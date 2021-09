Kinder und Jugendliche zeigen sich beim Kickercamp begeistert

Sportförderung: SV Großwallstadt vermittelt fünf Tage lang Fußball-Können - Koordinations-, Kraft-, Sprint- und Techniktraining mit Experten

Training mit dem Ball beim Kickercamp in Großwallstadt. Foto: Manfred Lehnert

Wie der Verein mitteilt, war dem Kickercamp eine einwöchige Fußballschule Anfang August mit 84 Teilnehmern vorausgegangen.

In dem über den Bayerischen Jugendring geförderten Camp hatten die Verantwortlichen des SV Großwallstadt mithilfe der Schule ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Mit einer Aerobiceinheit über 45 Minuten startete Nadine Selenko am Montag das Koordinations- und Krafttraining.

Experten zu Gast

Am Mittwoch leitete Physiotherapeut und Fitnesstrainer David Hartmann ein Bewegungstraining mit den Jüngeren und ein Athletiktraining mit den Älteren. Hobby-Freestyler Marcus Alexander zeigte ebenfalls am Mittwoch, was mit den im Fußball erlaubten Mitteln am Ball so alles möglich ist. Auszüge aus seinem Repertoire wurden laut Veranstalter anschließend gemeinsam geübt. Einer der Höhepunkte war wohl das Sprinttraining am Donnerstag mit Alexander Gassner, unter anderem Silber- und Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft in Altenberg 2021. Mit einem 45-minütigen Sprinttraining für die zehn- bis vierzehnjährigen und einer Fragestunde begeisterte er die Teilnehmer.

Spielformen und Technik

Täglich ab acht Uhr bot der Verein zur Einstimmung auf den Tag ein Warm-up mit und ohne Ball zwischen 30 bis 45 Minuten an. Es folgten Spielformen. Dabei wurden beim Funinio alle Spieler im drei gegen drei oder vier gegen vier auf ihrem Leistungsstand gefordert. Anschließend wurde an den Technikstationen am Tagesschwerpunkt trainiert. Diese waren beispielsweise Dribbling und Finten, Ballan- und -mitnahme mit Passspiel und Schusstechniken - alles laut SV Großwallstadt verpackt in spielerischer Form und in Wettkämpfen. Nach dem Mittagessen standen über die Woche verteilt drei Tageswettbewerbe in den einzelnen Altersklassen auf dem Programm. Schnelligkeit ohne und mit Ball, »Passass« und der »Schusskönig« bestehend aus Schusshärte und -genauigkeit wurden dabei getestet. Anschließend wurde der Tagesschwerpunkt noch mit Torabschlussaktionen verbunden. Zum Ausklang habe es täglich Abschlussspiele in den einzelnen Altersklassen gegeben, am Abschlusstag zusätzlich mit dem Matchday ein zweistündiges Funinioturnier.

Positive Bilanz

Die fünf Camp-Tage mit einer Nettosportzeit von fünf bis sechs Stunden seien von den Kindern mit großer Begeisterung angenommen worden, heißt es im Pressetext.

»Wenn man den Kindern was anbietet oder ein Treffen organisiert, wollen sie sich bewegen und Sport treiben. Auch außerhalb der offiziellen Trainingseinheiten spielten die Kinder Fußball oder übten Tricks und Finten. Insofern muss man ein Angebot schaffen, und die Kinder nutzen es gerne und sitzen nicht nur an ihrem PC oder am Handy«, wird Campleiter Bonny Koo darin zitiert. Insofern sei das Trainingscamps zur sportlichen Förderung der Kinder und Jugend zur Freude aller optimal umgesetzt worden.