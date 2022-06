Kein Rückzieher beim Ausbau der Hoffeldstraße

Gemeinderat: Antrag von Gemeinderat Rudolf Thorwart abgelehnt

Elsenfeld 29.06.2022 - 11:29 Uhr 3 Min.

Die Generalsanierung der Hoffeldstraße mit Vollausbau war am Montag Thema in der Gemeinderatssitzung im Bürgerzentrum. Gemeinderat Rudolf Thorwart (UBV) hatte den Antrag gestellt, auf den Vollausbau zu verzichten. Das Gremium lehnte den Antrag mit 14 zu 5 Stimmen ab.

Zuvor hatte Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) über einen Nichtbefassungsantrag abstimmen lassen. Hohmann betonte, dass das Thema bereits in mehreren Ausschüssen und im Gemeinderat diskutiert und beschlossen wurde. Auch die Rechtsaufsicht im Landratsamt habe gemäß Paragraf 24 Absatz 3 der Geschäftsordnung einen Nichtbefassungsantrag empfohlen. Dadurch wäre laut Bürgermeister im Falle einer Mehrheit sichergestellt, dass sich der Gemeinderat nicht erneut mit einem beschlussmäßig abgeschlossen Thema befassen muss. Für den Antrag des Bürgermeisters stimmten acht Mitglieder, elf waren dagegen.

Thorwart sieht Einsparpotentiale

Rudolf Thorwart hatte im Hinblick auf die aktuelle Haushaltslage und den damit verbundenen Projekten wie Mensa und Kindergarten, was dringende Pflichtaufgaben seien, darauf hingewiesen, dass es gelte, erneut den erst verabschiedeten Haushalt nach Einsparpotenzialen zu durchforsten. Ziel sollte es sein, die vorgesehene Verschuldung merklich zu reduzieren, um erforderliche Handlungsspielräume zu schaffen.

Vor dem Hintergrund der ungewissen Situation mit dem Krieg in Europa, den steigenden Rohstoff-, Baustoff- und Energiekosten, der angespannten Haushaltslage und der anstehenden Aufgaben im Kindergarten und in der Schule stellte er deshalb den Antrag, den Straßenausbau in der Hoffeldstraße zu streichen. Im Gegensatz zu Wasser und Kanal sei der Ausbau nicht notwendig und würde abzüglich angefallenen Planungskosten Ersparnisse in Höhe von rund 1 Million Euro bringen. Das gesparte Geld eröffne der Gemeinde Handlungsmöglichkeiten im Kindergarten und könne helfen, Teuerungen zu mildern. Der beschlossene Vollausbau einschließlich Wasser und Kanal stelle keine verkehrliche und konzeptionelle Verbesserung da. Die punktuellen Straßenschäden könnten im Zuge der Sanierung von Wasser und Kanal erheblich kostengünstiger erzielt werden. Als Beispiel nannte Thorwart die Ubaldstraße, die Rücker Straße und die südliche Erlenbacher Straße. Ein Vollausbau sei daher nicht gerechtfertigt.

Thorwart meinte, dass ein Nichtbefassungsantrag nicht rechtens sei, da seit 24. Februar und dem Krieg in Europa Rohstoff-, Baustoff- und Energiekosten teurer seien. Er betonte, sein Antrag sei das letzte Aufbäumen. Die Hoffeldstraße sei die letzte Anliegerstraße, die saniert werde.

ro

Hintergrund: Ausbau Hoffeldstraße Insgesamt werden rund 500 Meter Straße ausgebaut. Die Fahrbahn aus Asphalt erhält eine vier Zentimeter starke Decke und eine 14 Zentimeter starke Tragschicht. Der Gesamtaufbau der Straße misst 55 Zentimeter. Im Straßenabschnitt 1 entstehen zwei beidseitige mindestens 1,50 Meter breite Gehwege. Die Fahrbahnbreite beträgt hier mindestens fünf Meter. Auf der Straße ist kein Parken erlaubt, um die Fahrbahn für den Busverkehr freizuhalten. Eingebaut werden Rundbordsteine und eine zweizeilige Rinne. Im Straßenabschnitt 2 werden auf beiden Straßenseiten Gehwege gebaut. Ein Gehweg ist 1,25 Meter breit, der andere mindestens 1,40 Meter. Die Fahrbahnbreite beträgt 5,10 Meter. Parken ist hier auf der Fahrbahn möglich. Die Gehwege werden mit Pflastersteinen, Rundbordsteinen und einer zweizeiligen Rinne ausgebaut. Im Kreuzungsbereich an der Einmündung zum Wirtschaftsweg und im Wendebereich sind Bordsteinabsenkungen vorgesehen. Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen 2,3 Millionen Euro (Straßenbau brutto ohne Baunebenkosten 1,16 Millionen Euro, Kanalbau Mischwasserkanal 693.000 Euro, Wasserleitung 436.000 Euro). ro

Gemeinderat Elsenfeld in Kürze: Elsenfeld. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag noch diese Themen behandelt: Feuerwehrkommandanten: Die Feuerwehren in Rück-Schippach und Eichelsbach haben ihre Kommandanten gewählt. In Rück-Schippach wurde Heiko Kemmerer zum Ersten Kommandanten gewählt, sein Vertreter ist Andreas Hohm. In Eichelsbach wurde Hubertus Weis als Erster Kommandant wiedergewählt. Neuer Stellvertreter ist Michael Weis. Bereits bestätigt wurden die Elsenfelder Kommandanten Bernd Stegmeier und Julian Klug. Kassenverwalter: Kilian Hein wurde mit Wirkung zum 1. August zum Kassenverwalter bestellt. Sein Vertreter ist Achim Fischer. Die langjährige Kassenverwalterin Andrea Horn geht nach 45 Dienstjahren zum 31. Juli in den Ruhestand. Seniorenbeirat: Der neue Seniorenbeirat besteht aus Willi Kemmerer, Monika Leibmann, Wilfried Schlüter, Thomas Zimmermann, Uwe Weigelt, Birgit Oberle und Margarethe Fischer. Zwölf Vorschläge waren bei der Gemeinde eingegangen. Sieben Personen hatten sich bereit erklärt, das Amt anzunehmen. Gebühren für Freizeitbad Elsavamar und Sauna: Angepasst hat das Gremium die Gebühren für das Freizeitbad Elsavamar und die Römersauna. Der bisherige Tagestarif im Hallenbad (Kinder 2,50 Euro) für zwei Stunden entfällt. Stattdessen gibt es einen neuen Fünf-Stunden-Tarif für 3 Euro. Bei Überschreitung des Fünf-Stunden-Zeitraums sind nach Ablauf einer 15-minütigen Karenzzeit für jede angefangene Stunde 3 Euro nachzuzahlen. Für Erwachsene entfällt ebenfalls der bisherige Tagestarif (5 Euro). Dafür wird ein Fünf-Stunden-Tarif für 6 Euro eingeführt. Bei Überschreitung des Fünf-Stunden-Zeitraums sind nach Ablauf einer 15-minütigen Karenzzeit für jede angefangene Stunde 6 Euro nachzuzahlen. Der Sporttarif erhöht sich von zwei auf drei Stunden. Er kostet künftig 15 Euro (bisher 9,50 Euro) und ist rabattfähig. Der Abendtarif ab 20 Uhr (12 Euro) wurde wegen geringer Nachfrage gestrichen. ro