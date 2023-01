Kino in Buchen wird abgerissen, Kirche in Rippberg zur Flüchtlingsunterkunft

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 17.01.2023 - 12:27 Uhr < 1 Min.

In der Kinowand klafft ein großes Loch: Das Gebäude in der Buchener Innenstadt muss einem Wohn- und Geschäftshaus weichen.

Stadtsanierung: Das ehemalige Kinogebäude in der Buchener Innenstadt wird derzeit abgerissen. Auf dem dann freien Grundstück will die Firma Hollerbach aus Hardheim ein Gebäude mit einer Nutzfläche von 1250 Quadratmeter errichten. Darin sollen eine Arztpraxis, ein Gewerbebetrieb sowie Wohnungen entstehen. Das Kino war in den 1950-er Jahren errichtet worden. Im Jahr 2010 stellte der Pächter den Kinobetrieb ein, da ihm die Nebenkosten für das Gebäude zu hoch waren. Die Stadt erwarb das Gebäude, bevor sie dieses an die Hollerbach-Gruppe verkaufte.

Flüchtlinge: Die Stadt Walldürn baut derzeit die ehemalige Evangelische Kirche zu einer Flüchtlingsunterkunft um. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, handele es sich bei der Kirche um eine Art Zweifamilienhaus mit Kirchenfenstern. Dieses sei früher auch als Gemeindehaus genutzt worden. Darin probt zurzeit der Kirchenchor. Außerdem tritt der Ortschaftsrat darin zusammen, so lange im Bürgerhaus eine Schulklasse unterrichtet wird. Denn das Rippberger Schulhaus wird derzeit renoviert. Ein Schreiner hat in der ehemaligen Kirche Holzbauwände eingezogen. Außerdem wurde in den hohen Raum eine Decke eingezogen. Demnächst soll ein Elektriker Stromleitungen verlegen. Um Flüchtlinge in dem Gebäude unterbringen zu dürfen, muss der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn einer Nutzungsänderung zustimmen.

Renovierung: Das Walldürner Hallenbad im Auerbergzentrum hat bis zum 3. Februar geschlossen, weil die Hallendecke saniert werden muss. Das teilte die Stadtverwaltung von Walldürn mit. Nicht nur Badegäste können das Bad nicht nutzen. Auch der Vereinssport muss während dieser Zeit ruhen oder auf andere Bäder ausweichen.

Martin Bernhard