewegen und auch Details in großer Schärfe sehen können. Die Matterport-Kamera macht Kirchenräume erlebbar. Viele Einzelaufnahmen werde so zusammengesetzt, dass Betrachter sich dreidimensional durch das Gebäude bewegen und auch Details in großer Schärfe sehen können. Innenaufnahme der Abteikirche Amorbach mit Matterport-Technologie. Innenaufnahme der Abteikirche Amorbach mit Matterport-Technologie. Innenaufnahme der Abteikirche Amorbach mit Matterport-Technologie. Die Matterport-Kamera macht Kirchenräume erlebbar. Viele Einzelaufnahmen werde so zusammengesetzt, dass Betrachter sich dreidimensional durch das Gebäude bewegen und auch Details in großer Schärfe sehen können. Bernhard Oswald an seinem Computer vor dem Modell des rekonstruierten Römerkastells Miltenberg.

Seit vielen Jahren stellt der Miltenberger Bernhard Oswald seine technischen Fähigkeiten als Ingenieur und seine Leidenschaft für historische Gebäude in den Dienst heimatkundlicher Forschungen. Von vielen Burgen, Schlössern, Klöstern und Kirchen der Region hat er dreidimensionale Computermodelle angefertigt, einige, von denen nur noch Ruinen übrig sind, auch rekonstruiert.

Virtuelle Touren durch Kirchen

Inzwischen hat Bernhard Oswald zusätzlich noch eine neue Kameratechnik entdeckt, die Panorama-Aufnahmen von Innenräumen in bislang unbekannter Qualität ermöglicht und in denen Oswald eine »tolle Ergänzung« seiner 3-D-Konstruktionen sieht. Die Aufnahmen erlauben virtuelle Touren durchs Kirchenschiff und den Chor oder auch den Aufstieg auf die Empore.

Die Besucher können dabei nicht nur den Kopf in den Nacken legen und den Blick über Gewölbestreben und Deckenfresken schweifen lassen, sondern entfernte Details an Heiligenfiguren oder Altargemälden so heranzoomen, als hätten sie ein Opernglas dabei.

Die Abteikirche in Amorbach oder auch die Laurentiuskapelle in Miltenberg sind erste Gotteshäuser, die mit der 3-D-Kamera fotografiert und gescannt wurden. »Die Aufnahmen wollen wir kostenfrei öffentlich zugänglich machen«, kündigt Bernhard Oswald an. So wird beispielsweise die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Miltenberg, die in diesem Jahr in 500-jähriges Bestehen feiert, für ihre Homepage eine solche 3-D-Tour durch die Johanneskirche bekommen.

Komplexe Dienstleistung

Das ist nur durch zusätzlichen finanziellen Aufwand möglich, der von der Firma Oswald Elektromotoren getragen wird. Denn bei den Aufnahmen handelt es sich nicht einfach um digitale Fotos, die ins Internet hochgeladen werden. Der amerikanische Hersteller Matterport verkauft seine Kameras zusammen mit einer komplexen Dienstleistung. Sein Programm fügt beliebig viele Einzelaufnahmen und Laserscan-Daten zu einer dreidimensionalen Darstellung zusammen.

Abomodell für Nutzung

Dahinter stecken ein raffiniertes Programm und eine Menge Rechnerleistung. Die Simulationen bleiben deshalb auf den Servern von Matterport. Für die Nutzung zahlen die Kunden eine Monatsgebühr, können aber die Aufnahmen per Link jedermann zugänglich machen. Oswald-Geschäftsführer Johannes Oswald hat nicht nur die Kamera für die »Kulturabteilung des Unternehmens«, wie er die Aktivitäten seines Vaters scherzhaft nennt, gekauft. Die Firma übernimmt auch die Abo-Gebühren für die kommenden zwei Jahre.

Von der Klosterkirche auf dem Engelberg und der Laurentiuskapelle Miltenberg sind die spektakulären 3-D-Aufnahmen inzwischen aber zumindest teilweise frei und auch dauerhaft zugänglich. Dominic Stefani, der IT-Fachmann bei Oswald, hat sie auf Google Maps eingestellt. Funktionalität und Auflösung seien dort aber eingeschränkt. »Das hat den Seniorchef nicht befriedigt, wir wollen lieber die Links zu den Originalaufnahmen weitergeben«, erklärt Stefani.

Dass diese über das Abomodell quasi ein »Verfallsdatum« haben, ist für den IT-Experten kein großes Problem. Aktuell sei die Matterport-Technik sensationell - »ich kenne nichts besseres« - aber nichts sei für die Ewigkeit: »Für die nächsten zwei Jahre ist die Finanzierung gesichert und wer weiß, welche weiteren Fortschritte 3-D-Fotografie und Technik bis dahin machen.«

Trotz sehr benutzfreundlicher Anwendung erfordern die Aufnahmen einen gewissen Aufwand. Die dreieinhalb Kilo schwere Kamera muss auf einem Stativ an unterschiedlichen Positionen im Raum aufgestellt werden. Per Laptop oder Handy wird dann eine Aufnahmesequenz ausgelöst, bei der sich die Kamera einmal um 360 Grad dreht und zusätzlich zur Rundumaufnahme auch Scandaten aufzeichnet. Bereits am ersten Standort wird der gesamte Raum erfasst und ein 3-D-Grundriss erstellt.

"Matterport" Aufnahmen: Kommen Sie mit auf eine Tour durch folgende Kirchen:

Die Aufnahmen sind teilweise zusammen mit Bernhard Oswald, Hans Hechtfischer und Georg Kümmel entstanden.

Zusätzlich sind die Aufnahmen öffentlich über Google Maps aufrufbar. Diese sind unabhängig von Matterport dauerhaft und kostenlos zugänglich:

Weitere Aufnahmen geplant

Diese und alle weiteren Aufnahmedaten werden dann an Matterport übermittelt und dort zusammengefügt. Je nach Größe der Kirche können die Shootings vor Ort einige Stunden dauern. Erstellt haben Bernhard Oswald, Dominic Stefani und der Klingenberger Fotograf Hans Hechtfischer inzwischen Panoramaaufnahmen von fünf Kirchen im Kreis Miltenberg; weitere sollen folgen.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Matterport 3-D-Kameratechnik In einem barocken Kirchenschiff wie der Amorbacher Abteikirche sind hochauflösende, dreidimensionale Fotografien besonders faszinierend. Entwickelt und auf den Markt gebracht wurde die neue Technik jedoch nicht für kulturelle Nutzung, sondern für einen kommerziellen Zweck. Der amerikanische Hersteller Matterport entwickelte seine bedienerfreundliche Kamera und die dazugehörige Software für die Immobilienbranche, die so virtuelle Rundgänge durch Miet- oder Kaufobjekte anbieten kann. Richtig eingesetzt können mit den Aufnahmen digitale "Zwillinge" von Innenräumen erzeugt werden. Der Preis der 3-D-Kameras entspricht dem einer hochwertigen Spiegelreflexkamera, allerdings können die Aufnahmen nur über ein Abomodell des Herstellers genutzt werden, für das monatliche Gebühren bezahlt werden. (kü)