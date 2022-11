Für El­tern­ta­xis ist an der El­sen­fel­der Grund- und Mit­tel­schu­le kei­ne sch­nel­le Lö­sung in Sicht. Die Markt­ge­mein­de be­schäf­tigt seit Län­ge­rem die Fra­ge, wie sich der vie­le "Lie­fer­ver­kehr" ins­be­son­de­re zu Schul­be­ginn ver­rin­gern lässt. Nun dis­ku­tier­te der Ge­mein­de­rat am Mon­tag über ei­nen Vor­stoß der SPD/Grü­ne-Frak­ti­on.