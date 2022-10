Keime: Großwallstadt muss Trinkwasser weiter chloren

Erneute Messung

Großwallstadt 09.10.2022 - 15:53 Uhr < 1 Min.

Eppig schreibt: "Leider enthielt die am 4. Oktober aus dem Trinkwassernetz von Großwallstadt entnommene Wasser-Probe wieder Keime." Deshalb habe das Gesundheitsamt die Chlorung des Trinkwassers mit sofortiger Wirkung angeordnet. "Die Ursachenforschung dauert an", ergänzt Großwallstadts Bürgermeister und kündigt an, dass am Montag, 10. Oktober, festgelegt werde, wie lange die erneute Chlorung andauert.

Das Thema verfolgt die Großwallstädter nun seit einigen Wochen. In der Zeit vom 9. bis 12. August war zum ersten Mal eine zu hohe Keimbelastung festgestellt worden, Ende August und Ende September erneut. Eine Verunreinigung an den Brunnen schloss die Gemeinde aus, da dort die Proben einwandfrei gewesen seien. Entsprechend müsse die Keimbelastung aus im Ortsnetz entstanden sein. Durch die Desinfektion mit Chlor müssen sich die Bürger keine Sorgen machen und das Wasser nicht abkochen, hieß es in einer vorherigen Pressemitteilung bereits.

Kevin Zahn