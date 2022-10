Kerzen für die Sternenkinder

Aktion: Verein Mein Sternenkind stellt Lichter auf Gräber

Miltenberg 14.10.2022 - 11:26 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schlicht und doch aussagekräftig: Die Kerzen, die vom Verein Mein Sternenkind verziert wurden. Foto: Miriam Weitz

Jenniffer Hartmann, Gründerin des Vereins Mein Sternenkind, ist selbst betroffen. Ihr Sohn Valentin starb in der 36. Schwangerschaftswoche. Drei Jahre nach ihrem Verlust gründete sie die Selbsthilfegruppe, aus der der Verein hervorging, der erste seiner Art im Landkreis Miltenberg. "Wir wollen das Thema präsenter machen", sagt Hartmann, die auch Geschäftsführerin des Kreisjugendrings in Miltenberg ist. Mit der Selbsthilfegruppe möchte sie einen Ankerpunkt für betroffene Mütter und Väter schaffen und einen Ort, an dem die Sternenkinder einen festen Platz haben.

An diesem Samstag, 15. Oktober, ist weltweiter Sternenkindertag, der als "Pregnacy and Infant Loss Remembrance Day" seinen Ursprung in Kanada und Amerika hat. Für diesen Tag hat sich der Vorstand des Vereins etwas Besonderes einfallen lassen. Auf jedes Sternenkindgrab im Landkreis soll eine Kerze gestellt werden - egal, wie alt das Grab ist. "Jedes Sternenkind hat das Recht auf ein Licht, egal, wie lange es her ist", da sind sich die Vorstandsmitglieder Jenniffer Hartmann, Stefanie Hock, Barbara Wohlmann, Jasmin Meyer, Nadja Spörl und Johannes Krott einig. Alle freuen sich, dass es im Landkreis immer mehr Gemeinden gibt, die auf ihren Friedhöfen Gedenkstätten für Sternenkinder schaffen.

Hartmann erklärt, dass der Oktober für viele Sternenkindeltern ein "Achillesfersenmonat" sei. Der Schmerz des Verlustes sitze immer noch tief. Die Tage werden kürzer, Weihnachten rückt näher, viele Mütter und Väter würden an das erinnert, was sie verloren haben. "Das erste Jahr ist am schlimmsten, danach verändern sich die Trigger", so Hartmann. Die Kerzen, die nun auf den Gräbern aufgestellt werden, sind vom Team mit viel Liebe gestaltet worden. Auf den schlichten Windlichtern steht "Du fehlst".

mwz

Hintergrund: Verein Mein Sternenkind Der Verein Mein Sternenkind wurde 2021 gegründet, seit Februar 2022 ist die Gemeinnützigkeit anerkannt. Alle drei Monate findet ein offener Trauertreff in den Räumen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Kleinheubach statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ebenso vierteljährlich trifft sich die kreative Sternenkind-Gruppe. Anmeldungen unter nadja.spoerl@sternenkind-mil.de oder barbara.wohlmann@sternenkind-mil.de (mwz) Weitere Informationen und genaue Termine unter www.sternenkind-mil.de