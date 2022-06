Kinder helfen Johnny, die Welt zu retten

Hintergrund: Mehr Auftritte

Die nächsten öffentlichen Auftritte des Puppentheaters sind am Sonntag, 3. Juli, in der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Dammbach, am Freitag, 8. Juli, im Steinbruch Stadtprozelten und am Sonntag, 10. Juli, bei Umsonst und Draußen im Elsavapark Elsenfeld. Aufführungen sind auch für Geburtstage, Kindergärten und Schulen buchbar, einige sind bereits für Kinder ab zwei Jahren geeignet. ()

bWeitere Informationen unter www.larifari-puppentheater.dw