Keine verdächtige Testabrechnung

Pandemie: Noch keine privaten Anbieter im Kreis

Miltenberg 04.06.2021 - 18:29 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Kreis Miltenberg gebe es derzeit noch keinen privaten Anbieter, teilt Susanne Seidel, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage mit.

Dem Gesundheitsamt liegen demnach Anträge von Privatbetreibern vor. »Diese werden sehr genau und sehr strikt geprüft«, sagt Seidel.

Für die bisher eingerichteten Schnelltestzentren in Amorbach, Collenberg, Großwallstadt und Wörth ist der Kreis der Träger. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) führt für den Kreis dort die Tests durch. Die Schnelltest-Busse biete ebenfalls der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Firma Ehrlich-Touristik, der Park-Apotheke Miltenberg und der Franken-Apotheke Wörth an. Die Abrechnung der Tests erfolgt laut Susanne Seidel nicht über das Landratsamt, sondern über die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern (KVB). Wenn die Inzidenz weiter auf niedrigem Niveau liegt, dürften Tests im Alltag der Menschen im Kreis Miltenberg an Bedeutung verlieren. Was dann mit den Angeboten geschieht? Da will der Kreis erst die weitere Entwicklung abwarten. Eine Entscheidung, in dem Fall etwa die Öffnungszeiten einzuschränken, sei noch nicht getroffen.

kev