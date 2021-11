Keine Begeisterung für Hybrid-Sitzungen

Stadtrat: Erlenbacher Gremium lehnt Online-Treffen ab - Bedenken wegen fehlender sozialer Komponente

Diese Frage beriet der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag und kam bei zwei Gegenstimmen (FWE) zu dem Ergebnis, auf diese Weise künftig keine Stadtratssitzungen abzuhalten. Bürgermeister Michael Berninger hatte die Argumente, die für und die gegen solche Veranstaltungen sprechen, zu Beginn der Debatte ausführlich dargestellt.

Seit März 2021 sind Stadtratssitzungen auch online möglich. Dazu muss die Geschäftsordnung geändert und mindestens zwei Drittel der Stadtratsmitglieder dieser neuen Sitzungsform zustimmen. Vorbereitet muss sie wie eine Präsenzveranstaltung werden. Bei den Sitzungen müsse lediglich der Vorsitzende im Saal anwesend sein, alle Stadtratsmitglieder können sich digital zuschalten. Sie haben Rede- und Stimmrecht. Die Teilnehmer müssen sich optisch und sprachlich wahrnehmen können, ein Live-Stream im Internet ist nicht möglich.

Probleme durch Störungen

Problematisch wird es bei Leitungsstörungen. Wenn diese nicht nur kurzzeitig sind und die Beratung beeinflussen, kann es sein, dass es zur Beschlussunfähigkeit kommt. Berninger wies darauf hin, dass es heute nur darum ginge, ob der Stadtrat einen solchen Ablauf der Sitzungen überhaupt wolle. Wenn dies nicht der Fall sei, bräuchte man sich keine Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze umgesetzt werden solle.

Wäre das Gremium dafür, müssten von der Verwaltung die notwendigen Voraussetzungen zusammenstellen, um dann abschließende wieder im Stadtrat beraten zu können. Heute gehe erst einmal um eine grundsätzliche Aussage.

Begeisterung für diese neue Möglichkeit, die Sitzungen so abzuhalten, war bei den wenigsten im Gremium spürbar. Da kein zeitlicher Druck zur Entscheidung bestehe, stellte Benjamin Bohlender (SPD) zu Beginn der Debatte den Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes, der allerdings nur von sechs Ratsmitgliedern unterstützt wurde. Eine dreiviertel Stunde wurde anschließend das Für und Wider ausführlich debattiert.

Da die Erlaubnis, diese Art abzuhalten, am 31. Dezember 2022 endet und nicht entschieden wurde, ob sie danach weiterhin erlaubt sei, wurden die hohen Kosten für Material und Durchführung und die mögliche zeitliche Begrenzung der Maßnahme als Gegenargument für diese Maßnahme genannt.

Kosten konnte Bürgermeister Berninger nicht nennen, da die Details erst nach einem Grundsatzbeschluss geklärt werden sollten. Es wurden die Schwierigkeiten angesprochen, die sich im Familienbereich, aber auch im nichtöffentlichen Beratungsteil ergeben könnten. Auch wurde die Notwenigkeit dieser Art der Durchführung bezweifelt. Jörg Barth (FWE) würde Präsenzsitzungen immer vorziehen, aber hier tue sich eine Alternative auf, die als zusätzliche Option genutzt werden könne.

In die Augen schauen

Eberhard Grossmann (Grüne) sprach die soziale Komponente an. In realen Sitzungen könnten Verstimmungen besser geklärt und ausgeräumt werden. Für Alexander Monert (CSU) ist es wichtig, sich bei Sitzungen in die Augen schauen zu können und je nach Sitzungsumfang nicht noch teilweise über Stunden nach einem anstrengenden Arbeitstag in einen Kasten schauen zu müssen.

Marina Oliviera Zbinden (SPD) sprach die Kosten für das Equipment an, was überhaupt notwendig sei. Claudia Müller-Bartels (CSU) berichtete von ihren Erfahrungen mit ähnlichen Veranstaltungen, die anfangs recht chaotisch abliefen. Beschlossen wurde, diese Art der Stadtratssitzungen in Erlenbach nicht durchzuführen.

HANS-JÜRGEN FREICHEL