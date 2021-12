Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kinderbetreuung in Wörth wird teurer

Stadtrat bewilligt mehrheitlich Gebührenerhöhung um fünf Prozent - Freie Wähler argumentieren mit gestiegenen Betriebskosten

Neu in ihren Ämtern der KiTas von links Ute Teitscheid (Leiterin KiTa Wirbelwind), Karin Schreck (ehemalige Leiterin und jetzt stv. Leiterin KiTa Rasselbande) und Tanja Scheidemantel (neue Leiterin KiTa Rasselbande)

In den Beratungen zur Haushaltskonsolidierung wurde angeregt, die Gebühren für die Kitas künftig jährlich analog der tariflichen Gehaltserhöhung der Mitarbeitenden anzupassen, da die Personalkosten etwa 80 Prozent ausmachen. Dies soll größeren Gebührensprüngen vorbeugen und die Gebührenentwicklung für Eltern transparent gestalten.

Da sich 2020 und 2021 die Erhöhungen sehr moderat sind, die Kosten aber rasant steigen, wurde seitens des Stadtrates angeregt, das bisherige Verfahren zu überdenken. In der Haushalts- und Finanzausschusssitzung Anfang Dezember wurde festgelegt, dass nicht mehr nur die Gehaltserhöhung des laufenden, sondern auch die geplanten Erhöhungen für das Folgejahr berücksichtigt werden. Auch solle die aktuelle Inflationsrate anteilig in die Erhöhung der Kita-Gebühren einfließen. Mit 5:2 Stimmen empfahl der Ausschuss, ab 2022/2023 die Gebühren um fünf Prozent zu erhöhen.

Kritik von SPD/Grüne und CSU

Mit Unverständnis auf diese Maßnahme reagierte Steffen Salvenmoser, der die ablehnende Haltung der SPD/Grüne Stadtratsfraktion begründete: »Erst wird die Betreuungsqualität massiv heruntergefahren, jetzt wird den Eltern nochmals in die Tasche gegriffen.« Dass der Stadtrat jüngst mit der Mehrheit von Bürgermeister und Freien Wählern zehn Schließtage in Verbindung mit den Ferien für die Kitas beschlossen hatte, stelle seiner Meinung nach eine Gebührenerhöhung »durch die kalte Küche« dar und jetzt noch einmal zusätzlich abzukassieren sei durch nichts gerechtfertigt. Kinderbetreuung sei eine Investition in die Zukunft und sollte nicht wie ein lästiger Kostenfaktor mit Einsparpotenzial behandelt werden, resümierte Salvenmoser.

Simon Schusser (FW) möchte nicht die Prozentzahl im Vordergrund sehen, sondern die monatliche Mehrbelastung von 4,40 Euro bei der Referenzgruppe mit einer Betreuungszeit von drei bis vier Stunden. Ein geringer Mehrbetrag, der für die Eltern verkraftbar sei. Bei den gestiegenen Kosten für Unterhalt und zusätzlich benötigtes Personal sei diese größere Gebührenanhebung gerechtfertigt.

Peter Laumeister (CSU) hätte es begrüßt, wenn es bei der bisherigen Orientierung an den Personalkosten geblieben wäre. Im Vergleich zum Gesamthaushalt der Stadt würde es hier um einen sehr geringen Kostenanteil gehen. Die CSU würde sich nicht generell auch mal außerordentlichen Erhöhungen verschließen, aber in diesen Zeiten könne sie das nicht unterstützen. Ja, es seien höhere Kosten durch einen Neubau und mehr zu betreuende Kinder da, aber das dürfe nicht zu Lasten der Eltern gehen, die bisher schon die Einrichtungen genutzt haben.

Bürgermeister Fath-Halbig informierte über Wechsel in den Kita-Leitungen und begrüßte die neuen Leiterinnen. Zum 1. Dezember hat Karin Schreck die Leitung der Kita Rasselbande an Tanja Scheidemantel übergeben und wird künftig deren Stellvertretung übernehmen. Am 1. September hat die Kita Wirbelwind unter Leitung von Ute Teitscheid den Betrieb aufgenommen.

Rat genehmigt 6110 Festmeter Holzeinschlag im Wörther Wald Wörth. Einstimmig hat der Wörther Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch die Betriebsplanung 2022 für den Stadtwald genehmigt. Dort ist im kommenden Jahr ein Einschlag von 6110 Festmetern geplant, davon 1740 in der Endnutzung und 4370 in der Vornutzung. Dort erbringt die Jungdurchforstung voraussichtlich 490, die Altdurchforstung 3845 und die Jungwuchspflege 35 Festmeter Holz. Ein Einschlag von 6200 Festmetern ist durch die Forsteinrichtung vorgegeben. Aufwendungen entstehen für den Wegebau und dessen Unterhalt (10.500 Euro), die Aufforstung mit dem notwendigen Verbissschutz (17.300 Euro), den Forstschutz (5000 Euro), die Bestandspflege (4800 Euro) sowie für Arbeitsmittel (2200 Euro) und kleinere Ausgaben. Die Gesamtsumme beträgt voraussichtlich 40.600 Euro. hjf/Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund WÖRTH. In der Stadtratssitzung am Mittwoch wurde über folgende Themen informiert, beraten und Beschlüsse gefasst: Neues Mitglied. Martin Ferber (FW) hat sein Mandat im Stadtrat niedergelegt, sein Listennachfolger ist Stephan Lehmair. Er hatte die Wahl angenommen und wurde in der Sitzung vereidigt. Ferber war Mitglied im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales und Rechnungsprüfungsausschuss, Lehmair folgt in diese Ausschüsse. Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt Simon Schusser. (FW). Jugendtreff. Zum 31. Januar 2022 scheidet Lea Thill, die für den Jugendtreff der Stadt verantwortlich ist, aus ihrer Funktion aus und verlässt die Einrichtung. Gemeinsam mit dem pädagogischen Leiter Christof Reißenweber erstattete sie einen Bericht über ihre Arbeit im abgelaufenen Jahr. Sie hatte eine Halbtagsstelle und merkte kritisch an, dass bei den vielen Anforderungen an diesen Arbeitsplatz das nicht ausreichend sei. Es wäre besser, bei einer Neubesetzung die Stundenzahl zu verdoppeln und künftig die Arbeit an zwei Personen zu delegieren. Die offene Kinder- und Jugendarbeit habe auch einen außerschulischen Bildungsauftrag, biete Lern- und Sozialisationshilfe, biete Demokratiebildung und begleite den Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Bürgermeister und Stadtrat bedankten sich bei ihr für die geleistete Arbeit. Vorkaufsrecht. Das Grundstück in der Odenwaldstraße 27 hat für die Stadt Wörth und ihre städtebauliche Entwicklung eine besondere Bedeutung. Um sich das Vorkaufsrecht zu sichern, wurde für dieses Grundstück eine eigene Satzung erstellt, die vom Stadtrat einstimmig genehmigt wurde. Danach sind die Eigentümer verpflichtet, der Stadt den Abschluss eines Kaufvertrages über das Grundstück unverzüglich anzuzeigen. Werden innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung Flurstücke aufgelöst und neue gebildet, gilt das Vorkaufsrecht auch für diese Flurstücke. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sonstiges. Zum Abschluss der Sitzung gab Bürgermeister Fath-Halbig einen kurzen Rückblick auf das Stadtgeschehen 2021 und einen Ausblick auf 2022. Er dankte allen, die sich aktiv eingebracht haben, verbunden mit der Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder ein Stück Normalität einkehren möge.