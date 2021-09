Kinder und Jugendliche sind große Verlierer der Corona-Zeit

Pandemie: Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags berät Lage und Herausforderungen - Aufgabenberg für Ämter und Institutionen

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales am Donnerstag im Landratsamt zeichnete Fachleute der Kreisverwaltung ein Bild der Lage.

Landrat Jens Marco Scherf hatte laut Pressemitteilung des Landratsamtes, zum Einstieg die Solidarität hervorgehoben, mit der junge Menschen die notwendigen Schutzmaßnahmen akzeptiert und mitgetragen hätten, um ältere Menschen zu schützen.

»Wir sollten das besonders achten und wertschätzen«, so der Landrat, der zu den Vorträgen überleitete, in denen die besonderen Lagen und Herausforderungen der Einrichtungen, Ämter und Verbände dargelegt wurden.

Kaum Lichtblicke

Viel Negatives, aber auch positive Erkenntnisse wurden in dreieinhalb Stunden Sitzung geäußert. Zu den wenigen Lichtblicken zählte etwa die Aussage von Ursula Weimer, dass die Arbeit des Jugendamts in vielen Rückmeldungen als sehr positiv empfunden worden sei.

Größtes Problem war der fehlende Kontakt zu Kindern und Jugendlichen - viele Kontakte schliefen ein und konnten nur bedingt auf digitalem Weg fortgesetzt werden. Auch Rückschritte in der Sprachentwicklung und der sozialen Kompetenz, Konflikte im häuslichen Umfeld, exzessiver Medienkonsum, Zunahme von Schulangst, mehr psychische Auffälligkeiten und die Tendenz zu Übergewicht waren zu beobachten.

Gewaltiger Aufgabenberg

All diese negativen Begleiterscheinungen müssten Stück für Stück angegangen und beseitigt werden, so der Ausblick der Fachleute - ein gewaltiger Aufgabenberg für alle Institutionen und Ämter. Die Pandemie und der damit einhergehende Verlust von persönlichen Kontakten hat laut Jugendamtsleiter Rüdiger Rätz das Kerngeschäft seiner Behörde getroffen und nannte Hygiene-Distanz, Sicherstellung des Kinderschutzes trotz Home-Office, Betretungsverbote in den Einrichtungen beispielhaft für die vielen Herausforderungen. Dazu kam, dass etwa viele Unterstützungsdienstleistungen wie Therapie- oder Fördereinrichtungen geschlossen waren.

Katharina Kaufmann von der Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen) berichtete, dass durch das Tragen von Masken die Mimik verlässliches Kommunikationsmittel verloren gegangen sei. Das Personal beobachte ein zunehmend herausforderndes Verhalten der Kinder.

Die Jugendsozialarbeiter haben laut Stefan Adams versucht, trotz Schulschließungen untereinander und mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben - per Telefon, Mail, Messenger und Videokonferenzen, aber auch mit Hausbesuchen unter Hygienebedingungen. Adams, der auch die Jugendsozialarbeit an den Schulen verantwortet, sagte, es habe weniger Ausbildungsstellen gegeben, weniger Praktika - und im Distanzunterricht sei das »Abtauchen« möglich gewesen. Die digitalen Angebote seien kaum genutzt worden. Er fürchtet, dass im nächsten Jahr eine Welle hilfesuchender, junger Menschen auf die Jugendberufsagentur zukommt.

Schulrat Ulrich Wohlmuth nannte die Arbeitsbereitschaft, Energie und Innovationskraft des Lehrpersonals beeindruckend. Vielen Eltern sei in der Pandemie erst klargeworden, was Lehrer leisteten. Die massive Mehrbelastung sei aber dauerhaft nicht zu leisten. Er sprach von »teilweise massiven Lernrückständen« der Jugendlichen, obwohl manche mit dem Homeschooling sehr gut zurechtgekommen seien. Dennoch fürchtet Wohlmuth, »dass es einen gewissen Prozentsatz Schüler geben wird, der lange Probleme haben wird.«

»Von Hundert auf Null«

Besonders unter der Pandemie haben kommunale und offene Jugendarbeit gelitten. Die Angebote seien »von Hundert auf Null« zusammengebrochen, bedauerte Kreisjugendpfleger Helmut Platz, »die Jugend wurde schlicht und einfach vergessen.«

Die kommunale Jugendarbeit werde die Gemeinden bei der Reorganisation der Angebote unterstützen, Angebote organisieren und verstärkt Teambildungsangebote anbieten, kündigte Platz an.

Jenniffer Hartmann, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, berichtete vom Einsatz und dem Einfallsreichtum von Jugendleitungen - etwa mit einem »digitalen Zeltlager«. Für die digitale Ausstattung würden mehr benötigt. Sie forderte eine Anerkennungskultur für ehrenamtlich tätige Jugendliche.

Kulturreferentin Juliana Fleischmann musste viele Veranstaltungen wie Schaeflerpreis, Kunstnetzprojekte oder Jugendkulturpreis ausfallen lassen. Wenigstens habe man es geschafft, den Jugendlichen eine komplette Ausgabe der Landkreiszeitung »Blickpunkt MIL« zu widmen mit allen Werken des Jugendkulturpreises Kunst 2020. Im kommenden Jahr sollen die Jugendkulturpreise Kunst und Musik parallel stattfinden, ab 2023 wieder im jährlichen Wechsel.

Zurück in die Normalität

Abschließend wies Ursula Weimer darauf hin, dass der beratende und begleitende Ausschuss der Jugendhilfeplanung das Thema Corona in einer Arbeitsgruppe vorangetrieben habe. Nun gelte es, wieder den Weg in die Normalität zu finden, sagte sie und verwies auf das »Aufholpaket«, ein Förderprogramm für Kinder, Jugend und Familie.

