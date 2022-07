Keller warnt vor »knappem, teurem Winter«

Energieversorgung: Miltenberger EMB-Geschäftsführer wird Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke-Kooperation City-Use

Miltenberg 22.07.2022 - 13:11 Uhr 2 Min.

EMB-Geschäftsführer Christoph Keller löst Alex Schalkhas als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke-Kooperationsgesellschaft City-Use ab.

Die Stadtwerke-Gesellschaft weist darauf hin, dass Kellers Amtsantritt in eine Zeit des weltweiten Umbruchs an den Energiemärkten fällt: »Strom- und Gaspreise scheinen keinen Halt zu kennen, die Verbraucher müssen mit stark steigenden Preisen rechnen.« Die City-Use, die für 16 Mitgliedsstadtwerke Strom und für sechs Stadtwerke Gas einkauft, werde durch die angespannte Lage an den Energiemärkten vor große Herausforderungen gestellt, wie Geschäftsführer Roland May am Beispiel der Preise an der Strombörse verdeutlicht.

Kostete Strom im Mai 2021 im Schnitt noch 6,1 Cent pro Kilowattstunde im Einkauf, so seien für die gleiche Energiemenge im Juni dieses Jahres 24,5 Cents angefallen - ein Anstieg von rund 300 Prozent. Beim Gas ist die Entwicklung nach Angaben von City-Use noch deutlicher mit einem Preisanstieg von 425 Prozent. Dass das aber bereits das Ende der Fahnenstange ist, bezweifelt man in der Spitze der Gesellschaft. Beim Endkunden komme durch Mehrwertsteuer, Netzentgelte und diverse Umlagen zudem ein deutlich höherer Preis an.

City-Use geht davon aus, dass nach aktuellen Berechnungen für einen durchschnittlichen Einfamilienhaushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden Strom pro Jahr 2023 zusätzliche jährliche Kosten von 767 Euro, für Gas von 1880 Euro entstehen. Deshalb warnt EMB-Geschäftsführer Keller: »Wir müssen uns auf einen knappen, teuren Winter einstellen.« In Deutschland werde etwa die Hälfte aller Heizungen mit Gas betrieben.

City-Use kaufe Strom und Gas mit langem Vorlauf ein. Aktuell sei der Strom für 2023 fast komplett gekauft. Dennoch habe die Gesellschaft viele Unsicherheiten zu bewältigen, beispielsweise in Bezug auf die künftig benötigte Strommenge. Für die Kunden auch im Tarifgebiet der EMB habe der am Jahresanfang festgelegte Strompreis bis zum Jahresende Bestand. Von 2023 an dürfte es allerdings deftig werden, meint Keller.

Zwar bemühe man sich bei City-Use, auch im kommenden Jahr den deutlich steigenden Strompreis konstant zu halten. Nicht vorhersehbare Änderungen im Verbrauchsverhalten könnten dies allerdings unmöglich machen. Unter anderem gehe es um die Frage, ob die Stromnetze bei zu hohem Stromabruf der Last gewachsen sind. Zudem könne ein Anbieterwechsel schwierig werden: Viele Energieversorger nähmen keine neuen Kunden mehr an, da sie das Risiko scheuten, zu viel Strom zu teuer einkaufen zu müssen.

Hinzu kommt: Die Situation auf dem Markt ist Keller zufolge dermaßen angespannt, dass die Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt (GMB) sogar manchen langjährigen Kunden zurzeit kein Angebot für Gasbezug unterbreiten könne: Auf dem Markt sei schlichtweg nichts zu bekommen.

City-Use mahnt alle Verbraucher, schon jetzt Energie zu sparen. Zudem müsse die Politik die Planung von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen beschleunigen, die Wissenschaft schnellstmöglich riesige Speicherkapazitäten für Strom entwickeln. Die Zukunft liegt nach Meinung der Gesellschaft in der dezentralen Energieversorgung aus der Region für die Region.

