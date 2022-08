Kinder fühlen dem Landrat auf den Zahn

Ferienpass: SPD-Ortsverein Miltenberg beteiligt sich erstmals mit einer eigenen Aktion

Miltenberg 11.08.2022 - 14:16 Uhr 1 Min.

Im Rahmen der Ferienpass-Aktion werfen die Kinder einen Blick in das Büro von Landrat Jens Marco Scherf (hinten, dritter von links). Für den SPD-Ortsverein Miltenberg begleiten Sabine Balleier (links) und Thomas Walter (rechts) die Mädchen und Jungen. Foto: Landratsamt Wie die erwachsenen Kreisräte dürfen sich die Kinder im Sitzungssaal des Landratsamts fühlen. Von Landrat Jens Marco Scherf (rechts) gibt es Brezeln. Foto: Sabine Balleier

Der "außerordentlichen Sitzung des Kinder-Schnupper-Kreistags" war - wie bei den erwachsenen Kreisräten - eine kurze "Fraktionssitzung" vorausgegangen, in der die Mädchen und Jungen das Wichtigste rund um Landrat, Landratsamt und Kreistag erfuhren. Anschließend empfing Jens Marco Scherf die jungen Gäste im großen Sitzungssaal, wo sie sich anderthalb Stunden lang wie Kreisräte fühlen durften - mit der Ausnahme, dass es für sie Brezeln gab, während den Erwachsenen das Essen während der Sitzungen untersagt ist.

Nachdem der Kinder-Schnupper-Kreistag einstimmig beschlossen hatte, dass der Landrat alle Fragen aus dem Gremium beantworten muss, erkundigten die Mädchen und Jungen sich reihum nach den unterschiedlichsten Dingen aus dessen Leben und Alltag - und Scherf gab bereitwillig Auskunft, heißt es weiter. Er habe verraten, dass er als Junge entweder Bundeskanzler, Lokführer oder Lehrer habe werden wollen, und erklärt, was der Unterschied zwischen ihm und dem Bundeskanzler sei, dass er den FC St. Pauli und mindestens genauso den SV Frankonia Mechenhard möge, und wie lang seine Arbeitstage seien.

Auch, was er vom Krieg in der Ukraine hält, wollten die Kinder von ihm wissen. "Ich bin dafür, dass Menschen in Frieden und Freiheit leben dürfen", wird Scherf in der Pressemitteilung zitiert. "Russland darf nicht einfach die Ukraine angreifen. Wir haben Regeln auf der Erde, die besagen, dass man nicht einem anderen Land ein Stück wegnehmen darf." Nachdem alle Fragen beantwortet waren, durften die Mädchen und Jungen zum Abschluss noch einen Blick in Scherfs Büro werfen.

Sabine Balleier und Thomas Walter vom SPD-Ortsverein zogen eine positive Bilanz der Ferienpass-Aktion: "Wir wollten gerne ein kleines Angebot zur politischen Bildung machen, und es ist klasse, dass der Landrat sich so viel Zeit dafür genommen hat. Wir sind beeindruckt, wie viele spannende Fragen die Kinder an ihn hatten."

