Ukrainische Kinder alleine auf der Flucht: Acht Fälle im Kreis Miltenberg

Mit Kommentar

Miltenberg 24.05.2022 - 14:47 Uhr 2 Min.

Ein Kind auf der Flucht: Alleine in Bayern sind 300 Kinder aus der Ukraine angekommen, die komplett alleine ohne Eltern oder Elternteil vor dem russischen Krieg geflohen sind. Jeder einzelne Fall ein dramatisches Schicksal. (Symbolfoto) Ein Kind auf der Flucht: Alleine in Bayern sind 300 Kinder aus der Ukraine angekommen, die komplett alleine ohne Eltern oder Elternteil vor dem russischen Krieg geflohen sind. Jeder einzelne Fall ein dramatisches Schicksal. Archivfoto von Anfang März nahe der polnisch-ukrainischen Grenze: Deml Ondrej/dpa

Einen Überblick über die aktuelle Situation der sogenannten unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendliche (UMAs) gab es am Montag in der Sitzung im Kreisjugendhilfeausschuss von Kreisjugendamtsleiter Rüdiger Rätz. Die acht Betroffenen im Kreis Miltenberg seien bei Verwandten und Bekannten beziehungsweise in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

Wie Rätz erläuterte, gibt es eine bundesweite Aufnahmepflicht für Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern hier angekommen sind. Zuständig sei das jeweilige Jugendamt. Die Aufnahmepflicht gelte auch für Minderjährige, die nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, sondern von Freunden nach Deutschland kämen.

Diese müssen jedoch nicht aus vertrauter Umgebung in eine spezielle Einrichtung für Kinder und Jugendliche wechseln. In Miltenberg seien für alle Fälle in kürzester Zeit 20 Plätze zur Aufnahme geschaffen worden. Ein Asylantrag sei nicht erforderlich, eine Aufenthaltserlaubnis ausreichend. Adoptionen habe die ukrainische Regierung weltweit verboten, wohl, so vermutet Rätz, weil man möchte, dass die Kinder wieder zurückkommen.

Die Gefahr des Menschenhandels schließt Rüdiger Rätz auch im Kreis Miltenberg nicht aus, bisher sei aber noch kein Fall bekannt. Er weiß, dass es gerade bei der Ankunft in größeren Städten wie Berlin oder München passiere, dass unbegleitete Kinder und Jugendliche durchs Raster fallen. Er versichert jedoch, dass man als Jugendamt ein besonderes Augenmerk auf das Thema habe.

Bei den aktuellen Bedarfen der Kinder und Jugendlichen steht die psychologische Betreuung im Landkreis ganz oben - was die Situation der ohnehin schon überlasteten medizinisch-therapeutischen Angeboten verschärfe, so Rätz. Als Alternativen stehen unter anderem der Soziale Dienst Gesundheitshilfen, der Sozialpsychiatrische Dienst, das Tageszentrum für seelische Gesundheit der AWO, die Erziehungsberatung und die psychologische Beratungsstelle zur Verfügung.

Ebenfalls angespannt sei die Lage bei den Kitas: Hier seien die Einrichtungen wegen Corona und dünner Personaldecke erschöpft. Es seien jedoch Anträge auf Überbelegung möglich. Derzeit gebe es zwei bekannte Überbelegungen im Kreis Miltenberg, der laut Rätz 69 Kitas mit 5000 Kindern hat.

Die zentrale Ansprechstelle im Jugendamt für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche ist bei Katrin Adler. Der Lenkungskreis Ukraine steht im regelmäßigem Austausch mit der Jugendamtsleitung, den Verwaltungsleitungen und den Sozialen Diensten. Unterstützung erhält der Lenkungskreis seit Februar von ukrainischsprachigen Mitarbeitern, insgesamt kümmern sich 13 Unterstützer um die unbegleiteten Minderjährigen.

Offiziell 1211 Flüchtlinge

Im Kreis Miltenberg sind aktuell 1211 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert, darunter überwiegend Frauen und Kinder. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage am Dienstag mit.

MIRIAM SCHNURR

Zwischenruf: Besonderer Schutz für Kinder nötig +++KOMMENTAR+++ Die Bilder von Kindern, die vor dem Krieg flüchten und ihre Habseligkeiten in einem Rollköfferchen samt Schmusetier hinter sich herziehen, brechen einem das Herz. Wie grausam, wenn Kinder alleine auf sich gestellt flüchten müssen. Diese Kinder verdienen besonderen Schutz und es ist richtig, dass für sie kein langwieriges Asylverfahren nötig ist.

Im Jugendhilfeausschuss des Landtags hat Jugendamtsleiter Rüdiger Rätz darauf hingewiesen, dass die ukrainische Regierung Adoptionen verboten habe. Weil man wolle, dass die Kinder zurückkommen, wurde als Grund angeführt. Das Thema ist viel komplexer – und hat ein hohes Gefahrenpotenzial.

Auslandsadoptionen und Leihmutterschaft (in der Ukraine erlaubt) sind zwei Bereiche, die schon unter regulären Bedingungen äußerst kritisch zu sehen sind. In den Kriegswirren werden Kinder allzu leicht zur Ware. Vor solchen Wahrheiten, die der Krieg auch mit sich bringt, darf man die Augen nicht verschließen. Renate Ries