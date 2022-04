Kein Bike-Park in Hausen in diesem Jahr

Hausen. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag in Hausen ist über weitere Themen beraten und informiert worden:

Jahresabschlüsse: Kämmerer Peter Meidhof stellte den Jahresabschluss 2020 der Wasserversorgung Hausen vor. Dieser schließt mit einer Bilanzsumme von 791.530 Euro (Vorjahr 829.100 Euro) und einem Jahresverlust von 35.000 Euro. Das Vorjahr schloss ebenfalls mit einem Verlust von 35.000 Euro ab, so dass der Verlustvortrag der letzten Jahre in das Jahr 2021 insgesamt knapp 100.000 Euro beträgt. Die Verrechnungsverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sind weiterhin banküblich zu verzinsen. Die Konzessionsabgabe wird weiterhin in der steuerlich zulässigen Höhe an die Gemeinde abgeführt. Der Jahresabschluss 2020 der Photovoltaikanlage "Bauhof" weist einen Jahresgewinn von 4600 Euro aus (Vorjahr 4300 Euro) auf. Beide Jahresabschlüsse wurden einstimmig festgestellt und werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Nichtöffentliche Sitzung: In der letzten Sitzung wurden verschiedene Varianten zur Sanierung und zum Neuaufbau des Dornauer Weges vorgestellt. Die vorgebrachten Änderungswünsche werden jetzt in die Pläne eingearbeitet.

Bericht des Bürgermeisters: Bürgermeister Michael Bein informierte darüber, dass in diesem Jahr im Ort erstmals Ferienspiele in den Osterferien stattfinden. Timo Link, ehrenamtlicher Trainer verschiedener Tischtennismannschaften des TV Hofstetten, wurde das Ehrenzeichen von Ministerpräsident Markus Söder verliehen. Jagdpächter und Jagdgenossenschaft haben 500 Euro gespendet, von denen eine Kinderküche im Kindergarten angeschafft wird. Für die Feldgeschworenen, das Bauamt und die Bauhöfe der Verwaltungsgemeinschaft wurde ein GPS-Gerät für 6300 Euro angeschafft. Das Dorffest wird 2022 wieder stattfinden.

Baumaßnahmen: Die Asphaltierung des Weges zum Schützenhaus wird sich um wenige Tage verzögern. Die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Dachstuhls im Schwesternhaus ergab keine Beanstandung. Der Stationenweg wurde vom Bauhof repariert, die ausgespülte Rinne mit Schotter in verschiedenen Körnungen aufgefüllt. Die Abrissarbeiten des Gebäudekomplexes in der Ortsmitte sind beendet. Eine Absturzsicherung am oberen Plateau wurde angebracht. Im gesamten Ortsgebiet und an den Wanderwegen wurden insgesamt 25 neue Müllkörbe angebracht.

Offene Ganztagsschule: Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Bauantrag zum Umbau des bestehenden Nebengebäudes zur offenen Ganztagsschule entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen zu und erteilt das gemeindliche Einvernehmen. Das Bauvorhaben erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. ney