Kinder malen Schutzengel und in herbstlichen Farben

Kunst: Zwei Workshops im Landkreis Miltenberg

Miltenberg 09.10.2022 - 20:17 Uhr < 1 Min.

Herbstliche Motive entstehen im Workshop Aquarell-Malen von Margarete Sondel. Foto: Margarete Sondel

Die Farben des Herbstes lassen sich laut Ankündigung gut im Workshop »Herbstaquarell« bei Margarete Sondel entdecken und beim Malen von Landschaften, Tieren und Pflanzen aufs Papier bringen. Wer schon in vorweihnachtlicher Stimmung ist, kann auch eine Winterlandschaft malen. Der Workshop ist für Fünf- bis Zwölfjährige geeignet und findet dienstags am 18. und 25. Oktober, 8. und 15. November je von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Grundschule Niedernberg (Werkraum) statt. Anmeldeschluss: 11. Oktober.

Kinder ab vier Jahren sind im Malworkshop »Schutzengel« willkommen. Bei Jessica Hösch werden ganz individuelle Schutzengel gestaltet. Beim freien Ausprobieren und Experimentieren mit Farben entstehen vielfältige Ergebnisse. Der Workshop findet am 28. Oktober von 15 bis 17 Uhr in der Kunstschule Klingenberg (Kirchenstraße 11-13) statt. Anmeldeschluss: 21. Oktober.

Die Anmeldung zu allen Kunstnetz-Workshops erfolgt schriftlich beim Kulturreferat des Landratsamts. Weitere Infos und Anmeldeformulare gibt's im Internet unter https://kunstnetz.landkreis-miltenberg.de/ und beim Kulturreferat im Landratsamt Miltenberg, Tel. 09371 501-506, E-Mail: kultur@lra-mil.de.

bam