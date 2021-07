Kinderbetreuung wird die Kasse belasten

Gemeinderat: Schneeberger Gremium verabschiedet Haushalt für das Jahr 2021 - Kostenintensive Maßnahmen geplant - Kita-Neubau von 4,5 Millionen Euro?

Finanzielle Belastung: Neue Kapazitäten für die Kinderbetreuung. Foto: Freichel

Kämmerer Heinz-Peter Griesser hat in der Gemeinderatsitzung am Freitag die Zahlen und Fakten des Haushalts erläutert und einen Blick auf die künftige Finanzentwicklung der Gemeinde geworfen. Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat die vorgelegte Haushaltssatzung, den Haushaltsplan mit allen Anlagen sowie den Finanz- und Stellenplan. Die Satzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Die seit März vergangenen Jahres andauernde Corona-Pandemie hat die Finanzen des Marktes auch Dank staatlicher Kompensationsmaßnahmen bislang nicht so stark getroffen wie anfangs befürchtet wurde, jedoch zeichnet sich unverkennbar eine Trendwende ab. Während sich sie Einnahmen stark abschwächen, erhöhen sich die Ausgaben in vielen Bereichen deutlich. Dadurch verringern sich die Handlungsspielräume im Verwaltungshaushalt. Anders als in den Vorjahren ist der Vermögenshaushalt nicht von einem Großprojekt geprägt, sondern von einer Vielzahl kleinerer Vorhaben.

Allerdings musste Griesser mitteilen, dass die eigentlich vorgeschriebene Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt, ein Betrag von etwa 100 000 Euro, in diesem Jahr nicht möglich sein werde. Im Gegenteil. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine umgekehrte Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 20 000 Euro erforderlich, um die ordentliche Tilgung von Darlehn vornehmen zu können. Dazu muss jetzt ein Großteil der pauschalierten Investitionszuwendungen herangezogen werden. Diese Mittel sind zwar zweckgebunden, sollten ihrer Bestimmung nach die Finanzierung kleinerer Investitionsmaßnahmen unterstützen.

So kann der Haushalt 2021 nur Dank des hohen Überschusses aus 2020 in Höhe von voraussichtlich 500 000 Euro auch trotz seines beachtlichen Umfangs ohne Inanspruchnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.

Gebäude reicht nicht mehr aus

In den Folgejahren sind auch weiterhin kostenintensive Maßnahmen geplant, die die Gemeindekasse auf viele Jahre hin noch belasten werden. Hier ist vor allem die Situation der Kinderbetreuung, für die in den kommenden Jahren, sollte es zu dem geplanten Neubau kommen, hohe finanzielle Mittel notwendig werden. Fakt ist, dass hier die Räumlichkeiten im jetzigen Gebäude nicht mehr ausreichen werden und das Landratsamt die Gemeinde aufgefordert hat, entsprechenden Raumbedarf zu schaffen. In einer Klausurtagung wurde ein Neubau favorisiert, der nach ersten Schätzungen etwa 4,5 Millionen Euro kosten wird. Da dem Markt in den nächsten Jahren die Eigenmittel fehlen, müsste der nach Abzug von Fördergeldern verbleibende Betrag komplett finanziert werden. Alleine diese Maßnahme würde den Schuldenstand von etwa 670 000 Euro am Jahresende um etwa 2,5 Millionen Euro erhöhen.

Während der diesjährige Haushalt wegen des hohen Vorjahresüberschusses problemlos ausgeglichen werden kann, geben die Zahlen der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 Anlass zur Sorge. Daher empfiehlt der Kämmerer, bereits 2022 sämtliche Aufwendungen hinsichtlich Umfang und Notwendigkeit zu überprüfen und Einsparungen in allen Bereichen anzustreben.

Bernhard Pfeiffer (Freie Wähler/Bürgerblock) griff in seiner Stellungnahme noch einmal die »Sache mit dem diktierten Neubau eines Kindergartens« auf. »Ich sage bewusst diktiert, denn aufgrund der Vorgaben von Bund, Land und Kreis haben wir keine andere Wahl, um eine mittelfristige Schließung unseres gemeindlichen Kindergartens zu verhindern.« Er sprach sich dafür aus, gemeinsam Alternativen zu einem Neubau etwa fünf Millionen teuren Neubau zu finden, »sonst werden wir auf Jahrzehnte hinaus sozusagen pleite sein«. Auch Ralf Wöber (SPD) griff die Problematik »Kindergarten« auf. Der bis zu fünf Millionen Euro teure Neubau »hängt wie ein Damoklesschwert über unserer gemeindlichen Zukunft«. Vor zehn Jahren habe die Gemeinde erst mit »staatlichen Vorgaben und aufdiktierten, völlig falschen Zahlen« eine Krippe gebaut, deren Zahlenbasis schon nach kurzer Zeit als Makulatur erkennbar war. »Wir müssen eine Lösung finden, die uns noch die Luft zum Atmen lässt«, so das Fazit von Wöber.

Kritik an Vorgaben

Andreas Zipp (CSU) kritisierte die »immer neuen behördlichen Vorgaben für die notwendige Erweiterung des Kindergartens«. Aber auch ein anderer Aspekt gab ihm zu Denken: »Trotz gestiegener Einnahmen durch den Einkommensteueranteil konnte der Haushalt letztlich nur Dank der nahezu vollständigen Auflösung bestehender Rücklagen ausgeglichen werden.« Ausgaben müssten zukünftig noch kritischer auf Notwendigkeit geprüft werden.

HANS-JÜRGEN FREICHEL

Im Überblick: Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt:

o Einnahmen: Einkommensteueranteile 925 000 Euro, Schlüsselzuweisungen 760 000 Euro, Gebührenaufkommen 537 000 Euro, Einnahme Kindergarten 357 000 Euro, Gemeindesteuern 325 000 Euro, Einnahmen im Forst 218 000 Euro, Zuweisungen und Ersatzleistungen 147 000 Euro.

o Ausgaben: Personalkosten 1,51 Millionen Euro, Umlagen 1,06 Millionen Euro, Unterhaltsmaßnahmen 636 000 Euro, EDV-Kosten 57 000 Euro, Aufwendungen Forst 50 000 Euro, Zuschüsse 36 000 Euro.

Vermögenshaushalt:

o Einnahmen: Überschuss aus letztem Jahr 500 000 Euro, Investitionspauschale 127 000 Euro, Zuwendungen und Zuschüsse 50 000 Euro, Grundstücksveräußerung 43 000 Euro, Kostenbeteiligungen Dritter 16 000 Euro.

o Ausgaben: Verwaltungsinvestitionen 104 000 Euro, Sanierungsmaßnahmen für Wasserversorgung, Straßen und Gebäude 280 000 Euro, für Kindergärten und Spielplätze 80 000 Euro, Straßenbeleuchtung 30 000 Euro, Grundstücke 27 000 Euro, Abwasserzweckverband 60 000 Euro, Verkehrsüberwachung 24 000 Euro, Darlehenstilgung 100 000 Euro, Zuführungen 40 000 Euro. (hjf)