Kindertagesstätte ist größter Brocken

Der Haushalt lasse keine Spielräume für sicher berechtigte Projekte zu, so Bürgermeister Peter Schmitt (CSU). Oberste Priorität habe, begonnene Maßnahmen fortzusetzen und Pflichtaufgaben zu erfüllen. Er wies auf staatliche Förderprogramme bei der Infrastruktur hin. Mit der Erschließung eines Wohngebiets in den Dornäckern wolle man Amorbach als attraktiven Wohn- und Arbeitsort stärken. Die Klima- und Nachhaltigkeitsziele dürfe man nicht aus den Augen verlieren - etwa mit Photovoltaik auf Dächern. Großen Wert lege man auf interkommunale Zusammenarbeit in der Odenwald-Allianz.

Für die CSU verwies Clemens Baier auf die seit Jahren praktizierte strikte Haushaltskonsolidierung und den Spagat zwischen notwendigem Sparen und dem Angehen wichtiger Aufgaben wie Kindertagesstätte und Bauhof-Neubau. Dies werde aber den Schuldenstand nach oben schnellen lassen. Dennoch müssten kleinere Projekte möglich sein wie etwa die Erweiterung der Urnengräber.

Für Wolfgang Härtel (SPD) sind die Möglichkeiten zum Sparen oder dem Erzielen höherer Einnahmen gering. Freiwillige Leistungen seien zurückgefahren worden, dennoch habe die Stadt richtigerweise beschlossen, das Schwimmbad nicht zu schließen. Härtel kritisierte, dass Kommunen zu einer Reihe von Pflichtaufgaben angehalten seien, ihnen die Kosten dafür aber nicht komplett erstattet würden - etwa bezüglich des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.

Bernd Schötterl (Freie Wähler) bedauerte, dass in einer so wichtigen Stadtratssitzungen kein einziger Zuschauer zugegen war. So hätte man aus erster Hand erfahren können, dass die ein oder andere Notwendigkeit Auswirkungen auf die Finanzen hat.

Bürgermeister und alle Fraktionssprecher würdigten die hervorragende Arbeit von Kämmerer Markus Bechert und lobten den Haushaltsentwurf. ()