Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Keine Notfälle im Linienverkehr

Omikron: Die derzeitig grassierende Corona-Variante hat bislang die Busunternehmen und ihr Fahrpersonal im Kreis Miltenberg verschont

Miltenberg 13.02.2022 - 18:59 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei den befragten Busunternehmen im Kreis ist von keinen bis nur geringen Personalausfällen die Rede und bisher konnten alle Busverbindungen, alle Linien planmäßig ausgeführt werden. Das bestätigte uns auch das Landratsamt.

Die Inzidenzen im Landkreis Miltenberg sind immer noch extrem hoch, die Ausfälle von Mitarbeitern dagegen sehr niedrig. Jedenfalls in den Busunternehmen. Der Inhaber von Ehrlich Touristik Großheubach, Stefan Ehrlich, sagte: »Trotz der hohen Werte gibt es in den vergangenen Wochen bei uns sehr wenig Ausfälle.

Stand Freitag 11. Februar, sind drei Fahrer in Quarantäne. »Im Augenblick haben wir 60 Fahrer, wir haben keine Linien-Ausfälle, noch nicht einmal Verspätungen. Wir haben im Moment alles gut im Griff und ein gutes Personalmanagement«, so Ehrlich. Das Reiseunternehmen Wolz aus Röllbach klopft ebenfalls auf Holz: »Gott sei Dank sind wir alle gesund und bislang haben auch wir keinen Ausfall zu verzeichnen. Wir sind generell persönlich bislang gut durch die Pandemie gekommen, keiner wurde krank. Weder mein Mann noch ein Aushilfsfahrer oder ich«, so Renate Wolz, die selbst auch Bus fährt. Falls es wirklich mal »brennen« sollte, dann helfen sich die Busunternehmen auch gegenseitig aus. Die Firma Wolz arbeitet zum Beispiel auch gut mit dem Omnibusunternehmen Alfred Wiessmann (Inhaber Manfred Wiessmann) aus Mönchberg oder »Gute Reise Hauck« zusammen. Die Firma Wiessmann ist ebenfalls bislang gut durchgekommen und hat keine Krankheits- oder Quarantäne-Fälle zu melden. Helga Naumann von der Firma bestätigte uns: »Bei uns sind derzeit alle gesund«.

Standortleiter Armin Löber vom Busunternehmen »Gute Reise Hauck« hat im Moment 28 Fahrer, von denen sich aktuell ein Mann in Quarantäne befindet. (Stand Freitag, 11. Februar). Auch er habe keinen Notverkehr verzeichnen müssen. Laut Susanne Seidel, Unternehmensbereichsleiterin Pressestelle (Büro des Landrats): »Seit Ende letzten Jahres führen wir als Aufgabenträger einen wöchentlichen Jour Fixe (Donnerstags 15 Uhr) mit den Busunternehmen der VAB durch, um über die aktuellen Coronathemen zu beraten«. Vorsorglich seien Notfallfahrpläne erstellt, welche beim Bedarf zum Einsatz kommen. Stand 11. Februar sei die Lage derzeit entspannt und keine Busausfälle zu verzeichnen.

anke