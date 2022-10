Kein Feuerwehrhaus für Rüdenau ohne Hochwasserschutz

Gemeinderat fordert Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für Neubau an Hauptstraße

Rüdenau 26.10.2022 - 15:13 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im gleichen Zuge beauftragte der Rat Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann, für eine weitere Förderung das Gespräch mit Bürgermeister Thomas Münig von Kleinheubach zu suchen. Zudem einigten sich die Ratsmitglieder einstimmig darauf, zur nächsten Gemeinderatssitzung das Architekturbüro Wolf zwecks Vorstellung der Machbarkeitsstudie einschließlich einer groben Kostenschätzung zum etwaigen Feuerwehrhausneubau an der Hauptstraße einzuladen. Zuvor lehnte der Gemeinderat mit 5:4 Stimmen Wolf-Pleßmanns Beschlussvorschlag ab, dass die Gemeinde der weiteren Planung für das Feuerwehrgerätehaus an der Hauptstraße näher tritt.

Veto der Regierung

Zunächst ging die Bürgermeisterin auf die fachtechnische Stellungnahme der Regierung von Unterfranken zur Förderfähigkeit der Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses und eines Neubaus in der Hauptstraße neben dem Bauhof ein. Demnach befürwortet die Regierung die Erweiterung des Bestandsgebäudes nicht, da sich das Grundstück im direkten Einflussgebiet eines hundertjährigen Hochwassers (HQ 100) befinde. Die zu erwartenden Wassertiefen ließen größere Störungen in der Funktionsfähigkeit der Feuerwehr erwarten, die sich auch durch bauliche Schutzmaßnahmen nur eingeschränkt verhindern ließen. Zudem sei die südliche Zu- und Ausfahrt in die Rathausstraße dann nicht mehr möglich.

Der Standort in der Hauptstraße hingegen werde nur im nördlichen Teil von einem Hochwasser tangiert und aufgrund der weitaus günstigeren Höhenlage sei dort nur mit geringfügigen Auswirkungen zu rechnen. Diesen könne durch bauliche Schutzmaßnahmen wirksam entgegengewirkt werden. Eine Förderung werde nur für die Variante an der Hauptstraße in Aussicht gestellt. Der Arbeitskreis Feuerwehr habe nach eingehender Beratung während seiner Sitzung am 12. Oktober empfohlen, dass die Machbarkeit einer Hochwasserfreilegung für den Bestandsstandort und das gesamte Ortsgebiet untersucht werden solle, so Wolf-Pleßmann.

Mario Pani von der Laudenbacher ISB Ingenieurgesellschaft ging daraufhin auf die Hochwassersituation der Gemeinde und die Möglichkeiten ein. Lediglich für einen auf HQ 100 dimensionierten Schutz gebe es eine Förderung seitens des Freistaates, etwa 65 Prozent bei der Planung und bis zu 65 Prozent für die technische Ausführung, je nachdem, was gemacht werde. Schließe sich Rüdenau beispielsweise mit Kleinheubach zusammen, gebe es noch einmal zehn Prozent obendrauf. Allerdings müsse eine »sehr lange Zeitschiene« einkalkuliert werden. Auf Friedbert Trunks Frage, wie lange es von der Förderantragsstellung bis zur Fertigstellung dauere, antwortete Pani, dass bei einer Antragsstellung im jetzigen Winter und mit Idealzeiten das erste Rückhaltebecken nicht vor 2026 gebaut werde.

»Generationenaufgabe«

Anja Mühling erkundigte sich, ob es möglich sei, gleichzeitig in die Feuerwehrhausplanung am alten Standort zu gehen, sobald der Hochwasserschutz beauftragt sei. Der Ingenieur erklärte, dass der Hochwasserschutz eine »Generationenaufgabe« und normalerweise nicht mit der Errichtung eines einzelnen Beckens erledigt sei. Es keine Fristen seitens der Regierung gebe, bis wann der Hochwasserschutz umgesetzt sein müsse und somit auch keine Sicherheit für die Regierung, dass der Schutz bis zu einem bestimmten Zeitpunkt umgesetzt werde. Daher gehe er nicht davon aus, dass es vor der Fertigstellung des Schutzes eine Genehmigung gebe, den alten Feuerwehrstandort zu erweitern.

»Prinzipiell wollten wir beide Dinge, das Feuerwehrhaus und den Hochwasserschutz. Beides ist wichtig für den Ort. Den jetzigen Standort können wir nicht lassen. Daher sollten wir die Planung an der Hauptstraße weiter verfolgen und überlegen, was wir an dem bisherigen Standort machen können«, appellierte die Bürgermeisterin. Wenn die Gemeinde nun nur den Hochwasserschutz verfolge, bestehe die Gefahr, dass das alte Feuerwehrhaus doch noch Auflagen bekomme und noch einmal zusätzlich Geld in das Gebäude investieren werden müsste.

Angst vor Überschuldung

Bisher ist die kleinste selbstständige Kommune im Landkreis schuldenfrei. Während der zahlreichen Wortbeiträge kamen immer wieder Sorgen um eine zu hohe Verschuldung durch den etwaigen Neubau zur Sprache und die Frage nach mehr Zahlenmaterial mehrfach auf. So antwortete Monika Wolf-Pleßmann auf Dieter Links Frage nach den Zahlen der Machbarkeitsstudie, dass es eine kleine Hochrechnung gebe. Die Erweiterung am alten Standort und der Neubau an der Hauptstraße kämen ungefähr auf die gleiche Summe.

Jennifer Lässig

Gemeinderat in Kürze Wald: Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann informierte, dass die Gemeinde für 14 Biotopbäume und zwei Totholzbäume im Gemeindewald eine Förderung in Höhe von 2140 Euro erhalten habe. Jahresrechnung 2021: Jeweils einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung 2021 fest, stimmte den überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben zu und erteilte der Bürgermeisterin die Entlastung für das betreffende Haushaltsjahr.