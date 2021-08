Keine mobilen Luftfiltergeräte in Mönchbergs Schule und Kita

Mehrheit im Gemeinderat setzt weiter auf Lüften und CO2-Ampeln

Mönchberg 05.08.2021 - 10:22 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Gemeinderat hat die Beschaffung von mobilen Luftfiltergeräten für Schule und Kindergarten (Foto) in Mönchberg abgelehnt.

Zahlreiche Eltern waren gekommen und hatten in der Bürgerfragestunde dafür plädiert, Luftfiltergeräte in den Räumen von Kindergarten und Schule aufzustellen.

Störender Lärm

Der Gemeinderat stellte hingegen den Sinn der Geräte in Frage und vertrat die Ansicht, dass mobile Luftfilter allenfalls eine ergänzende Maßnahme zur Lüftung seien und zudem Lärm verursachen, der störend sei.

Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) hatte vorab informiert, dass die bayerische Landesregierung die Ausstattung von Schul- und Kindergärten im Zuge der Corona Pandemie mit Luftfiltergeräten anstrebt. Hierbei können neben fest stationär verbauten Geräten auch mobile Luftfiltergeräte zum Einsatz kommen. Die Regierung fördert die Beschaffung mit 50 Prozent der Investitionskosten, gedeckelt auf maximal 1750 Euro.

Bislang wurde in Mönchberg samt Außenstelle Röllbach in Kindergarten und Schule regelmäßig gelüftet. Zudelm sind die Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um das Raumklima überwachen zu können. Diese Geräte zeigen an, wenn die Konzentration an Kohlenstoffdioxid zu hoch und Lüften angesagt ist.

Martin Roos

Gemeinderat Mönchberg in Kürze Mönchberg. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag im Mönchberger Pfarrheim noch folgende Themen behandelt. B-Plan Munack-Wiese: Der Gemeinderat hat sich mit 8:4 Stimmen für eine erste Änderung des Bebauungsplans Munack-Wiese ausgesprochen und die Verwaltung beauftragt, die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden in die Wege zu leiten. Mit dem Aufstellen des Bebauungsplans wurde Peter Matthiesen vom Planer Büro FM (Aschaffenburg) beauftragt. Für den Bereich Munack-Wiese waren laut Bauleitplan von 2015 bisher zwei Doppelhäuser entlang des Keimersweg und ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Keimersweg/Frühlingsstraße vorgesehen. Seitdem ist lediglich ein Doppelhaus realisiert worden. Gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan haben sich Grundstückszuschnitte ergeben, die eine Überbauung in der damaligen Form erschweren. Unter anderem verhindern zwischengeschaltete Flächen für Garagen und Nebenanlagen eine flexiblere Bauweise. In enger Abstimmung zwischen den beiden Grundstückseigentümern und der Gemeinde wurde ein Konzept entwickelt, bei dem im Änderungsgebiet ein höheres Mehrfamilienwohnhaus mit zwölf Wohnungen und auf der verkleinerten Fläche für das Doppelhaus ein Einzelhaus ermöglicht wird. Fahrradleasing: Beschlossen hat der Gemeinderat für die Beschäftigten der Gemeinde die tariflichen Möglichkeiten der neuen Entgeltanreizsysteme nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Hierbei soll auch die Möglichkeit des Fahrradleasings in einer Dienstanweisung umgesetzt werden. Der Wert für ein Fahrrad ist auf maximal 7000 Euro je Arbeitnehmer begrenzt. Keine Hybridsitzungen: Über eine Änderung der Geschäftsordnung diskutierte das Gremium. Grund war die Einführung von sogenannten Hybridsitzungen, also eine Mischung aus analoger und virtueller Sitzung. Das Gremium hatte sich bereits mehrfach mit diesem Tagesordnungspunkt befasst und Angebote für eine Digitalisierung des Sitzungssaals eingeholt. Die Kosten lagen knapp unter 2000 Euro. Zwar hat der Gemeinderat der Änderung der Geschäftsordnung mehrheitlich zugestimmt. Für eine Änderung hätte es aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit gebraucht. Somit wird es auch künftig in Mönchberg keine Hybridsitzungen geben. Spenden: Von der Jagdgenossenschaft und der Marktgemeinde werden je 500 Euro als Spenden für die Flutopfer in den Hochwassergebieten zur Verfügung gestellt. Beschlossen hat der Rat zudem, dass die Gemeinde 30 Cent pro Einwohner für das Hospiz in Aschaffenburg spendet. ro