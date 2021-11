Kein Robin Hood, kein Schinderhannes

Wildererlegende (Teil 1):Das Leben des »Karrenfranz« - Spitznamen vom Großvater und Vater geerbt

Sein Ruhm als Wilderer lässt Michael Schmitt auf einem zeitgenössischen Foto als »Karrenfranz« posieren. Reproduktion: Theodor Stolzenberg

Ich fühle mich geehrt, wenn man mich in einem Atemzug nennt mit Schinderhannes oder Robin Hood. Heute erzählt man sich viele Geschichten vom Karrenfranz. Sogar für einen Schnaps muss der Name inzwischen herhalten. Im zarten Alter von acht Jahren soll ich mit Vaters Flinte den ersten Hasen erlegt haben.

Später soll ich das erlegte Wildbret mit meinem Karren sogar bis Frankfurt geliefert haben. Und die Armen haben natürlich immer wieder etwas abbekommen. Schließlich konnten die sich kein Fleisch leisten. Meine Eltern, arme Köhler, sollen mich adoptiert haben, erzählt man sich von mir.

Aber wie das so ist, die Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Denn geboren wurde ich als »Kind der Liebe« - wie man so schön sagt: Meine Eltern waren bei meiner Geburt 1864 noch nicht verheiratet. Und so mussten sie mich bei ihrer Eheschließung 1866 legitimieren, also als ihr Kind offiziell anerkennen. Daraus haben die Leute dann die Geschichte von der Adoption gemacht.

Geboren wurde ich auch nicht in Ohrnbach, sondern in Reinhardsachsen; aber meine Mutter, eine hübsche Witwe, stammt aus dem Ohrnbachtal. Mein Vater - mit Namen so wie ich - kommt ebenfalls aus Reinhardsachsen. Mein Opa, der Köhler Franz, lieferte mit seinem Karren im Ort und in der Umgebung die Holzkohlen ab, was ihm den Namen Karrefranz einbrachte, der an meinen Vater Michel und auch an mich weitergegeben wurde.

Im Taufbuch von Reinhardsachsen hat der Pfarrer festgehalten: »Im Jahre ein tausend achthundert vier und sechzig den neunzehnten April früh zwei Uhr wurde dahier zu Reinhardsachsen geboren »Michael« unehelicher Sohn der »Josepha« geborenen Schenk, Witwe des ? Franz Joseph Farrenkopf, Bürgers und Bauers zu Ohrenbach, Landgerichtes Amorbach im Königr. Baiern.«

Und zu meinem Tod wird der Pfarrer 1926 im Sterbebuch festhalten: »der gefürchtete »Karre?franz«, Räuberhauptmann u. Wildereranführer«.

Berühmtheit auf dem Kirchacker

Naja! Gewildert hab' ich immer wieder, aber Hauptmann und Anführer? Da hat der Herr Pfarrer wohl mit einer Berühmtheit Neugierige auf seinen Kirchacker locken wollen. Aber es ist auch toll, wenn die Leute mein Andenken so in Ehren halten. Die wollten in Reinhardsachsen sogar mal 'ne Straße nach mir benennen!

Hintergrund: Wilderer-Biografie Der Odenwald-Wilderer »Karrenfranz« erzählt sein Leben. Doch die »Autobiografie« in drei Teilen hat nicht Michael Schmitt zu seinen Lebzeiten verfasst, sondern fast 100 Jahre nach dessen Tod der Weckbacher Heimat- und Geschichtsforscher Theodor Stolzenberg, der angesichts der üppig wuchernden »Karrenfranz«-Legenden die ironisch angehauchte Lebensbeichte als angemessene Stilform empfand. Reine Fiktion ist die Ich-Erzählung aber nicht. Im Gegenteil: Theodor Stolzenberg hat in alten Archiven und Kirchenbüchern gegraben, manch Neues entdeckt, Anderes dagegen nicht bestätigt gefunden und kann so den »Karrenfranz« da korrigierend eingreifen lassen, wo den Legendenschreibern die Fantasie durchgegangen war. ()