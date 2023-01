Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Landrat sieht Kreis nach Kinderarztpraxis-Schließung vor »Herausforderung«

»Ich mache mir Hoffnung, dass wir neue Ärzte finden«

Jens Marco Scherf. Foto: Björn Friedrich

Obwohl es nicht zu seinen Aufgaben gehört, bemüht sich der Landkreis seit Jahren, die Situation zu verbessern. »Wir wissen, dass wir mit einem Teil unserer Praxen vor einem Generationenwechsel stehen«, sagt Landrat Jens Marco Scherf (Grüne). Er will die Hände nicht in den Schoß legen - erst recht nicht nach »dieser unerfreulichen Nachricht, die eine große Herausforderung bedeutet«. Zugleich weiß er: Nachfolger zu finden, wird nicht leicht.

Kinderärzte gibt es nicht wie Sand am Meer. Trotzdem zeigt sich der Landrat zuversichtlich, dass die beiden Sitze schnell wieder besetzt werden können. »Der Landkreis ist attraktiv, nicht zuletzt durch seine Lage und Nähe zu Frankfurt. Zudem ist die Praxis direkt in Miltenberg«, zählt er auf. Das seien beste Rahmenbedingungen. »Ich mache mir insofern schon Hoffnungen, dass es gelingt, schnell neue Ärzte zu finden.«

Der Ball liegt nun zunächst im Feld des Ehepaares Zeller, das seine Praxis in der Bischoffstraße Ende Juni aufgibt. Bei seinen Bemühungen, Nachfolger zu finden, wird es von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) unterstützt. »Das Beste wäre natürlich, das Ehepaar hätte Erfolg. Wenn das in diesem Jahr jedoch nicht so sein sollte, muss die KVB die Sitze ausschreiben«, erklärt Scherf.

Maximal-Belastung für Ärzte

Der Landrat kritisiert dieses Prozedere; konkret: dass Sitze an Personen gebunden und erst öffentlich frei werden, wenn die persönliche Weitergabe scheitert. »Aber dann sind wir im Jahr 2024. Und währenddessen müssen wir - wenn es dumm läuft - im Kreis über viele Monate hinweg mit zwei unbesetzten Sitzen zurechtkommen«, so Scherf. Hinter den Ärzten lägen brutal anstrengende Jahre - erst die Pandemie, nun dieser Infektionswinter mit Rekord-Krankenständen: »Ich denke, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich sage, die Ärzte sind durch. Sich jetzt zu vergegenwärtigen, dass sie ab Juli vielleicht eine große Kinderarzt-Praxis ersetzen müssen, ist natürlich ein Horrorszenario. Weil die Maximal-Belastung weitergeht.«

Gesetzliche Reform gefordert

Im Hinblick auf die Kassensitz-Vergabe fordert er eine gesetzliche Reform, spricht gar von einem Systemfehler. »Es müsste so sein: Sobald ein Arzt sagt, er hört auf, ergeht an die KVB der gesetzlich definierte Auftrag, den Sitz neu zu vergeben.« Die Hoffnung: schneller einen Nachfolger finden. Die Forderung ist nicht neu, viele Ärzte und auch Politiker sehen Reformbedarf. Die Dringlichkeit jedoch scheint in Berlin nicht registriert zu werden. Scherf lässt nicht locker. Er hat die grüne Bundestagsfraktion erneut auf das Problem aufmerksam gemacht.

Ob das etwas bewirkt, wird sich zeigen. Bis dahin will der Kreis nicht untätig bleiben. »Wir werden uns bei der KVB erkundigen, inwiefern wir die Nachfolgersuche unterstützen dürfen und können«, sagt Scherf. Wir: Das ist der Landkreis und im Speziellen die Gesundheitsregion Plus, deren Ziel unter anderem ist, die medizinische Versorgung in der Region zu sichern und verbessern.

Dabei geht es auch und vor allem um die Haus- und Kinderärzte. Viele Mediziner stehen kurz vor der Rente, suchen nach Nachfolgern. Eben jener »Generationenbruch ist einer der Gründe, warum wir die Gesundheitsregion gegründet haben«, sagt Scherf. 2015 wurde die Geschäftsstelle im Landratsamt eingerichtet.

Scherf nennt ihren bisher wohl größten Erfolg : »Uns wurden zwei weitere Sitze für Kinderärzte zugesprochen.« Früher waren es 6,5, heute sind es 8,5. Besetzt sind acht. Für viele noch immer zu wenig. Scherf: »Hätten wir diesen jahrelangen Kampf nicht geführt, dann hätten wir ab 1. Juli aktiv nur noch 4,5 Sitze besetzt - statt sechs. Dann hätten wir kein Desaster, sondern ein Volldesaster.«

Scherf verweist als Erfolg zudem auf die Bereitschaftspraxis an der Aschaffenburger Kinderklinik, die 2020 installiert wurde. Und auch wenn der Weg aus Kirchzell oder Altenbuch nach Aschaffenburg lang sei: »Davor hatten wir gar nichts. Sie ist zumindest eine Alternative zum allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst.«

Werben um Ärztenachwuchs

Zu guter Letzt verweist der Landrat auf das Famulaturprogramm, das die Gesundheitsregion jeweils in den Jahren 2020 bis 2022 durchgeführt hat. »Da haben wir Medizinstudierende aus ganz Süddeutschland bei uns und zeigen ihnen, wie spannend eine haus- oder kinderärztliche Niederlassung und wie spannend auch der Landkreis ist«, so Scherf. Die Hoffnung: ein »Klebeeffekt«. Dass die jungen Leute sich im Kreis und mit einer eigenen Praxis niederlassen - oder sich zumindest anstellen lassen.

Denn auch das ist eine Möglichkeit: dass niedergelassene Kinderärzte Kollegen beschäftigen. Viele junge Mediziner scheuen sich, eine eigene Praxis zu eröffnen - zu groß scheint die unternehmerische Verantwortung, zu überbordend die Bürokratie. »Eine Anstellung kann eine Antwort darauf sein«, meint Scherf. Und: »Es ist die A-Variante.« Erste Modelle im Kreis gibt es bereits.

Die Alternative sei, sich in einem medizinischen Versorgungszentrum anstellen zu lassen. Scherf verweist auf die Odenwald-Allianz und ihr Genossenschaftsmodell, fügt aber hinzu: »Es füllt ein Vakuum, wird aber nie in Konkurrenz zu unseren niedergelassenen Ärzten treten, die vielleicht selbst Mediziner anstellen wollen.« Ohnehin sei das Zukunftsmusik. »So weit sind wir ja noch gar nicht.«

Es gibt Ideen. Möglichkeiten. Fortschritte. Insofern »muss man nicht pessimistisch in die Zukunft blicken«, sagt der Landrat. Auch eine Sogwirkung bei den Kinderärzten befürchtet er nicht. Dass nun einige sagen: Mir reicht's. Ich schmeiße das Handtuch. Scherf: »Sie sehen ja, dass die Beteiligten im Landkreis alles tun, um die Lage zu verbessern - so brutal schwer es auch ist.«> Seiten 18/19

