Kellerfreunde Schneeberg eröffnen nach zweijähriger Zwangspause ihr Kelterhausmuseum

Rauschendes Moschtfest am Marsbach

Schneeberg Dienstag, 07.06.2022 - 15:56 Uhr

End­lich, nach mehr­ma­li­gem Ver­schie­ben we­gen Co­ro­na, ha­ben die Schnee­ber­ger Kel­ler­f­reun­de ihr sc­hö­nes Kel­ter­haus­mu­se­um am Wo­che­n­en­de er­öff­nen kön­nen. Über 100 Gäs­te ka­men zu der fei­er­li­chen Ze­re­mo­nie ans Mu­se­um, das in der Stra­ße »Im Sei­fen« be­hei­ma­tet ist. Im Rah­men des Welt­ap­fel­wein­ta­ges fei­er­ten die Kel­ler­f­reun­de drei Ta­ge lang ein (für man­che im Wort­sin­ne) rau­schen­des Fest am Mars­bach ge­fei­ert.