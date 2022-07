Zen­tra­les The­ma in der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Di­ens­tag im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses war wie­der ein­mal das Auf­s­tel­len von Ti­schen und Stüh­len vor den Gast­stät­ten in der Haupt­stra­ße. Die Ver­wal­tung mit Bür­ger­meis­ter Ro­land Ep­pig (FW), Ge­schäfts­lei­ter Hart­mann und Ste­fan Gün­t­her vom Bau­amt hat­ten bei der Rechts­auf­sicht im Land­rat­s­amt nach­ge­fragt, wie die Rechts­la­ge sei.