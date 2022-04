Kita-Neubau für sechs bis sieben Millionen Euro: "Schneeberg kann sich das nicht leisten"

Gemeinde sucht weiter nach Lösung zur Erweiterung des Betreuungsangebots

Schneeberg 11.04.2022 - 00:00 Uhr 3 Min.

Einen Kita-Neubau kann sich Schneeberg nicht leisten. Aber vielleicht ergibt sich hinter dem Kindergartenspielplatz eine Lösung für den bestehenden überlasteten und beengten Kindergarten. Die Überbelastung des Schneeberger Kindergartens sorgt bei Gemeinderat und Bevölkerung für Kopfzerbrechen.

So erreichte im Juni 2020 die Marktgemeinde seitens der Fachaufsicht des Miltenberger Landratsamtes die Mitteilung, dass für das Betreiben der Kindergarteneinrichtung aufgrund der Überbelastung und beengten Räumlichkeiten keine Betriebserlaubnis erteilt werde. Als Begründung führte die Behörde laut Bürgermeister Repp an, dass seit 2016 immer wieder auf die Überbelastung hingewiesen und eine Sondergenehmigung für ein Jahr erteilt worden sei, doch die Gemeinde habe in dieser Zeit nichts unternommen, um Abhilfe zu schaffen. Daher brauche nicht mehr über eine Betriebserlaubnis diskutiert werden, so lange keine Lösung präsentiert werden könne.

Dorfwiesenhaus keine Lösung

Auf die Schnelle habe die Kommune daraufhin den Jugendraum im Dorfwiesenhaus unter strengen Auflagen für eine Kindergartengruppe umgestaltet und so eine Betriebserlaubnis für drei Jahre, mit dem Hinweis, eine ordentliche Lösung zu finden, erlangen können. »Es wurde uns von der Fachaufsicht ein Raumprogramm auferlegt, das unbedingt eingehalten werden muss. Nach intensiver Prüfung wurde klar, dass dies am bestehenden Gebäude nicht zu realisieren ist«, führte der Rathauschef weiter aus.

Seit dieser Zeit beschäftigten sich die Ratsmitglieder intensiv mit der Erweiterung beziehungsweise dem Neubau eines Kindergartens, um eine bezahlbare Lösung herbeizuführen. Das Gremium beauftragte ein Ingenieurbüro mit einer Machbarkeitsstudie. In vielen Sitzungen habe sich der Rat mit den Ausarbeitungen und Möglichkeiten beschäftigt.

Insgesamt acht Varianten standen zur Diskussion. Doch keine erwies sich als geeignet. So schieden der alte Sportplatz und der Turnplatz mit Turnhalle aufgrund des Eigenbedarfs der Vereine aus. Das Areal im »Bühl« sei besser geeignet für Bauplätze und die Fläche am Wendehammer »Winterhelle« und »Hambrunner Straße« sei als zu steil beurteilt worden. Dort wäre nur ein Gebäude mit zwei Etagen samt kostenintensiven Aufzug möglich gewesen. Weiter hätten sich Gartenflächen zwischen »Hofweg« und »Schulstraße« als zu klein erwiesen.

Sehr intensiv sei das Gebäude der Familie Damm mit Gewerberäumen direkt neben dem jetzigen Kindergarten geprüft worden. »Wir haben uns sehr lange darüber Gedanken gemacht. Ich habe deswegen zig Termine gehabt. Doch die Gewerberäume hätten nicht gereicht und wir hätten die Wohnung in der ersten Etage für Gruppenräume hinzunehmen müssen«, so Repp. Zudem hätte das bestehende Kindergartengebäude mit dem Gebäude der Familie Damm verbunden werden müssen, der Bestandsschutz wäre dadurch erloschen und der Einbau eines Aufzuges über drei Etagen sei gefordert worden. Weiter hätten im Altgebäude die Toiletten erweitert und verschiedene Räume verändert müssen. Hinzu wäre die dadurch notwendige Schaffung einer neuen Zufahrt für die Anwohner im Gartenweg und der dafür nötige Erwerb anderer Immobilien gekommen. Die Gesamtkosten lägen dann über dem eines Neubaus.

Sechs bis sieben Millionen Euro

So sei nur noch das Gelände in den »Sandwiesen« in der Nähe der Gärtnerei übrig geblieben. Seitens des Wasserwirtschaftsamtes und des Staatlichen Bauamtes Aschaffenburg habe es bei Einhaltung der Vorgaben keine Einwände gegeben. Die Gemeinde beauftragte das Ingenieurbüro, eine Planung mit Kostenschätzung zu erstellen. Demnach liege der Kindergartenneubau zwischen sechs und sieben Millionen Euro.

Bürgermeister Repp bezog klar Stellung: »Bei dem Ergebnis habe ich mich erst einmal hinsetzen müssen. Ich bin nicht bereit, dieses Geld zu investieren. Der Markt Schneeberg kann sich das nicht leisten. Es ist allen klar, dass wir etwas tun müssen. Es muss eine Lösung gesucht werden, bei der der bestehende Kindergarten erhalten wird.« Für seine Ausführungen und seinen Standpunkt erhielt Repp später im Rahmen der Bürgerfragestunde seitens eines Bürgers Zuspruch.

Auflagen sind »Sauerei«

Nächste Woche habe er einen Termin mit der Fachaufsicht vom Landratsamt, um eine eventuelle Möglichkeit zu besprechen. Dann soll auch die Fläche hinter dem Kindergartenspielplatz ins Gespräch kommen. Dort könne sich die Gemeinde eventuell zwei Module der Modulbauweise und damit verbunden vielleicht zwei Naturgruppen vorstellen. Doch das wolle er erst mit der Behörde besprechen.

Bernhard Pfeiffer (BLS) ergänzte, dass es wichtig sei, bei dem Gespräch den Hochwasserschutz und einen etwaigen Wegeausbau bezüglich Rettungsweg anzusprechen.Ralf Dolzer (SPD) zählte am derzeitigen Kindergarten etliche Mängel auf, die behoben werden müssen und betitelte es als »Sauerei«, dass die Auflagen immer größer und die Zuschüsse immer weniger würden. Schneeberg als reine Wohngemeinde habe nicht so hohe Einnahmen und solle alles stemmen. Elizabeth Ott (CSU) hoffte hingegen auf das Verständnis der Bevölkerung, dass der Gemeinderat sich so viel Mühe gebe »für die Kinder, aber auch für den Geldbeutel der Gemeinde die beste Lösung zu finden«.

Abschließend stellte der Rathauschef klar, dass die abgerissene ehemalige Grundschule, auf deren Areal mittlerweile Bauplätze entstanden sind, nicht als Kindergarten hätte umgenutzt werden können, sondern dafür auch hätte abgerissen werden müssen.

Jennifer Lässig

MARKTGEMEINDERAT SCHNEEBERG IN KÜRZE Der Schneeberger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung unter anderem auch mit diesen Themen befasst: Radwegebeleuchtung: Mike Freund von der Firma »F8 Solar Street Light« stellte dem Gemeinderat mögliche LED-Solarleuchten für den Schneeberger Radweg vor. Laut des Referenten spare die Gemeinde mit diesen Lampen nicht nur Stromkosten und die Kosten für die Kabelverlegung, sie seien zudem wartungsfrei, CO2-neutral, einfach zu montieren sein, funktionieren auch Winter und verfügen über insektenfreundliches Licht. Trauraum: Einstimmig beschloss das Gremium die Widmung der »Alten Schule« in Hambrunn als weiteren Trauraum für das Amorbacher Standesamt. Der Mehraufwand für die Trauung außerhalb der Amtsräume beträgt 60 Euro. Der Aufbau und Abbau zur Vornahme der standesamtlichen Trauung, die Miete und Reinigung der Räumlichkeit muss noch mit den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Hambrunn beraten werden. (jel)