Kinderpornografische Bilder im ganzen Haus verteilt - Verfahren in Obernburg eingestellt

Beweislage schwierig

Obernburg 24.03.2022 - 10:30 Uhr 1 Min.

Das Amtsgericht Obernburg.

Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte 20 Jahre alt. Ihm wurde der Besitz von kinderpornografischen Bilddateien vorgeworfen, die bei einer Hausdurchsuchung auf diversen Speichermedien sichergestellt werden konnten. Da ihm jedoch nicht endgültig der Besitz an diesen Bilddateien nachgewiesen werden konnte, wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Das Gericht konnte nicht feststellen, ob die Bilddateien tatsächlich in dem Besitz des Angeklagten waren oder von seinem Vater auf die Speichermedien geladen wurden. Der Vater des Angeklagten ist bereits rechtskräftig für den Besitz von kinderpornografischen Bilddateien verurteilt. Er war in dem damaligen Verfahren geständig.

Dabei war ein wichtiges Beweismittel ein Laptop, der damals dem Vater zugeordnet wurde und auf dem unter anderem die Bilddateien gefunden wurden. Ebendieser Laptop spielte auch in dem Verfahren am Mittwoch eine wichtige Rolle, denn der Angeklagte, der noch bei seinen Eltern lebt, hat laut seiner Mutter ebenfalls Zugriff auf den Laptop und auch das Benutzerprofil ist ihm zuzuordnen. Ob der Laptop passwortgeschützt ist, also andere außer dem Angeklagten sich Zugriff verschaffen könnten, ließ sich in der Verhandlung nicht klären. Die Frage, wem der Laptop zuzuordnen sei und wer Zugriff auf diesen hatte, um die Bilddateien herunterzuladen und zu speichern, kann nicht beantwortet werden. Auch auf die anderen Speichermedien, die teilweise im Zimmer des Angeklagten sichergestellt worden waren - wie beispielsweise zwei USB-Sticks - habe der Vater Zugriff gehabt so der Angeklagte. Er habe von den Bilddateien nichts gewusst, sagte der Angeklagte.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn sei nach der Verurteilung des Vaters angespannt gewesen. Der Sohn habe ihm Vorwürfe gemacht, so die Sachverständige des Jugendamtes. Sowohl die Staatsanwältin Anke Rauschenberg als auch die Jugendrichterin Sabine Lange dem Angeklagten ins Gewissen. Er müsse verstehen, welches Leid mit solchen Bildern verbunden ist. Dass die kinderpornografischen Bilddateien im ganzen Haus auf diversen Speichermedien verteilt gewesen und nicht von der Familie bemerkt worden seien, löste bei der Richterin Entsetzen und Unglauben aus. Auch die Tatsache, dass der Angeklagte das strafbare Bildmaterial mit »normalen FKK-Urlaubsbildern« in einen Topf geworfen hat, entsetzte die Richterin. Die USB-Sticks wurden mit dem Einverständnis des Angeklagten eingezogen.

AmSa