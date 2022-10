Pfarrer Franz Kraft aus Erlenbach geht vorzeitig in den Ruhestand - Überanstrengung als Grund

"Phy­sisch und psy­chisch nicht mehr in der La­ge "

Erlenbach a.Main 19.10.2022 - 12:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Franz Kraft (links) tauscht sich mit Wolfgang Schultheis, Pfarrer vom Wörth, darüber aus, wie es nach seinem Weggang weitergehen soll. Pfarrer Franz Kraft.

Oft klagen Pfarrer darüber, dass sie nahezu nonstop arbeiten müssen. Ganz so arg war es bei Franz Kraft nicht: »Ich habe immer versucht, auf mich zu achten.« Allerdings nahm auch bei ihm die Arbeit zu. Und zwar vor allem solche Arbeit, die nicht direkt mit Seelsorge zu tun hat. »Es ist ja nicht so, dass wir Pfarrer nur Gottesdienste halten, taufen und beerdigen würden, hinzukommt eine Menge Verwaltungsarbeit«, erklärt er. Nun verstehen sich die wenigsten Pfarrer als Manager. Auch Franz Kraft tat lieber anderes, als vor dem Computer zu sitzen. »Ich bin mit Leib und Seele Priester«, betont er. Darum ging er zum Beispiel gern ins Pflegeheim, um mit Beschäftigten und Senioren zu sprechen.

Pfarrer Kraft geht in einer politisch schwierigen Zeit, in der oligarchisch durchsetzte Staaten die Welt ins Chaos zu stürzen drohen. Dieses Chaos spüren inzwischen immer mehr Menschen in der Region am eigenen Leib. Menschlichkeit ist in diesen Zeiten für den gebürtigen Lohrer darum wichtiger denn je. Dass in der Kirche Menschlichkeit spürbar wird, dafür hat sich Pfarrer Franz Kraft stets eingesetzt. »Sei Kundschafter der Liebe Gottes«, lautete das Motto seiner Primiz.

Schwierig sind die Zeiten auch kirchenpolitisch, fühlen sich doch immer mehr Katholiken abgestoßen von den Missbrauchsskandalen und vom Gezerre um die Frage, welche Positionen Frauen in der Kirche innehaben dürfen. »Die Austrittszahlen machen deutlich, wie unzufrieden die Menschen mit der Kirche sind«, sagt Pfarrer Franz Kraft. Auch in Erlenbach wandten Gläubige der Kirche den Rücken. Auf der anderen Seite gelang es dem Theologen, erstaunlich viele Ehrenamtliche zur Unterstützung seiner Arbeit zu gewinnen. »Wir haben ein Team von sechs Wortgottesdienstleitern, außerdem sind vier Gemeindemitglieder bereit, Beerdigungen zu übernehmen«, berichtet er.

Während sich also die einen wegen skandalöser Vorgänge und halbseidener Entschuldigungen von der Kirche entfernen, bringen sich andere aufgrund des grassierenden Personalmangels umso stärker ein. Ein Geschenk in seiner eigenen Gemeinde ist für Franz Kraft die Gruppe »Familienkirche«, der 70 Familien aus Erlenbach angehören: »Im Lockdown hat sich die Gruppe über Whats-App gegenseitig unterstützt und klasse Sachen gemacht.« In dieser Hinsicht habe die Corona-Krise sogar Positives zu Tage gefördert. Allerdings nicht nur: »Wir haben in dieser Zeit leider auch mehrere Ministranten verloren.«

Das Internet, das während der Corona-Krise zu einem wichtigen Informationsmedium wurde, hat ebenfalls Positives wie Negatives gezeitigt. So gewöhnte man sich daran, Gottesdienste am Bildschirm zu feiern. Die Folgen sind bis jetzt spürbar, sagt Wolfgang Schultheis, Pfarrer von Wörth, der ab Dezember auch St. Peter und Paul mitbetreuen muss. Dass man Gefallen daran fand, Gottesdienste im Fernsehen oder Internet anzuschauen, zerreiße die Gemeinschaft, sagt er. Wobei ohnehin zu befürchten stehe, dass die persönliche Heimat und Verbundenheit als christliche Gemeinde »in der Weitläufigkeit des pastoralen Raumes« verloren geht.

Wolfgang Schultheis und Franz Kraft treffen sich regelmäßig beim Jour fixe des Schönstatt-Priesterbunds. Mit den Mitgliedern dieser Gruppe hat Franz Kraft intensiv über seinen Wunsch gesprochen, vorzeitig in Ruhestand zu gehen: »Normalerweise arbeiten wir Priester ja bis 70.« Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, da er ganz genau weiß, vor welche Probleme er Wolfgang Schultheis mit seinem Ausscheiden stellt. Denn die Stelle wird nicht nachbesetzt. »Die Frage, wie ich das alles schaffen soll, bereitet mir im Moment tatsächlich so manche schlaflose Nacht«, gibt der Wörther Priester zu.

Pat Christ

Zur Person: Franz Kraft Franz Kraft wurde 1955 in Lohr am Main geboren. Am 27. Februar 1982 wurde er von Bischof Paul-Werner Scheele in Würzburg zum Priester geweiht. Seine erste Pfarrstelle war in Dettingen. 2009 wechselte Franz Kraft in die Pfarrei St. Peter und Paul in Erlenbach am Main. Seit 1980 gehört er dem Schönstatt-Priesterbund an. Ab 1. Dezember ist Franz Kraft im Ruhestand. Den verbringt er in seiner Heimatgemeinde Lohr-Sendelbach. pat