"Kirche anderswo": Gottesdienst auf Volkersbrunner Spielplatz

Glaube: "Der Weg mit Gott - (k)ein Kinderspiel?!" - Segnung von Fahrzeugen im Anschluss

Leidersbach 21.07.2022 - 13:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Laut Holger Oberle-Wiesli müssen besondere Orte für den Gottesdienst nicht nur Kapellen, Kirchen oder Wegkreuze sein, sondern können auch ganz "normale" Orte sein, an denen sich das Leben abspielt, wie beispielsweise ein Marktplatz, ein Grillplatz, eine Wassertretanlage oder ein Spielplatz.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst durch die Lobpreisband "Spirit Kitchen". Sitzplatzgelegenheiten sind vorhanden. Es dürfen aber auch eigene Picknickdecken mitgebracht werden. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine Segnung von Autos, Fahrrädern, Motorrädern, Traktoren, Bobbycars und Dreirädern statt.

"Schon seit geraumer Zeit gibt es in unserem Pastoralen Raum unterschiedliche Gottesdienstangebote an besonderen Orten und auch zu besonderen Zeiten", erklärt Pastoralreferent Holger Oberle-Wiesli den eher ungewöhnlichen Ort für den Gottesdienst. "Es gibt Vollmondgottesdienste, Straßengottesdienste oder Zeitlosgottesdienste. Durch die Corona-Pandemie haben viele Gemeinden "Draußen"- Gottesdienste gefeiert, inmitten der Häuser, auf den Straßen oder an besonderen Kraftorten, die für die Menschen Ort des Auftankens sind. Auch Gottesdienste auf dem Weg sind vermehrt entdeckt und gefeiert worden, wie beispielsweise der Weg zum Funkturm, um die Antenne nach "oben" zu schärfen, der Weg in die Nacht am Gründonnerstag, Versöhnungswege in der Fastenzeit oder ein Emmausgang.

Laut Holger Oberle-Wiesli müssen besondere Orte für den Gottesdienst nicht nur Kapellen, Kirchen oder Wegkreuze sein, sondern können auch ganz "normale" Orte sein, an denen sich das Leben abspielt, beispielsweise auf dem Marktplatz, dem Grillplatz der Wassertretanlage oder dem Spielplatz. Deshalb wird am kommenden Sonntag ein Gottesdienst mit dem Titel "Der Weg mit Gott - k(ein) Kinderspiel!?" auf dem Spielplatz in Volkersbrunn stattfinden. Ab Herbst sind im Pastoralen Raum Elsenfeld Haltestellengottesdienste geplant. Die Orte sind Bushaltestellen in den Gemeinden des Pastoralen Raumes.

ro