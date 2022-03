Kein Abschied gleicht dem anderen

Tod: Trauerredner Josef Parsch aus Obernburg und Martina Link aus Rüdenau begleiten Menschen auf letztem Weg

Miltenberg 22.03.2022 - 19:13 Uhr 2 Min.

Trauer ist so individuell wie die Menschen selbst. Trauerredner sorgen für einen würdigen Abschied im Rahmen der Beerdigung. Dabei sehen sie sich nicht als Konkurrenz zu Pfarrern. Das Bild zeigt den Friedhof in Eschau. Foto: Miriam Weitz

Martina Link aus Rüdenau und Josef Parsch aus Obernburg sind solche Trauerredner.

»Man muss sich Mühe geben und die Leute mitnehmen,« sagt Parsch. Er stellt sich immer vor, was der Verstorbene seinen Hinterbliebenen noch sagen möchte. Dazu streut er verschiedene Lebensweisheiten in seine Reden mit ein. Link erzählt Geschichten und Anekdoten aus dem Leben. Beide lassen sich von den Angehörigen immer die Erlaubnis geben, den Verstorbenen in ihren Reden zu duzen. Eine Trauerrede ist individuell, keine gleicht der anderen.

Rituale beim Schreiben

Beide Trauerredner haben bestimmte Rituale, wenn sie ihre Reden schreiben. Parsch schreibt seinen Text erst mit der Hand und dann am Computer. Link hat in ihrem Haus einen bestimmten Platz, an dem ihr Laptop steht. Bevor sie diesen aufklappt und mit dem Schreiben beginnt, zündet sie eine Kerze an und stellt ein Foto des Verstorbenen daneben.

Auch die Trauerfeiern selbst sind individuell. Link erzählt von einer Abschiedsfeier, die in einem Ruheforst stattfand. Die Verstorbene wollte ihr ganzes Leben einmal ans Meer fahren und hat es zu Lebzeiten nicht mehr geschafft. Also schrieb Link kurzerhand Freunde und Bekannte über die sozialen Medien an und bat um Wasser aus dem Meer. Von überall auf der Welt erreichte sie Meerwasser, abgefüllt in Phiolen, die anschließend bei der Beerdigung auf dem Grab ausgeschüttet wurden. So konnte der Verstorbenen ihr großer Herzenswunsch doch noch symbolisch erfüllt werden.

Parsch berichtet, dass er einer Familie ermöglicht hat, den leeren Sarg, in dem die verstorbene Mutter dann bestattet wurde, vor der Beerdigung an einem Wochenende zu bemalen. Für die Hinterbliebenen war die Angehörige so noch ein ganzes Wochenende Zuhause und »dabei«, was den Abschied etwas leichter gemacht hat.

Für beide Trauerredner ist es wichtig, nichts vorzuschreiben oder bereits verwendete Textbausteine zu verwenden. Sie widmen sich in ihren Reden der Persönlichkeit des Verstorbenen. Zudem versuchen sowohl Link als auch Parsch möglich zu machen, was realisiert werden kann, wie die Beispiele mit dem Meerwasser und dem Bemalen des Sarges zeigen.

Keine Trauerbegleiter

Die beiden Trauerredner sehen sich nicht als Konkurrenz zu Pfarrern. Link hat Beerdigungen auch schon zusammen mit Geistlichen abgehalten. »Ich bin da nicht dogmatisch, das Leben ist das schließlich auch nicht«, betont sie. Parsch sieht Trauerredner als Alternative und Ergänzung. Link arbeitet mit Bestattungen Brand mit Hauptsitz in Dammbach zusammen, Parsch ist selbst Inhaber eines Bestattungsunternehmens im Obernburger Stadtteil Eisenbach.

Trauerredner sind allerdings keine Trauerbegleiter, das stellen beide klar. Auch unterscheiden sich die Trauerfeiern geringfügig von den christlichen. Zwar dürfen Trauerredner beispielsweise das »Vater unser« sprechen, der christliche Segen bleibt allerdings den Pfarrern vorbehalten.

Als besonders schlimm für die Angehörigen haben im Übrigen beide die Pandemie und die damit einhergehenden Schutzmaßen wahrgenommen. Ihr Eindruck: Das Abschiednehmen wurde den Trauernden dadurch sehr schwer gemacht. Link: »Dabei ist eine Beerdigung unglaublich wichtig, auch aus psychologischer Sicht.«

MIRIAM WEITZ

Hintergrund: Bestattungsvollmacht/ Bestattungsverfügung Wer sich eine Beerdigung mit einem Trauerredner wünscht, sollte dies vorab festlegen, ebenso wie die Art und den Ort der Bestattung. Dazu sollte eine sogenannte Bestattungsverfügung verfasst werden. Darin hält man die Wünsche für die Bestattung fest, beispielsweise ob man in einem Friedwald beerdigt werden möchte. Mit einer Bestattungsvollmacht ist es möglich, die Person festzulegen, die sich um die Beerdigung kümmern soll, beispielsweise die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte. Mit solch einer Vollmacht lässt sich die gesetzlich festgelegte Erbreihenfolge umgehen. Allerdings kann die benannte Person ihrerseits das Totenfürsorgerecht auf jemand anderen übertragen. Deswegen empfiehlt es sich, vor dem Ausstellen der Bestattungsvollmacht mit der betreffenden Person zu sprechen. (Quelle: bestattungshaus-haller.de) ()

