Kinder üben sich im ritterlichen Schwertkampf

Ferienspiele: Aktion "Sei auf der Hut! Ein spaßiges Ritterturnier" auf der Mildenburg - Kleine Lebensmittelkunde

Miltenbetg 17.08.2022 - 13:00 Uhr 1 Min.

Die Kinder übten sich bei Historiker Jan Sachers im Umgang mit dem Holzschwert. Foto: Marco Burgemeister

Veranstalter war der Verein Burglandschaft mit Sitz in Eschau. Die Leitung übernahmen Burglandschaft-Geschäftsführer Jürgen Jung, Prähistorikerin Katja Focke-Pellkofer und Historiker Jan Sachers. Die Aktion ist Teil des "Miltenberger Ferien(s)pass"-Angebotes.

Für die 20 Teilnehmer am Dienstag gab es von Jung zur Begrüßung aus einem Krug etwas Wasser über die Hände - ein mittelalterlicher Brauch, wie der Burglandschaft-Geschäftsführer erklärte. Dann stellte er den Kindern die Besonderheiten der ritterlichen Gewandung vor und präsentierte unter anderem ein Kettenhemd, das früher Schutz geboten habe. Darüber hinaus gab es weitere Informationen rund um frühere Zeiten, unter anderem wurde das Mainzer Rad als Wappen vorgestellt, das als Symbol an vielen Stellen in unserer Region zu finden ist.

Die Kinder nahmen dann an unterschiedlichen Spielen und Aktionen teil. Sie erkundeten beispielsweise mit Jung den Bergfried oder erzählten bei Sachers über ihr bereits vorhandenes Wissen über Ritter und Mittelalter. Der Historiker erklärte, dass früher bestimmte Umgangsformen galten, Höflichkeit und Anstand seien ritterliche Tugenden.

Mit Holzschwertern - jeder Teilnehmer erhielt eins als Leihgabe - wurden Bewegungen geübt. Sachers und Focke-Pellkofer sind Mitglieder im Verein Historisches Fechten Würzburg, somit waren versierte Könner vor Ort. Nach der kleinen Trainingsrunde in der Gruppe ging es ans "Drachen bekämpfen". Dafür wurde ein Steckenpferd zur Verfügung gestellt. Der Parcours, den es mit Steckenpferd und Holzschwert zu meistern galt, beinhaltete gebastelte Drachen, die auf Stöcke aufgebracht waren und von dort jeweils mit einem Schwerthieb hinunter befördert werden mussten - ein großer Spaß für die kleinen Helden.

Focke-Pellkofer und Jung boten auch eine kleine mittelalterliche Lebensmittelkunde. Die Kinder versammelten sich um einen Tisch, in dessen Mitte ein Korb stand, in dem unter anderem Erbsen, Getreide, Karotten, Reis, Tomaten und Erdnüsse zu finden waren - es musste bestimmt werden, welche der Lebensmittel im Mittelalter bei uns verfügbar waren und welche nicht.

Zu den weiteren Aktionen des Tages zählten Lanzenstechen, Münzen prägen, Armbrustschießen, Gewürze riechen, die Funktionsweise von Blide/Tribock an einem Modell kennen lernen sowie ein spontanes Theaterstück zum Abschluss des Tages.

