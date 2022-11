Biosphärenreservat: Kein »Nationalpark durch die Hintertür«

CSU und »Wir im Spessart« melden in Altenbuch Bedenken an

Wolfgang Karl gab der CSU-Pressemitteilung zufolge zunächst einen historischen Überblick zum Spessart. Seit Jahrhunderten würden die Wälder im Spessart - »die höchste ökologische Qualität haben« - vom Menschen geprägt, gepflegt und in vielfältiger Weise genutzt. Dabei sei man immer ohne besondere Reglementierung ausgekommen.

Wie auch schon bei anderen Bürgerdialogen zu diesem Thema kristallisierten sich laut Christian Schreck, Leiter der AG Umwelt, zentrale Fragen heraus: Was bedeutet ein Biosphärenreservat für unsere Region? Was ist der wirkliche Mehrwert für die Region, den Landkreis, die einzelne Kommune und den einzelnen betroffenen Bürger? Wie wird ein Biosphärenreservat den Alltag beeinflussen? Welche zusätzlichen Kosten durch weitere Verwaltungsgremien kommen auf den Landkreis und die Kommunen zu? Und: Wäre eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Konzepts »Naturpark« nicht sinnvoller? Bei dem angekündigten offenen und transparenten Prozess sollten alle Beteiligte - Holzrechtler, Jäger, Vertreter von Land- und Forstwirtschaft, Vereine, Tourismus, Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger - eingebunden werden.

»Leider bestätigte sich auch bei diesem Austausch, dass die betroffenen Kommunen mit ihren Gemeinde- und Stadträten bis heute nicht über die zentralen Fragen informiert wurden«, so Schreck - und das, obwohl jede dieser Kommunen einen Beschluss über die Teilnahme am Biosphärenreservat erwirken und auch festlegen müsse, in welchem Umfang sie sich an der »Kernzone« beteiligen wolle.

Die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei den angekündigten Bürgerforen sah der Altenbücher CSU-Ortsvorsitzende Thorsten Nitschke sehr kritisch und stellte fest, dass die dauerhafte Gewährleistung und der Bewahrung der verbrieften Holzrechte für den Eigenbedarf auf der ganzen Fläche sowie die Möglichkeit zur bedarfsgerechten Erschließung neuer Trinkwasserquellen essenziell für die Bürger in den Spessartgemeinden ist.

Kritischer Blick zur Rhön

»Die aktuelle Entwicklung im länderübergreifenden Biosphärenreservat Rhön sollte allen Entscheidungsträgern zu denken geben«, so Wolfgang Karl. Hier solle in dem seit mehr als 30 Jahren bestehenden Reservat der Anteil der Schutzzonen deutlich erweitert werden, damit die von der Unesco verliehene Bezeichnung »Biosphärenreservat« auch weiterhin geführt werden dürfe. Werde den Forderungen der Unesco nicht nachgekommen, verliere die Rhön den Unesco-Titel und die an den Titel gebundenen Fördermittel.

Karl empfahl den Anwesenden, sich mit der Stellungnahme der Stadt Kaltennordheim zur geplanten Novellierung zu beschäftigen. Hier werde deutlich, welche Probleme die Abhängigkeit von dem verliehenen Titel mit sich brächten, etwa im Hinblick auf Verbote zum Ausbau von Radwegen oder zum klimagerechten Waldumbau.

Nachhaltig wirtschaften

Die Anwesenden waren sich einig, dass auch der Spessart vor der großen Herausforderung Klimawandel steht. Hier brauche es einen Waldumbau und Nachhaltigkeit. Christian Schreck erklärte, dass dieser gern verwendete Begriff ursprünglich aus der Forstwirtschaft kommt, »denn wer nur so viele Bäume fällt, wie nachwachsen können, sorgt dafür, dass auch die nächsten Generationen einen gesunden Wald vorfinden«. Der Spessart sei generell multifunktional, ob als Holzlieferant - für die Papierherstellung und die Energieversorgung - aber auch als Lebensraum für viele Tiere, als Erholungsgebiet für die heimische Bevölkerung und eine Vielzahl an Touristen.

»Das Biosphärenreservat tendiert zu einem Nationalpark durch die Hintertür«, meinte Karl. Die Herausforderung der Zukunft werde sein, das Gleichgewicht aus Ökologie und Ökonomie im Spessart zu erhalten, heißt es abschließend.