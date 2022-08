Kinder entdecken in Kleinheubach spielerisch Musikgeschichte

»Canta Nova« bietet Zeitreise an - Auf den Spuren von Mozart und John Cage

Kleinheubach 07.08.2022 - 09:40 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Spiel, Spaß und Wissenswertes: Auf die Spuren von bekannten Komponisten begaben sich die teilnehmenden Kinder beim Ferienspiel-Angebot des Kleinheubacher Chores "Canta Nova" am Donnerstag - hier zu sehen mit Vereinsmitglied Alexandra Loster, sie leitete die Aktion.

Veranstalter war der gemischte Chor »Canta Nova« Kleinheubach, dessen Vorsitzende Anne Wirl die teilnehmenden Kinder begrüßte. Alexandra Loster, Leiterin des Kinderchores »The Young Singers«, übernahm die Leitung des Vormittags. Das Ganze fand im Rahmen der gemeinsamen Ferienspiele der Gemeinde Großheubach und der Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach mit ihren Mitgliedskommunen Kleinheubach, Laudenbach und Rüdenau statt.

Zunächst einmal gab es im ersten Stock des Gebäudes, in dessen Erdgeschoss auch die evangelische öffentliche Bücherei untergebracht ist, eine kleine Vorstellungsrunde und einige Übungen zum Einstieg - inklusive dem Mitmach-Lied »Ich brauche kein Orchester«.

Geburtsjahr der Großeltern

Dann begann eine Zeitreise: Eines der Kinder malte einen Zeitstrahl auf eine mehrere Meter lange Papierrolle. An einem Ende wurde die Jahreszahl 2022 notiert, am anderen Ende die Jahreszahl 1700. Nun ging es darum, Geschehnisse zeitlich einzuordnen. Loster fragte die Kinder nach ihrem Geburtsjahr, nach dem der Eltern und Großeltern. Jeder Ferienspielteilnehmer durfte dann Namen und Jahresangaben auf einen farbigen Punkt malen und auf die Zeitachse setzen. Es folgten weitere Ereignisse wie die Jahre, in denen das erste Mobiltelefon (1983) oder das erste Auto (1886) präsentiert wurden, bevor der Bogen zu den Komponisten gespannt wurde: 1756 wurde Mozart, 1770 Beethoven und 1912 John geboren. All das ordneten die jungen Teilnehmer ebenfalls mit farbigen Markierungen ein.

Es folgte ein Würfelspiel, bei dem die Kinder auf einem Spielbrett Reiseerfahrungen Mozarts nachspüren konnten. So lernten sie spielerisch einiges aus dem Leben des großen Komponisten. Des Weiteren gab es eine kleine musikalische Schnitzeljagd und zum Mittagessen Kaiserschmarrn - als Wiener Süßspeise passend zum Thema Mozart.

Bei Beethovens Werk »Elise« visualisierten die Kinder die Rondo-Form mit Gegenständen, während die Idee hinter Cages »4'33« erklärt wurde. Es ist ein Stück, bei dem vier Minuten und 33 Sekunden lang nichts gespielt wird - in dieser Zeit werden dann alle Umgebungsgeräusche wahrgenommen. »Für Cage war alles Musik«, so Loster. Die Kinder bekamen dann als Aufgabe, im Kirchhof vier Minuten und 33 Sekunden lang alles zu notieren und zu malen, was sie in dieser Zeit hörten. Insgesamt war die Spurensuche eine gelungene und kurzweilige Mischung aus Wissensvermittlung und Spaß am Erraten, Entdecken und Erkunden.

mab